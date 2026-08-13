Auftragsboom bei Vincorion treibt Aktie und Rüstungsbranche an

Angesichts des Rüstungsbooms zog Vincorion deutlich mehr Aufträge an Land als erwartet und peilt daher beim Umsatz jetzt das obere Ende seiner angegebenen Spanne von 280 bis 320 Millionen Euro an.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Starke Quartalszahlen und ein noch etwas optimistischerer Blick auf den Umsatz im Gesamtjahr haben am Donnerstag die Aktien des Rüstungszulieferers Vincorion auf den höchsten Stand seit Anfang Mai katapultiert. Das Papier des erst im März dieses Jahres an die Börse gegangenen Unternehmens aus Wedel sprang im SDax um 11,1 Prozent auf 21,45 Euro hoch und war damit Spitzenwert in dem 70 Werte umfassenden Index unterhalb des MDax . Zudem waren Rüstungswerte auch im Dax und MDax weiter gefragt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Analyst David Perry von der US-Bank JPMorgan hatte die Kursrally der Vincorion-Aktie bereits erwartet und äußerte sich beeindruckt zu dem starken Abschneiden des Unternehmens. Er rechnet daher mit deutlich steigenden Analystenschätzungen für den Jahresumsatz und entsprechend mit einer deutlich höheren Konsensprognose. Perry verwies darauf, dass der Konsens laut der Nachrichtenagentur Bloomberg aktuell bei 294 Millionen Euro für 2026 liegt.

Im Dax setzten Rheinmetall ihre Vortageserholung mit plus 2,2 Prozent auf 1.193,60 Euro fort. Am Dienstag hatte die kanadische Bank RBC die Bewertung des Rüstungsunternehmens mit "Outperform" und einem Kursziel von 1.600 Euro gestartet. Analyst Colin Moody sieht Rheinmetall attraktiv in wichtigen europäischen Aufrüstungsthemen aufgestellt und hob auch dessen starke geografische Ausrichtung sowie den wachsenden freien Barmittelzufluss positiv hervor.

Im MDax profitierte die Aktie des Marineschiffbauers TKMS von einer Empfehlung des Analysehauses Bernstein und sprang nach einem Kursplus von 8,5 Prozent am Vortag um weitere 10 Prozent auf 103,60 Euro hoch. Die Aktie des Sensor- und Radarspezialisten Hensoldt stieg zugleich um 2,4 Prozent auf 94,32 Euro, und das Papier des Panzergetriebe-Herstellers Renk kletterte um 1,7 Prozent auf 51,07 Euro nach oben.

Der Anteilsschein des an diesem Tag für den Stahlhändler Klöckner & Co in den SDax aufgenommene Raumfahrt- und Technologieunternehmens OHB gewann 2,5 Prozent auf 265,50 Euro./ck/bek/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TKMS Aktie Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,54 % und einem Kurs von 263,5 auf Tradegate (13. August 2026, 11:52 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um +19,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +30,93 %. Die Marktkapitalisierung von TKMS bezifferte sich zuletzt auf 6,57 Mrd.. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 98,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der TKMS Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 76,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 125,00EUR was eine Bandbreite von -26,64 %/+20,66 % bedeutet.



