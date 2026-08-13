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    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Hold'

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Hold'
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 200 dänischen Kronen belassen. Der dänische Hersteller von Windkraftanlagen habe mit dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) die Konsensschätzung um mehr als das Doppelte übertroffen, schrieb John Kim in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die entsprechende Marge liege mit 9,4 Prozent um fast fünf Prozentpunkte über der Markterwartung./bek/mf

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:55 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 28,02EUR auf Tradegate (13. August 2026, 11:24 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: John Kim
    Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 200
    Kursziel alt: 200
    Währung: DKK
    Zeitrahmen: 12m




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