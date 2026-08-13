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    Besonders beachtet!

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    GRENKE Aktie weiter abwärts - 13.08.2026

    Am 13.08.2026 ist die GRENKE Aktie, bisher, um -3,67 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der GRENKE Aktie.

    Besonders beachtet! - GRENKE Aktie weiter abwärts - 13.08.2026
    Foto: GRENKE AG

    GRENKE ist ein Spezialfinanzierer für KMU mit Fokus auf Leasing von IT- und Bürotechnik, Factoring und Bankdienstleistungen. Kernprodukte sind Small-Ticket-Leasing, Working-Capital-Finanzierung und Gründerkredite. Stark in Nischen, europaweit aktiv. Wichtige Wettbewerber: DLL, CHG-MERIDIAN, Siemens Financial Services, diverse Spezial-Leaser. USP: hohe Prozessautomatisierung, schnelle Kreditentscheidungen, klarer KMU-Fokus.

    GRENKE Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.08.2026

    Die GRENKE Aktie ist bisher um -3,67 % auf 11,560 gefallen. Das sind -0,440  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,67 %, geht es heute bei der GRENKE Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die GRENKE Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -9,62 % hinzunehmen.

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    Allein seit letzter Woche ist die GRENKE Aktie damit um -5,69 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,92 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von GRENKE -27,78 % verloren.

    GRENKE Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,69 %
    1 Monat -3,92 %
    3 Monate -9,62 %
    1 Jahr -37,33 %
    Stand: 13.08.2026, 11:29 Uhr

    Informationen zur GRENKE Aktie

    Es gibt 46 Mio. GRENKE Aktien. Damit ist das Unternehmen 538,42 Mio. € wert.

    Dax legt zu - Fortsetzung der Rekordserie denkbar


    Beim Dax dürfen die Anleger am Donnerstag mit einer Fortsetzung der Rekordserie liebäugeln. Mit guten Vorgaben aus Asien und gemilderten Zinssorgen im Rücken startete der Leitindex am Morgen freundlich, aber noch ohne neue Bestmarke in den Handel. …

    Grenke macht mehr Gewinn und bestätigt Prognose - Aber weniger Neugeschäft


    Der Leasingspezialist Grenke hat im zweiten Quartal weniger Neugeschäft einwerben können. Das Leasingneugeschäft ging im Jahresvergleich um ein Prozent auf 858,5 Millionen Euro zurück, wie der SDax-Konzern am Donnerstag in Baden-Baden mitteilte. …

    grenke Boosts Group Earnings in H1 2026


    Grenke delivered robust H1 2026 results: earnings and efficiency improved notably, even as credit risks rose and leasing growth slowed in a challenging market.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BNP Paribas (A), SoftBank Group und Co.

    BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,48 %. SoftBank Group notiert im Minus, mit -0,33 %. Societe Generale notiert im Plus, mit +1,31 %. UniCredit legt um +0,85 % zu Siemens notiert im Plus, mit +0,58 %.

    GRENKE Aktie jetzt kaufen?


    Ob die GRENKE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur GRENKE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    GRENKE

    -2,17 %
    -5,69 %
    -3,92 %
    -9,62 %
    -37,33 %
    -53,87 %
    -69,97 %
    -81,05 %
    -38,21 %
    ISIN:DE000A161N30WKN:A161N3
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