ANALYSE-FLASH
Berenberg belässt Freenet auf 'Buy' - Ziel 31,80 Euro
- Berenberg bestätigt Freenet mit Buy und Kursziel
- Freenets Quartalszahlen fallen durchwachsen aus
- Ziele bestätigt, Free Cashflow über Konsens
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Freenet nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 31,80 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Telekomanbieters sei durchwachsen ausgefallen, schrieb Shekhan Ali in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Jahresziele habe das Unternehmen aber bestätigt. Der bereinigte Free Cashflow liege um sechs Prozent über der Konsensschätzung, Freenet habe von geringeren Steuerzahlungen als erwartet profitiert./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 05:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur freenet Aktie
Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,17 % und einem Kurs von 23,56 auf Tradegate (13. August 2026, 11:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der freenet Aktie um -5,25 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,72 %.
Die Marktkapitalisierung von freenet bezifferte sich zuletzt auf 2,81 Mrd..
freenet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,6300 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 33,00EUR was eine Bandbreite von +5,66 %/+39,48 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 31,80 Euro
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Die Zahlen zum Q2 bzw. H1 2026 sind da ...
Moin,
Ja! - Ich bin auch noch mit von der Partie (auch wenn mich niemand vermisst hat) 😂