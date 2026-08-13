Berenberg belässt Douglas auf 'Buy' - Ziel 14 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Douglas Aktie

Die Douglas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,62 % und einem Kurs von 8,24 auf Tradegate (13. August 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Douglas Aktie um -5,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,63 %.

Die Marktkapitalisierung von Douglas bezifferte sich zuletzt auf 880,92 Mio..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,286EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 9,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 14,000EUR was eine Bandbreite von +10,43 %/+71,78 % bedeutet.