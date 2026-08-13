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    Einer der Aktien-Gewinner 2026

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    Nach Rekord-Orderflut bei SMA Solar: Analysten sehen deutliches Kurspotenzial

    SMA Solar hat seine vorläufigen Zahlen bestätigt und im Auftragseingang für Großanlagen einen Rekord erzielt. Der Auftragsbestand wächst kräftig, die Nettokasse steigt deutlich, Analysten sehen weiteres Kurspotenzial.

    Für Sie zusammengefasst
    • SMA Solar erzielt Rekord bei Großanlagen-Aufträgen
    • Nettokasse steigt deutlich auf 245 Millionen Euro
    • Analysten erwarten 52 Prozent Kurspotenzial
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Einer der Aktien-Gewinner 2026 - Nach Rekord-Orderflut bei SMA Solar: Analysten sehen deutliches Kurspotenzial
    Foto: Sebastian Gollnow/dpa

    Der Photovoltaik-Ausrüster SMA Solar hat am Donnerstag seine bereits Mitte Juli veröffentlichten vorläufigen Quartalszahlen bestätigt und dabei mit einem kräftigen Anstieg der Auftragseingänge aufgewartet.

    Die Aktie sprang am Donnerstag zunächst auf über 60 Euro an, und notiert gegen Mittag nur noch leicht im Plus mit knapp 0,6 Prozent. Die Performance im laufenden Jahr kann sich allerdings sehen lassen. Seit Jahresanfang steht ein Plus von 60 Prozent zu Buche.

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    Im zweiten Quartal gingen bei den Hessen neue Bestellungen im Volumen von 657 Millionen Euro ein, ein Plus von 213 Prozent im Jahresvergleich und 78 Prozent zum Vorquartal. Besonders das Geschäft mit Großanlagen legte zu: Hier kletterten die Order um 239 Prozent auf 527 Millionen Euro, ein Rekordwert.

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    Beim Umsatz verzeichnete SMA Solar dagegen einen leichten Rückgang um 3,2 Prozent auf 345,7 Millionen Euro. Ursache waren vor allem Rückerstattungen von US-Einfuhrzöllen im Großanlagengeschäft, die sich negativ auf Umsatz und Projektzeitpläne auswirkten. Das Geschäft mit kleineren Anlagen konnte den Effekt mit einem Umsatzplus von 22,7 Prozent teilweise ausgleichen.

    Operativ zeigte sich SMA Solar dennoch deutlich verbessert: Das Ebit lag bei 49,1 Millionen Euro nach einem Verlust von 30,4 Millionen Euro im Vorjahresquartal, unter dem Strich blieb ein Gewinn von 74,4 Millionen Euro nach einem Fehlbetrag von 47,9 Millionen Euro. Die Nettokasse stieg auf 245 Millionen Euro von zuvor 176 Millionen Euro, der freie Cashflow drehte auf plus 99 Millionen Euro.

    Bei Jefferies zeigt man sich von den Zahlen überzeugt. Analyst Constantin Hesse bestätigte sein Kaufvotum mit Kursziel 87 Euro, was gegenüber dem aktuellen Kurs von 57,10 Euro noch rund 52 Prozent Luft nach oben ließe.

    Da die Aktie zuletzt unter dem Niveau der Prognoseanhebung gehandelt worden sei, rechnet Hesse mit einer positiven Kursreaktion. Im Fokus des anstehenden Analystencalls dürfte vor allem stehen, wie nachhaltig der starke Auftragseingang ins zweite Halbjahr trägt und welche Nachfragetreiber im Großanlagengeschäft dahinterstehen.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,76 % und einem Kurs von 57,90EUR auf Tradegate (13. August 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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