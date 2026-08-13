UBS stuft Ottobock auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Ottobock nach Quartalszahlen des Prothesenherstellers auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Das organische Umsatzwachstum und mehr noch das operative Ergebnis (Ebitda) im Kerngeschäft lägen über den Konsensschätzungen, schrieb Graham Doyle am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Zudem habe Ottobock das untere Ende der Jahreszielspanne für das Umsatzwachstum angehoben und auch das Ebitda-Margenziel erhöht. Doyle rechnet nun mit steigenden Konsensprognosen./rob/gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 05:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ottobock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,86 % und einem Kurs von 60,10EUR auf Tradegate (13. August 2026, 11:22 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Graham Doyle

Analysiertes Unternehmen: Ottobock

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 74

Kursziel alt: 74

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

