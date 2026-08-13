DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft K+S auf 'Sell'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für K+S nach Zahlen des Düngerproduzenten zum zweiten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Diese seien besser gewesen als erwartet, schrieb Tristan Lamotte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Mittelwert des erhöhten Zielkorridors für das operative Ergebnis (Ebitda) in diesem Jahr decke sich mit der Konsensschätzung./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,62 % und einem Kurs von 14,25EUR auf Tradegate (13. August 2026, 11:06 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Tristan Lamotte
Analysiertes Unternehmen: K+S
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 10,50
Kursziel alt: 10,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Tristan Lamotte
Analysiertes Unternehmen: K+S
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 10,50
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Währung: EUR
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