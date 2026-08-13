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    Besonders beachtet!

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    Evotec Aktie deutlicher Kursrutsch - 13.08.2026

    Am 13.08.2026 ist die Evotec Aktie, bisher, um -5,65 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Evotec Aktie.

    Besonders beachtet! - Evotec Aktie deutlicher Kursrutsch - 13.08.2026
    Foto: pressfoto - freepik

    Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und Entwicklungsdienstleister für Pharma- und Biotechunternehmen. Kernleistungen: integrierte F&E-Plattformen, Wirkstoffsuche, präklinische Entwicklung, maßgeschneiderte Partnerschaften. Marktstellung: führender Player im Outsourcing von F&E. Wichtige Konkurrenten: Charles River, WuXi, Lonza. USP: breite Technologieplattform, skalierbare Allianzen, risiko-/erfolgsbasierte Modelle.

    Evotec Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 13.08.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Evotec Aktie. Sie fällt um -5,65 % auf 3,6100. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,52 %, geht es heute bei der Evotec Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Evotec Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -21,72 % hinzunehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Evotec Aktie damit um +10,77 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,47 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Evotec auf -30,01 %.

    Evotec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +10,77 %
    1 Monat -21,47 %
    3 Monate -21,72 %
    1 Jahr -40,34 %
    Stand: 13.08.2026, 11:11 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Evotec Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den enttäuschenden Ausblick von Evotec: Gesenkte Umsatz- und EBITDA-Prognosen sowie verzögerte Partnerschaften nähren Zweifel an den Zielen für 2028. Diskutiert werden Umsatzlücken, Kostensenkungen, Liquidität und steigende Verbindlichkeiten. Einige sehen das operative Basisgeschäft robuster, entscheidend seien jedoch neue Verträge und Cashflows. Bewertet werden Übernahmefantasie und ein möglicher Kurs von 5,62 Euro. Charttechnisch gilt der Abwärtstrend als intakt, mit Erholungspotenzial bis etwa 5,30 Euro.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.

    Zur Evotec Diskussion

    Informationen zur Evotec Aktie

    Es gibt 178 Mio. Evotec Aktien. Damit ist das Unternehmen 648,84 Mio. € wert.

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    Evotec Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Evotec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Evotec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Evotec

    -5,28 %
    +10,77 %
    -21,47 %
    -21,72 %
    -40,34 %
    -82,41 %
    -90,48 %
    -11,11 %
    -75,60 %
    ISIN:DE0005664809WKN:566480
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