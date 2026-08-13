Masterflex: Solides Halbjahr, starke Perspektiven

Masterflex SE hat nach einem verhaltenen Jahresauftakt im zweiten Quartal wieder mehr Dynamik gezeigt. SMC-Research wertet insbesondere die Entwicklung der beiden großen Wachstumsinitiativen positiv, deren Umsatzbeiträge im weiteren Jahresverlauf einsetzen sollen. Für 2026 haben die Analysten ihre Ergebnisschätzung zwar etwas reduziert, für das kommende Jahr rechnen sie aber unverändert mit einem kräftigen Ergebnissprung. Das Kursziel belässt SMC-Research bei 19,50 Euro und bestätigt das Urteil „Buy“.

Nach dem verhaltenen Jahresauftakt habe Masterflex im zweiten Quartal laut SMC-Research wieder an Dynamik gewonnen und den Umsatz um 4,2 Prozent auf 26,9 Mio. Euro gesteigert, so dass sich die Halbjahreserlöse auf 54,3 Mio. Euro summiert und den Vorjahreswert von 53,4 Mio. Euro um 1,7 Prozent übertroffen haben. Beim EBIT habe mit 7,9 Mio. Euro nach 7,8 Mio. Euro im Vorjahr ein Zuwachs von 0,5 Prozent zu Buche gestanden, womit die EBIT-Marge mit 14,5 Prozent das Rekordniveau des Vorjahres nahezu gehalten habe. Unter dem Strich sei das Plus dank eines verbesserten Finanzergebnisses und einer etwas niedrigeren Steuerquote mit knapp 8 Prozent auf 5,3 Mio. Euro kräftiger ausgefallen.