UBS stuft Schott Pharma auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schott Pharma von 26,50 auf 27,00 Euro erhöht und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die endgültigen Quartalszahlen des Pharmaindustrie-Zulieferers hätten den bereits veröffentlichten Eckdaten entsprochen und lägen beim Umsatz und dem operativen Ergebnis (Ebitda) über den Konsensprognosen, schrieb Olivier Calvet am Mittwochnachmittag. Er hob seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen für die Jahre bis 2029 etwas an./rob/gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 16:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 21,40EUR auf Tradegate (13. August 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Olivier Calvet

Analysiertes Unternehmen: Schott Pharma

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 27,0

Kursziel alt: 26,5

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

