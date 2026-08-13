LPKF Laser & Electronics Aktie mit deutlichem Rücksetzer - -5,64 % - 13.08.2026

Mit einer Performance von -5,64 % musste die LPKF Laser & Electronics Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,65 %, geht es heute bei der LPKF Laser & Electronics Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

LPKF Laser & Electronics entwickelt laserbasierte Systeme für die Leiterplatten-, Halbleiter- und Mikromaterialbearbeitung. Kernprodukte: Laser-Direktstrukturierung, Schneid- und Bohranlagen, LDS- und Glasbearbeitungssysteme. Nischenplayer mit Technologiefokus, global aktiv. Wichtige Wettbewerber: Trumpf, Jenoptik, Han’s Laser. USP: hohe Präzision, patentierte LDS-Technologie, Spezialisierung auf High-End-Mikrobearbeitung.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von LPKF Laser & Electronics Verluste von -27,37 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die LPKF Laser & Electronics Aktie damit um +13,76 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,88 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +198,76 % gewonnen.

LPKF Laser & Electronics Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +13,76 % 1 Monat -0,88 % 3 Monate -27,37 % 1 Jahr +106,75 %

Informationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

Stand: 13.08.2026, 11:29 Uhr

Es gibt 24 Mio. LPKF Laser & Electronics Aktien. Damit ist das Unternehmen 393,17 Mio. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von LPKF Laser & Electronics

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,40 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +0,34 %. Jenoptik notiert im Minus, mit -1,41 %.

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Ob die LPKF Laser & Electronics Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur LPKF Laser & Electronics Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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