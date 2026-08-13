DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 200 dänischen Kronen belassen. Der dänische Hersteller von Windkraftanlagen habe mit dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) die Konsensschätzung um mehr als das Doppelte übertroffen, schrieb John Kim in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die entsprechende Marge liege mit 9,4 Prozent um fast fünf Prozentpunkte über der Markterwartung./bek/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 28,02EUR auf Tradegate (13. August 2026, 11:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: John Kim

Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 200

Kursziel alt: 200

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m



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