ANALYSE-FLASH
Berenberg belässt Douglas auf 'Buy' - Ziel 14 Euro
- Berenberg belässt Douglas auf Buy mit Kursziel 14 Euro
- Quartalszahlen entsprachen den gesunkenen Erwartungen
- Eingetrübte Stimmung belastet Profitabilität weiter
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Douglas nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Die Kennziffern deckten sich mit den zuletzt gesunkenen Erwartungen, schrieb Michael Heider in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Zahlen spiegelten eine eingetrübte Konsumentenstimmung wider, vor allem in den Kernmärkten der Parfümeriekette. Der Druck auf die Profitabilität habe nochmals zugenommen. Die Aktie sei allerdings attraktiv bewertet./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 06:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Douglas Aktie
Die Douglas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,62 % und einem Kurs von 8,24 auf Tradegate (13. August 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Douglas Aktie um -5,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,63 %.
Die Marktkapitalisierung von Douglas bezifferte sich zuletzt auf 880,92 Mio..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,286EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 9,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 14,000EUR was eine Bandbreite von +10,43 %/+71,78 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 14 Euro
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Community Beiträge zu Douglas - BEAU1Y - DE000BEAU1Y4
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