DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Brenntag auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Der Chemikalienhändler habe wegen "Übergewinnen" besser abgeschnitten als erwartet, schrieb Tristan Lamotte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebitda) liege um gut ein Viertel über der Konsensschätzung./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,86 % und einem Kurs von 60,08EUR auf Tradegate (13. August 2026, 11:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Tristan Lamotte

Analysiertes Unternehmen: Brenntag

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 57

Kursziel alt: 57

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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