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    ANALYSE-FLASH

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    Berenberg belässt Freenet auf 'Buy' - Ziel 31,80 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Berenberg bestätigt Freenet mit Buy und Kursziel
    • Freenets Quartalszahlen fallen durchwachsen aus
    • Ziele bestätigt, Free Cashflow über Konsens
    ANALYSE-FLASH - Berenberg belässt Freenet auf 'Buy' - Ziel 31,80 Euro
    Foto: Michael Piepgras/Wirestock Creators - stock.adobe.com

    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Freenet nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 31,80 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Telekomanbieters sei durchwachsen ausgefallen, schrieb Shekhan Ali in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Jahresziele habe das Unternehmen aber bestätigt. Der bereinigte Free Cashflow liege um sechs Prozent über der Konsensschätzung, Freenet habe von geringeren Steuerzahlungen als erwartet profitiert./rob/bek/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 05:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,17 % und einem Kurs von 23,56 auf Tradegate (13. August 2026, 11:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der freenet Aktie um -5,25 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,72 %.

    Die Marktkapitalisierung von freenet bezifferte sich zuletzt auf 2,81 Mrd..

    freenet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,6300 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 33,00EUR was eine Bandbreite von +5,66 %/+39,48 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 31,80 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 31,80, was eine Steigerung von +34,63% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang bis unter 24 beziehungsweise 22 Euro trotz operativ stabiler Geschäfte. Die Halbjahreszahlen lagen überwiegend im Rahmen, teils leicht unter den Erwartungen; Guidance und Dividendenperspektive wurden bestätigt. Positiv bewertet werden die geringere Nettoverschuldung und mögliche Erholung ab dem zweiten Halbjahr. Belastend bleiben der Telefonica-Vertragsstreit, die Mobilezone-Übernahme und Ceconomy.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber freenet eingestellt.

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