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    Masterflex: Solides Halbjahr, starke Perspektiven

    Masterflex SE hat nach einem verhaltenen Jahresauftakt im zweiten Quartal wieder mehr Dynamik gezeigt. SMC-Research wertet insbesondere die Entwicklung der beiden großen Wachstumsinitiativen positiv, deren Umsatzbeiträge im weiteren Jahresverlauf einsetzen sollen. Für 2026 haben die Analysten ihre Ergebnisschätzung zwar etwas reduziert, für das kommende Jahr rechnen sie aber unverändert mit einem kräftigen Ergebnissprung. Das Kursziel belässt SMC-Research bei 19,50 Euro und bestätigt das Urteil „Buy“.

    Nach dem verhaltenen Jahresauftakt habe Masterflex im zweiten Quartal laut SMC-Research wieder an Dynamik gewonnen und den Umsatz um 4,2 Prozent auf 26,9 Mio. Euro gesteigert, so dass sich die Halbjahreserlöse auf 54,3 Mio. Euro summiert und den Vorjahreswert von 53,4 Mio. Euro um 1,7 Prozent übertroffen haben. Beim EBIT habe mit 7,9 Mio. Euro nach 7,8 Mio. Euro im Vorjahr ein Zuwachs von 0,5 Prozent zu Buche gestanden, womit die EBIT-Marge mit 14,5 Prozent das Rekordniveau des Vorjahres nahezu gehalten habe. Unter dem Strich sei das Plus dank eines verbesserten Finanzergebnisses und einer etwas niedrigeren Steuerquote mit knapp 8 Prozent auf 5,3 Mio. Euro kräftiger ausgefallen.

    Im Hinblick auf die weitere Entwicklung des Unternehmens sei nach Einschätzung von SMC-Research noch wichtiger als die Q2-Zahlen die Aussage über den weitgehend planmäßigen Fortgang der beiden großen Wachstumsinitiativen, des Aufbaus eines neuen Produktionsstandorts in Marokko und der Vorbereitung der Auslieferung des großen Entwicklungs- und Rahmenvertrags. Beide würden sich planmäßig erst im weiteren Verlauf des zweiten Halbjahrs im Umsatz bemerkbar machen; im Fall Marokko könne es je nach Verlauf der Kundenzertifizierungen zunächst sogar bei einer Bestandserhöhung bleiben.

    Die Prognose für das Gesamtjahr, die Erlöse von 103 bis 108 Mio. Euro und ein EBIT von 13 bis 16 Mio. Euro vorsehe, habe Masterflex vor diesem Hintergrund bestätigt und zeige sich laut SMC-Research auf Anfrage zuversichtlich, den Umsatz zumindest bis in die Mitte der Spanne steigern zu können. Dabei verweise das Unternehmen auf einen seit dem Jahreswechsel um 2,0 Mio. Euro auf 21,8 Mio. Euro ausgebauten Auftragsbestand. Auch der Juli sei nach Unternehmensangaben gut verlaufen und habe ein weiteres Umsatzwachstum sowie einen weiteren Anstieg des Auftragsbestands gebracht.


    Rating: Kauf
    Analyst: Dr. Adam Jakubowski
    Kursziel: 19,50 EUR
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