Berenberg belässt Freenet auf 'Buy' - Ziel 31,80 Euro

Die Zahlen zum Q2 bzw. H1 2026 sind da ...





https://www.freenet.ag/binaries/_ts_1786549183536/content/assets/freenetgroup/pdf/ir-deutsch/finanzberichte/2026/freenet_halbjahresbericht_2026_web.pdf





Insgesamt alles "im Rahmen der Markt-Erwartungen" , wobei ich schon sagen muss, dass man doch schon hier und da marginal darunter liegt.





Umsatz, Rohertrag, adj. EBITDA ... Alle Kennzahlen liegen entweder genau auf den Erwartungen (Postpaid-Kunden, ARPU) ... oder aber marginal darunter.

Das Wachstum bei waipu.tv war schwächer als erwartet (wobei ich da wegen der WM-Exklusivität von MagentaTV sowieso nicht so viel erwartet hatte, wie der Markt) , Das adj. EBITDA im Mobilfunk lag marginal darunter, wie auch der FCF. Die Zahlen sind weder "toll" , noch "erschreckend". Das man vom Q1 und Q2 2026 "nichts weiter zu erwarten hat" , schreibe ich hier ja schon seit zig Monaten. In der 2. Jahreshälfte ist das Gröbste dann aber abgearbeitet und das Momentum sollte dann auch wieder allmählich zurückkehren. Man hat ja auch die Jahresziele bestätigt (und dafür muss im H2 ja deutlich mehr kommen!)





Deutlich positiver sehe ich die finanzielle Lage ("Verschuldung") , denn da sieht es spürbar besser aus, als ich im Frühjahr noch "hochgerechnet" hatte.

611 Mio.€ an Finanzschulden (Kredite, Anleihen, etc.) stehen 81 Mio.€ Cash gegenüber ...

Das macht also -530 Mio.€ an Nettofinanzschulden ... bzw. -380 Mio.€ , wenn man den "geplanten" Ceconomy-Verkauf (150 Mio.€) bereits mit einrechnet!





Und ich zitiere mich jetzt mal selbst aus dem Frühjahr 2026:





"Ende H1 2026 sollte die Netto-Finanzverschuldung von freenet dann bei cirka -600 Mio.€ liegen (VOR Verkauf der Ceconomy-Anteile i.H.v. 150 Mio.€ im H2 2026).

Ab dann sollte der "etwas angewachsene Schuldenberg" (netto ~450 Mio.€ nach dem Ceconomy-Verkauf) aber auch zügig wieder abgetragen werden ... "





Freenet liegen bei der Verschuldung hier also ~70 Mio.€ besser, als ich das damals "grob hochgerechnet und prognostiziert" hatte.

Das ist natürlich ein positiver Punkt! "Nur 530 Mio.€" an Nettofinanzschulden (exkl. Ceconomy!) - direkt nach der Dividende und der Übernahme von Mobilezone ...

Das ist schon echt stark!





Und auch die Fälligkeit der Schulden ist jetzt schön langfristig und gleichmäßig verteilt - und können so auch schön step-by-step abgetragen werden.

Dann ist man auch schon mittelfristig wieder in Regionen (ab 2028), wo sich allmählich wieder Spielräume für Aktienrückkäufe ergeben könnten.





Alles in allem also "in-line" und "alles nach Plan". Und ab jetzt sollte es auch operativ wieder peu-a-peu vorwärts gehen (inkl. Schuldenabbau)



