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    25 Jahre Redcare Pharmacy: Europas Online-Apotheke auf Erfolgskurs

    Vom Kölner Start-up zur europäischen Vorreiterin: Redcare Pharmacy treibt mit digitaler One-Stop-Pharmacy, E-Rezept und Hightech-Logistik die Zukunft der Gesundheitsversorgung voran.

    25 Jahre Redcare Pharmacy: Europas Online-Apotheke auf Erfolgskurs
    Foto: Adobe Stock
    • Redcare Pharmacy wurde 2001 als shop-apotheke.com in Köln gegründet und entwickelte sich zur führenden Online-Apotheke Europas.
    • Das Unternehmen ist in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Belgien, Frankreich und Italien; verschreibungspflichtige Medikamente bietet es in Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden an.
    • Mit fast 15 Millionen aktiven Kund:innen und mehr als 500.000 Produkten verfolgt Redcare das Konzept einer digitalen One-Stop-Pharmacy.
    • Zu den wichtigsten Meilensteinen zählen der Börsengang 2016 sowie die Einführung von E-Rezept und CardLink in Deutschland Anfang 2024.
    • 2025 erzielte Redcare einen Konzernumsatz von 2,9 Milliarden Euro; im zweiten Quartal 2026 wuchs der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 20 %.
    • Investitionen in Technologie, Logistik, Künstliche Intelligenz und Digital-Health-Services sollen weiteres Wachstum ermöglichen; ein neues Logistikzentrum in Tschechien ist seit Ende 2025 in Betrieb.

    Der nächste wichtige Termin, dbAccess European TMT London, bei Redcare Pharmacy ist am 02.09.2026.

    Der Kurs von Redcare Pharmacy lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 63,05EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,98 % im Plus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.648,46PKT (+0,80 %).


    Redcare Pharmacy

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    ISIN:NL0012044747WKN:A2AR94
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