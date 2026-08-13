Andritz mit Rekord-Auftragsbestand

Andritz (AT0000730007), der Maschinen- und Anlagenbauer aus Graz, berichtete bereits Ende Juli zu einer Beschleunigung von Wachstum und Profitabilität in Q2. Der Umsatz stieg um 8,5 Prozent auf 2,05 Mrd. Euro, das vergleichbare EBITA legte 14,9 Prozent auf 182,4 Mio. Euro zu. Die Marge verbesserte sich von 8,4 auf 8,9 Prozent, der Quartalsgewinn konnte um 6,6 Prozent auf 109,2 Mio Euro gesteigert werden. Der Auftragseingang sank wegen der hohen Vergleichsbasis in Q2 leicht um 3 Prozent auf 2,32 Mrd Euro, erreichte aber nach einem Anstieg von 25 Prozent auf 5,92 Milliarden Euro für das erste Halbjahr den Rekordbestand von 12,6 Mrd. Euro. Wachstum lieferten vor allem die Segmente Wasserkraft, Zellstoff und Papier sowie Metals; Environment & Energy blieben weiter schwach. Der Vorstand bestätigte für 2026 einen Umsatz von 8 bis 8,3 Mrd. Euro und eine vergleichbare EBITA-Marge von 8,7 bis 9,1 Prozent. Auch die Mittelfristziele für 2027 bleiben bestehen.

Beim Discount-Zertifikat der DZ Bank (DE000DU1SW40) errechnet sich aus der Differenz zwischen dem Preis von 75,60 Euro und dem Höchstbetrag (Cap) von 80 Euro eine Renditechance von 4,40 Euro oder 16,1 Prozent p.a., wenn die Aktie am 18.12.26 auf oder über Cap schließt. Immer Barausgleich.

Bonus-Strategie mit 18,9 Prozent Puffer (Dezember)

Das Capped-Bonus-Zertifikat der Erste Bank (AT0000A3UYJ3) zahlt den Bonus- und Höchstbetrag von 95,20 Euro, sofern die Barriere bei 66,10 Euro bis zum 18.12.26 nie verletzt wird. Beim Kaufpreis von 90 Euro sind maximal 5,20 Euro oder 13,1 Prozent p.a. drin. Aufgeld 10 Prozent. Immer Barausgleich.

Einkommensstrategie mit 10,7 Prozent p.a. Kupon (Juni)

Die Aktienanleihe der DZ Bank (DE000DN381H0) zahlt einen festen Kupon von 10,7 Prozent p.a. Durch den Kauf unter pari steigt die effektive Rendite auf 12 Prozent p.a., sofern die Aktie am Bewertungstag 18.6.27 über dem Basispreis von 80 Euro notiert. Andernfalls gibt’s 12 Aktien gemäß Bezugsverhältnis (=1.000 / 80 Euro, Bruchteile im Barausgleich).

ZertifikateReport-Fazit: Andritz überzeugt mit wachsendem Umsatz, steigender Marge und einem Rekord-Auftragsbestand, der für gute Planbarkeit sorgt und die Wachstumsziele stützt. Risiken bleiben das Umweltgeschäft und die zyklische Industrienachfrage. Wer bei Kursen nahe der Allzeithochs bereits an einer Seitwärtsbewegung verdienen will, wählt eine passende Zertifikate-Strategie mit Sicherheitspuffer.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Andritz Aktien oder von Anlageprodukten auf Andritz Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de