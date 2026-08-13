TKMS nach Empfehlung auf höchstem Stand seit 1. Handelstag

Jahresprognose sowie neue Großaufträge unterstreichen erfreuliche Wachstumsaussichten

Deutliche Steigerungen des Konzernumsatzes (+19%) und des bereinigten EBIT (+13%). Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26: Umsatzsteigerung von 10% bis 12% gegenüber dem Vorjahr erwartet, Steigerung der bereinigten EBIT-Marge auf bis zu 6,5%. Mittelfristziele vollumfänglich bestätigt, inklusive einer bereinigten EBIT-Marge von >7%. Neue Großaufträge unterstreichen Aussicht auf weiteres Wachstum.

Kiel, 12. August 2026 – In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025/26 erzielte die TKMS AG & Co. KGaA (TKMS) aufgrund guter Projektfortschritte und einer verbesserten operativen Performance einen deutlichen Anstieg sowohl des Umsatzes als auch des bereinigten EBIT.

Dank der konsequenten Abarbeitung des historisch hohen Auftragsbestands in Höhe von aktuell 20,1 Mrd. € lag der Umsatz in den ersten neun Monaten bei 1.890 Mio. €, 19% über dem Vorjahresniveau (9M 2024/25: 1.587 Mio. €). Das bereinigte EBIT stieg im selben Zeitraum ebenfalls deutlich um 13% – getragen unter anderem von einer Vervierfachung des bereinigten EBIT aus dem Segment Submarines – und erreichte 110 Mio. € (9M 2024/25: 98 Mio. €).

Die bereinigte EBIT-Marge von 5,8% (9M 2024/25: 6,1%) reflektiert den planmäßigen und konsequenten Hochlauf von Neubauprojekten mit der Auslieferung dreier U-Boote aus Legacy-Projekten sowie höhere Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Verselbstständigung.

Oliver Burkhard, CEO von TKMS: „Die jüngsten Erfolge bestätigen unsere hervorragende Positionierung als maritimes Powerhouse – sowohl national als auch international. Sie sind ein starkes Zeichen des Vertrauens in unsere Leistungs- und Lieferfähigkeit. Wir halten, was wir versprechen, und das spiegelt sich auch deutlich in unseren aktuellen Geschäftsergebnissen wider. Unsere operative Leistungsfähigkeit konnten wir noch einmal verbessern. Besonders im Segment Submarines, das den größten Anteil an unserem Orderbuch stellt, wurde das bereinigte EBIT um 300 % gesteigert. Dabei haben wir unsere Performance und Profitabilität fest im Blick: Das wird unter anderem deutlich durch den Hochlauf unserer Werft in Wismar sowie durch unsere Entscheidung, unser Angebot für German Naval Yards Kiel zurückzuziehen. Darüber hinaus evaluieren wir gezielt internationale Kooperationsmöglichkeiten für zukünftige Projekte, etwa die mögliche Nutzung von Produktionskapazitäten der spanischen Werft Navantia.“

TKMS hat die zuletzt im Q1 angehobene Prognose für das Gesamtjahr 2025/26 weiter erhöht und erwartet nun ein Umsatzwachstum von +10% bis +12% gegenüber dem Vorjahr (vormals +2% bis +5%) sowie eine Steigerung der bereinigten EBIT-Marge auf bis zu 6,5% (vormals über 6%). Mittelfristig erwartet TKMS weiterhin eine bereinigte EBIT-Marge von über 7%.

Die neuesten Erfolge in Deutschland und Kanada unterstreichen die Wachstumsaussichten der TKMS Gruppe. Nach dem Quartalsende wurde der Vertrag über die Beschaffung von vier Fregatten des Typs MEKO® A-200 DEU mit Option auf vier weitere zur Stärkung der U-Boot-Jagd-Fähigkeit der Deutschen Marine unterzeichnet. Der Vertrag wird im vierten Quartal als Auftragseingang verbucht. Hierbei handelt es sich um den größten Überwasser-Auftrag in der Geschichte von TKMS.

Nachdem TKMS als bevorzugter Bieter für bis zu zwölf U-Boote im Rahmen des kanadischen U-Boot-Programms ausgewählt wurde, arbeitet TKMS eng mit den Regierungen Kanadas, Deutschlands und Norwegens sowie mit den Industriepartnern zusammen, um die Vertragsverhandlungen zügig voranzutreiben und abzuschließen. Das Programm wäre bei finaler Vertragszeichnung der größte Einzelauftrag in der Geschichte von TKMS.

TKMS verzeichnete im Berichtszeitraum einen weiterhin sehr hohen Auftragseingang im Wert von 3,6 Mrd. €, was einem beachtlichen Book-to-Bill-Verhältnis von ca. 2x entspricht. Dazu beigetragen haben im Wesentlichen die Beauftragung der norwegischen Regierung für den Bau von zwei weiteren U-Booten der Klasse 212CD sowie der Rahmenvertrag des deutschen Auftraggebers für Schwergewichtstorpedos für das 212CD Programm. Der Auftragsbestand der TKMS Gruppe lag zum Stichtag Ende Juni weiterhin auf einem historisch hohen Niveau von 20,1 Mrd. €.

Paul Glaser, CFO von TKMS: „Die planmäßige und konsequente Abarbeitung unseres Auftragsbestands hat für TKMS nach wie vor höchste Priorität. Die starke Umsatz- und Profitabilitätsentwicklung der ersten neun Monate des laufenden Finanzjahres bestätigt uns in unserem Kurs. Aufgrund der erfreulichen Entwicklungen haben wir uns entschieden, die Jahresprognosen für Umsatz, bereinigtes EBIT und bereinigte EBIT-Marge für das Geschäftsjahr 2025/26 anzupassen. Unsere mittelfristigen Ziele, inklusive der weiteren Margensteigerung auf über 7 %, bestätigen wir vollumfänglich.“

TKMS hat weitere bedeutende Aufträge in Aussicht: Mit Indien führt TKMS finale Vertragsverhandlungen zum Bau von sechs U-Booten mit der Option für drei weitere. Mit dem brasilianischen Verteidigungsministerium und lokalen Partnern unterzeichnete TKMS im April eine Absichtserklärung für den Bau von vier weiteren Fregatten der Tamandaré-Klasse. Darüber hinaus ist ein von TKMS mehrheitlich geführtes Gemeinschaftsunternehmen der alleinige Bieter im Auswahlverfahren für die zukünftige deutsche Luftverteidigungsfregatte F127.

TKMS hat mit dem spanischen Unternehmen Navantia, S.A. eine weitere Absichtserklärung unterzeichnet. Beide beabsichtigen bis Jahresende einen gemeinsamen Rahmen für die Zusammenarbeit bei ausgewählten U-Boot-Projekten zu schaffen. Durch die Bündelung ihrer jeweiligen Stärken wollen beide Unternehmen die dem Markt zur Verfügung stehenden industriellen Kapazitäten erweitern, Lieferzeiten verkürzen und die Leistungsfähigkeit steigern.

9 Monate 2025/2026: Wichtige Kennzahlen zu TKMS im Detail

Der Auftragseingang lag in den ersten neun Monaten 2025/26 weiterhin auf einem hohen Niveau bei 3.617 Mio. € (Vorjahr: 8.598 Mio. €). Das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz (Book-to-Bill-Verhältnis) lag bei ca. 2x. Zum hohen Auftragseingang trug in den ersten neun Monaten insbesondere die Beauftragung der norwegischen Regierung für den Bau von zwei weiteren U-Booten der Klasse 212CD bei, womit die Anzahl für die norwegische Marine von vier auf sechs steigt. Zusätzlich wurde im Bereich Marineelektronik der Rahmenvertrag mit dem Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) über die Lieferung von Schwergewichtstorpedos und zugehörigem Equipment für die U-Boote der Klasse 212CD unterzeichnet. Der Auftragseingang in der Vergleichsperiode des Vorjahres war aufgrund der Auftragserweiterung des deutsch-norwegischen U-Boot-Programms 212CD sowie der Beauftragung der neuen Polarstern außergewöhnlich hoch.

Der Auftragsbestand lag mit rund 20,1 Mrd. € weiterhin auf einem historisch hohen Niveau (30. September 2025: 18,2 Mrd. €).

Der Umsatz der TKMS Gruppe betrug 1.890 Mio. € und lag damit 19% höher als im Vorjahreszeitraum (9M 2024/25: 1.587 Mio. €). Dieser Anstieg in den Umsätzen resultierte im Wesentlichen aus der planmäßigen Abarbeitung des hohen Auftragsbestands.

Das bereinigte EBIT stieg deutlich auf 110 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 98 Mio. €) getragen unter anderem von einer Vervierfachung des bereinigten EBIT aus dem Segment Submarines. Diese erfreuliche Entwicklung reflektiert insbesondere den planmäßigen Hochlauf von margenstärkeren Neubauprojekten, bei gleichzeitiger Auslieferung von Legacy-Projekten.

Die bereinigte EBIT-Marge der TKMS Gruppe lag bei 5,8% (9M 2024/25: 6,1%). Dabei fielen im Vergleich zum Vorjahr gestiegene Verwaltungskosten im Zuge der Verselbstständigung sowie temporäre Einmaleffekte an.

Der Free Cash Flow ging erwartungsgemäß aufgrund der geplanten Mittelabflüsse im Zuge der Projektabarbeitung auf -204 Mio. € zurück (9M 2024/25: 631 Mio. €). Maßgeblich für den hohen Vergleichswert waren Kunden-Vorauszahlungen im Rahmen des 212CD-Programms Ende 2024.

Entwicklung in den TKMS Segmenten in den ersten neun Monaten 2025/26

Submarines

Der Umsatz im Segment Submarines lag bei 1.001 Mio. € (9M 2024/25: 854 Mio. €). Haupttreiber für die positive Entwicklung war die Abwicklung der großen Neubauprojekte sowie Umsatzrealisierungen aus kleineren Serviceprojekten. Dabei erhöhte sich das bereinigte EBIT im Segment Submarines deutlich um 300% auf 46 Mio. € (9M 2024/25: 11 Mio. €). Haupttreiber für diese äußerst positive Entwicklung waren die wachsenden Hochläufe in den Neubauprojekten, während die Belastungen aus den Legacy-Projekten abnahmen.

Surface Vessels

Im Segment Surface Vessels erhöhte sich der Umsatz signifikant um 11% auf 408 Mio. € (9M 2024/25: 368 Mio. €). Wesentliche Umsatzbeiträge resultierten aus der Abwicklung der bestehenden Verträge, insbesondere aus dem Tamandaré Auftrag des brasilianischen Kunden sowie der neuen Polarstern durch das Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung. Das bereinigte EBIT im Segment Surface Vessels blieb stabil bei 30 Mio. € (9M 2024/25: 30 Mio. €).

Atlas Electronics

Bei Atlas Electronics stieg der Umsatz deutlich um 28% auf 612 Mio. € (9M 2024/25: 480 Mio. €). Ebenso signifikant erhöhte sich das bereinigte EBIT um 31 % auf 59 Mio. € (9M 2024/25: 45 Mio. €). Der Anstieg sowohl beim Umsatz als auch beim bereinigten EBIT ist im Wesentlichen auf eine höhere Auftragslage zurückzuführen, die sich aufgrund der vergleichsweise kurzen Projektlaufzeit im Segment Atlas Electronics schnell in den Geschäftszahlen niederschlägt.

Prognose

Auf Grundlage aktueller Erkenntnisse geht TKMS davon aus, dass sich die bereinigte EBIT-Marge im Geschäftsjahr 2025/26 auf bis zu 6,5% verbessern wird (vormals: über 6%). Zudem wird nunmehr erwartet, dass der Umsatz gegenüber dem Geschäftsjahr 2024/25 um 10% bis 12% steigt (vormals: 2% bis 5%; zuletzt angepasst im Februar 2026). TKMS erwartet im Geschäftsjahr 2025/26 stark ansteigende Umsatzerlöse im Segment Atlas Electronics und Surface Vessels sowie moderat steigende Umsatzerlöse im Segment Submarines. Mittelfristig strebt TKMS weiterhin ein kontinuierliches Umsatzwachstum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von rund 10% an. Parallel dazu soll die bereinigte EBIT-Marge bei mittelfristig über 7% liegen.

https://www.tkmsgroup.com/de/news/artikel/starke-9-monats-er…