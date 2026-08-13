DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Grand City Properties auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Grand City Properties nach Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Analyst Thomas Rothäusler wertete diese in einer am Donnerstag vorliegenden Studie als neutrales Ereignis. Fortdauernde Schulden der Immobiliengruppe seien bis 2031 refinanziert. Die Neubewertung des Portfolios sei verhaltener ausgefallen als bei der Konkurrenz./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Grand City Properties Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,84 % und einem Kurs von 9,63EUR auf Tradegate (12. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Thomas Rothäusler

Analysiertes Unternehmen: Grand City Properties

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 9

Kursziel alt: 9

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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