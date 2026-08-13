DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Grand City Properties auf 'Hold'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Grand City Properties nach Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Analyst Thomas Rothäusler wertete diese in einer am Donnerstag vorliegenden Studie als neutrales Ereignis. Fortdauernde Schulden der Immobiliengruppe seien bis 2031 refinanziert. Die Neubewertung des Portfolios sei verhaltener ausgefallen als bei der Konkurrenz./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Grand City Properties Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,84 % und einem Kurs von 9,63EUR auf Tradegate (12. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Thomas Rothäusler
Analysiertes Unternehmen: Grand City Properties
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 9
Kursziel alt: 9
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Thomas Rothäusler
Analysiertes Unternehmen: Grand City Properties
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 9
Kursziel alt: 9
Währung: EUR
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