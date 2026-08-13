Aktien Frankfurt
Dax bleibt mit Gewinnen am Rekordhoch dran
- Dax legt dank guter Asienvorgaben weiter zu
- Zinssorgen lassen der US-Notenbank mehr Spielraum
- Lanxess verliert nach Verkaufsempfehlung deutlich
FRANKFURT (dpa-AFX) - Beim Dax dürfen die Anleger am Donnerstag mit einer Fortsetzung der Rekordserie liebäugeln. Mit guten Vorgaben aus Asien und gemilderten Zinssorgen im Rücken legte der Leitindex zu, blieb aber noch unter der Bestmarke von 26.573 Zählern. Stützend wirkt auch, dass der Anstieg der Ölpreise eine Pause machte. Tatsächlich bleibt die Lage im Iran-Krieg aber weiter unklar.
Gegen Mittag legte der Dax um ein halbes Prozent auf 26.465 Punkte zu. Ihm fehlten dabei noch gut hundert Punkte zum Rekord, in dessen Folge es am Mittwochnachmittag vorübergehend zu Gewinnmitnahmen gekommen war. In der zweiten deutschen Börsenreihe gab der MDax am Donnerstag allerdings um 0,1 Prozent auf 32.311 Zähler nach.
Am Markt hieß es, gepaart mit den schwachen Arbeitsmarktdaten der Vorwoche gebe eine gesunkene Inflationsrate der US-Notenbank mehr Spielraum, ihre Geldpolitik beizubehalten. "Das Glas ist damit heute Morgen halb voll und nicht halb leer", schrieb Marktbeobachter Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. "Solange von der Zinsseite kein neuer Gegenwind kommt, spricht wenig dafür, dass die Käufer plötzlich die Segel streichen."
In Deutschland lag der Fokus auf dem weiteren Verlauf der Berichtssaison, nun allerdings mit starker Konzentration auf Nebenwerte. Aus dem Dax konnte nur der Versorger RWE mit finalen Zahlen aufwarten, die ohne große Neuigkeiten blieben. Mit 0,3 Prozent Plus lagen die Aktien zuletzt im Dax-Mittelfeld. Laut dem Goldman-Sachs-Experten bringt der Bericht "aber die Saat für weitere Wachstumsbeschleunigung" aus.
Eine Dax-Stütze waren die Papiere von Rheinmetall in einem guten Rüstungsumfeld, das von zwei Nebenwerten geprägt wurde. Um 12 Prozent schnellten die im SDax enthaltenen Titel von Vincorion nach oben. Sie folgten damit der Tatsache, dass der Rüstungszulieferer jetzt etwas optimistischer auf den Jahresumsatz blickt. David Perry von JPMorgan lobte, das zweite Quartal sei stark gewesen.
Im MDax knüpften die TKMS-Aktien mit zehn Prozent Plus an ihre vom Ausblick getriebene Vortagsrally an, nachdem sie vom US-Analysehaus Bernstein auf "Outperform" hochgestuft wurden. Der Experte Adrien Rabier glaubt an kräftig steigende Analystenschätzungen. Der TKMS-Rally ein Stück nach oben folgen konnten die Papiere des Mutterkonzerns Thyssenkrupp , der mit seinen eigenen Ergebnissen auf eher skeptische Stimmen stieß.
Mit mehr als sieben Prozent kräftig unter Druck gerieten im MDax aber die Papiere von Lanxess , nachdem sie von der Berenberg Bank zum Verkauf empfohlen wurden. "Nicht viel Wachstum, aber zu hohe Schulden", titelte Sebastian Bray in seinem Urteil über den Spezialchemiekonzern. Die Markterwartungen bezüglich einer Gewinnerholung hält er für zu optimistisch.
Die Berichtssaison konzentrierte sich am Donnerstag stark auf den Kleinwerte-Index SDax - mit Licht und Schatten. Neben Vincorion konnten noch die Anleger des Autovermieters Sixt und des IT-Sicherheitsunternehmens Secunet Security deutlichere Kursgewinne von 2,6 respektive fünf Prozent einstecken.
Die Liste der SDax-Verlierer war nach vorgelegten Resultaten aber auch lang. Zwischen 1,9 und 6,5 Prozent ging es bei Grenke , Eckert & Ziegler , Energiekontor sowie Evotec bergab. Hellofresh reduzierte den Kursverlust auf 0,4 Prozent, nachdem der Kochboxenversender sein Umsatzziel am unteren Endes der Spanne präzisierte.
Im Nachgang der Zahlen vom Vortag waren im SDax die Titel von Indus Holding noch sehr begehrt. Nach einer Kaufempfehlung der Privatbank Metzler und einem hohen Kursziel, das von Warburg Research genannt wurde, zogen sie um bis zu zehn Prozent an. Der Metzler-Experte Victor Beyer attestierte der Beteiligungsgesellschaft Verbesserungen im gesamten Portfolio./tih/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TKMS Aktie
Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,68 % und einem Kurs von 32,45 auf Tradegate (13. August 2026, 12:02 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um +19,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +30,93 %.
Die Marktkapitalisierung von TKMS bezifferte sich zuletzt auf 6,45 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 98,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der TKMS Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 76,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 125,00EUR was eine Bandbreite von -25,20 %/+23,03 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/9383/board/20260813072639-scalping-ideen-2026-08-13-1.png
DAX Xetra-Kassa · Donnerstag ca. 07:40 Uhr MESZ
US-Indizes folgen im Nachmittagsbriefing.
© MelRoNiKay · Eigene Darstellung · Kerzen: eigene Darstellung auf Basis öffentlicher Xetra-OHLC
AUSGANGSLAGE
US-Verbraucherpreise Juli (12.08.2026, 14:30 MESZ, wallstreetONLINE Ist/Prognose/zuvor):
Headline YoY 3,4 / 3,4 / 3,5 · Kern YoY 2,5 / 2,5 / 2,6 · Headline MoM 0,1 / 0,1 / −0,4 · Kern MoM 0,2 / 0,2 / 0.
Der Print saß auf der Linie.
Der DAX markierte danach ein neues Xetra-Hoch bei 26.573,50 und schloss bei 26.331,07 (−0,23 Prozent). Eröffnung 26.452,00, Tief 26.313,58, Spanne 259,92 Punkte. Schluss bei 6,7 Prozent der Spanne — Abweisung, kein bestätigter Ausbruch.
Großes Bild nur Xetra-Kassa. Jahres-R1 26.740, Jahres-P 22.888, R2 28.760 (Traditional Jahr). Xetra-Schluss 12.08. 26.331,07 — Abstand zum Jahres-R1 rund 409 Punkte (≥ 400: eine Zeile). Das Tageshoch 26.573,50 lag nur rund 167 Punkte unter dem Jahres-R1; dort war das Magnetfeld eine Kappe. CFD-Werte gehören nicht in dieses Bild.
Heute, 13.08.2026, 14:30 MESZ: US-Erzeugerpreise Juli plus Erstanträge. Konsens laut öffentlichem Kalender: PPI YoY 4,9 % (zuvor 5,5 %), PPI MoM 0,2 % (zuvor −0,3 %), Kern-PPI YoY 4,2 % (zuvor 4,7 %), Kern-PPI MoM 0,3 % (zuvor 0,2 %), Erstanträge rund 202–203 Tsd. (zuvor 199 Tsd.). Ist-Werte erst, wenn der Kalender Actual zeigt.
10-Jahres-Rendite 12.08.2026 15:30 ET: 4,68 Prozent (Forbes). FRED DGS10 11.08.: 4,70 Prozent.
MARKEN MIT FORMEL
Floor-Pivots, Referenz die reguläre Xetra-Sitzung 12.08.2026.
H 26.573,50 · T 26.313,58 · C 26.331,07
Pivot = (26.573,50 + 26.313,58 + 26.331,07) ÷ 3 = 26.406,05 ≈ 26.406
R1 = 2 × Pivot − Tief = 26.498,52 ≈ 26.499
S1 = 2 × Pivot − Hoch = 26.238,60 ≈ 26.239
R2 = Pivot + (Hoch − Tief) = 26.665,97 ≈ 26.666
S2 = Pivot − (Hoch − Tief) = 26.146,13 ≈ 26.146
R3 = Hoch + 2 × (Pivot − Tief) = 26.758,44 ≈ 26.758
Kerzen (eigene Darstellung):
Mo 10.08.: O 26.360,44 · H 26.441,91 · T 26.314,98 · C 26.323,88
Di 11.08.: O 26.378,00 · H 26.504,54 · T 26.245,57 · C 26.391,42
Mi 12.08.: O 26.452,00 · H 26.573,50 · T 26.313,58 · C 26.331,07
EINSCHÄTZUNG
Aus meiner Sicht rechtfertigt weder der CPI-Konsens noch das neue Hoch einen Impuls ins Jahres-R1 26.740. Interessant wären eine Rückeroberung von 26.406 oder eine erneute Docht-Abweisung an 26.499/26.574. Unter 26.314 wäre S1 26.239 die nächste Kassa-Marke. Dow und Nasdaq kommen mit frischen US-Zahlen im Nachmittagsbild.
HINWEIS ZU DEN SETUPS
Drei DAX-Ideen. Kein Setup ohne den genannten Auslöser. Bestätigung erst nach abgeschlossenem 5-Minuten-Schluss. Nicht eröffnen 14:25–14:40 MESZ. Kerzen im Bild: eigene Darstellung.
QUELLEN
https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/xetra-schluss-dax-schliesst-nach-rekordhoch-knapp-im-minus-15869623
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/dax-index-846900/
https://www.onvista.de/index/DAX-Index-20735
https://www.wallstreet-online.de/
https://www.bls.gov/schedule/news_release/ppi.htm
https://www.investing.com/economic-calendar/ppi-734
https://www.forbes.com/advisor/investing/treasury-rates/
https://fred.stlouisfed.org/series/DGS10
DISCLAIMER
Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.
© 2026 MelRoNiKay · Eigene Darstellung · Weitergabe nur mit Quellenangabe
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/9383/board/20260812072819-scalping-ideen-dax-2026-08-12.png
Stand: Mittwoch, 07:30 Uhr MESZ · Kursbasis Xetra-Kassa
Hinweis an die Moderation und an alle Mitlesenden:
Die Analyse steht vollstaendig in der Grafik. Da URLs in einem Bild nicht
anklickbar sind, fuehre ich hier alle verwendeten Quellen nachvollziehbar
auf. Die im Bild genannten Zahlen stammen ausschliesslich aus den unten
verlinkten Seiten, die Pivot-Punkte sind meine eigene Berechnung daraus.
Alles Weitere ist als persoenliche Einschaetzung gekennzeichnet.
════════════════════════════════════════════════════
DIE ZAHLEN AUS DER GRAFIK
Xetra-Handelstag Dienstag, 11.08.2026:
Eroeffnung 26.378,00
Tageshoch (neues ATH) 26.504,54
Tagestief 26.245,57
Xetra-Schluss 26.391,42 (+0,26 %)
Handelsspanne 258,97 Punkte
Schluss in der Spanne 56,3 %
Quelle:
https://www.finanzen.net/index/dax/historisch
Das Tageshoch bei 26.504,54 ist neues Allzeit- und Jahreshoch. Der
bisherige Hoechststand lag bei 26.445,18 Punkten vom 07.08.2026.
Der DAX stieg damit erstmals ueber die Marke von 26.500 Punkten.
Hinweis zur Datenlage: Einzelne Portale weisen abweichende Tageswerte
aus, weil sie den Handel von 08:00 bis 22:00 Uhr erfassen oder
Indikationen statt Xetra-Kurse verwenden. Die oben genannten Werte
beziehen sich auf die regulaere Xetra-Sitzung von 09:00 bis 17:30 Uhr.
════════════════════════════════════════════════════
TAGES-PIVOTS — FORMELN UND ERGEBNISSE
Eigene Berechnung nach der Floor-Trader-Formel aus Hoch, Tief und
Schluss der regulaeren Xetra-Sitzung vom 11.08.2026.
Ausgangswerte:
Hoch H = 26.504,54
Tief T = 26.245,57
Schluss C = 26.391,42
Formeln und Ergebnisse:
P = (H + T + C) ÷ 3 = 26.381
R1 = 2 × P − T = 26.515
R2 = P + (H − T) = 26.639
R3 = H + 2 × (P − T) = 26.774
S1 = 2 × P − H = 26.256
S2 = P − (H − T) = 26.122
S3 = T − 2 × (H − P) = 25.998
Alle Werte auf ganze Punkte gerundet und mit den oben angegebenen
Ausgangsdaten nachrechenbar.
════════════════════════════════════════════════════
JAHRES-PIVOTS — DIE UEBERGEORDNETE EBENE
Berechnet aus Hoch, Tief und Schluss des Handelsjahres 2025:
Hoch H = 24.888,0 · Tief T = 18.996,5 · Schluss C = 24.719,8
P = (H + T + C) ÷ 3 = 22.868,1
R1 = 2 × P − T = 26.739,7
R2 = P + (H − T) = 28.759,6
R3 = H + 2 × (P − T) = 32.631,2
S1 = 2 × P − H = 20.848,2
S2 = P − (H − T) = 16.976,6
S3 = T − 2 × (H − P) = 14.956,7
Der Jahres-R1 bei 26.739,7 liegt 348,3 Punkte ueber dem
Dienstagsschluss. Jahres-Pivots bleiben zwoelf Monate unveraendert.
Grafik und Berechnungen: eigene Darstellung.
════════════════════════════════════════════════════
ZUR TAGESKERZE VOM DIENSTAG
Aus den Ausgangswerten ergibt sich rechnerisch:
Koerper (Schluss minus Eroeffnung) 13,42 Pkt = 5 % der Spanne
Oberer Docht (Hoch minus Schluss) 113,12 Pkt = 44 % der Spanne
Unterer Docht (Eroeffnung minus Tief) 132,43 Pkt = 51 % der Spanne
Ein Koerper von 5 Prozent bei langen Dochten auf beiden Seiten
entspricht der Definition eines Long-Legged Doji.
Zum Vergleich die oberen Dochte der Vortage:
Donnerstag 06.08. 60 %
Freitag 07.08. 57 %
Montag 10.08. 64 %
Dienstag 11.08. 44 %
Die Handelsspannen:
Donnerstag 148 · Freitag 222 · Montag 127 · Dienstag 259 Punkte
Dass ich den Doji als Zeichen von Unentschlossenheit werte und nicht
als Umkehrsignal, ist meine persoenliche Einschaetzung.
════════════════════════════════════════════════════
TERMINE AM MITTWOCH, 12.08.2026 (Auswahl, alle Zeiten MESZ)
Konjunktur
08:00 Deutschland Verbraucherpreise 7/26 (endgueltig)
Prognose +0,8 % gg Vm / +2,8 % gg Vj
10:00 Frankreich IEA Oel-Monatsbericht 8/26
14:30 USA VERBRAUCHERPREISE 7/26
Prognose +0,1 % gg Vm / +3,4 % gg Vj
zuvor −0,4 % gg Vm / +3,5 % gg Vj
Kernrate Prognose +0,2 % gg Vm / +2,5 % gg Vj
zuvor 0,0 % gg Vm / +2,6 % gg Vj
16:30 USA EIA-Oelbericht (Woche)
Unternehmen
07:00 E.ON HJ · Brenntag HJ · TUI Q3 · K+S HJ · Bilfinger Q2
07:00 TKMS Q3 · Wienerberger HJ · ABN Amro Q2
07:30 Hannover Rueck HJ · Bechtle HJ · Jenoptik HJ · Vestas Q2
07:30 Douglas Q3 · Indus Holding HJ
18:00 Freenet Q2 · 22:05 Cisco Systems Q4
Sonstige
10:00 Bundeskabinett, u. a. Reform der Nachrichtendienste
und Bafoeg-Reform
EU-Verpackungsverordnung (PPWR) tritt in Kraft
Quellen:
https://www.ariva.de/news/tagesvorschau-termine-am-12-august-2026-12100150
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-08/69282752-tagesvorschau-mittwoch-12-august-015.htm
════════════════════════════════════════════════════
WICHTIGER HINWEIS ZUR GUELTIGKEIT
Alle genannten Marken beruhen auf dem Xetra-Schluss vom Dienstag. Die
US-Verbraucherpreise um 14:30 Uhr koennen sie kurzfristig ausser Kraft
setzen. Ich handle vor 14:45 Uhr nichts und warte die Reaktion ab.
════════════════════════════════════════════════════
WAS MEINE EINSCHAETZUNG IST
- die Tendenzangabe 50 % / 50 %
- die erwartete Spanne 26.250 bis 26.520
- saemtliche Handelsideen mit Bereichen, Absicherungen und Zielen
- die Deutung des Doji als Unentschlossenheit
- die Einordnung des Jahres-R1 als naechste groessere Zielzone
- die Aussage, dass Marken erst ab 14:45 belastbar sind
- die Einordnung am Ende der Grafik
════════════════════════════════════════════════════
Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.
© 2026 MelRoNiKay
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/9383/board/20260811073547-scalping-ideen-dax-2026-08-11.png
Stand: Dienstag, 07:30 Uhr MESZ · Kursbasis Xetra-Kassa
Hinweis an die Moderation und an alle Mitlesenden:
Die Analyse steht vollstaendig in der Grafik. Da URLs in einem Bild nicht
anklickbar sind, fuehre ich hier alle verwendeten Quellen nachvollziehbar
auf. Die im Bild genannten Zahlen stammen ausschliesslich aus den unten
verlinkten Seiten, die Pivot-Punkte sind meine eigene Berechnung daraus.
Alles Weitere ist als persoenliche Einschaetzung gekennzeichnet.
════════════════════════════════════════════════════
DIE ZAHLEN AUS DER GRAFIK
Xetra-Handelstag Montag, 10.08.2026:
Eroeffnung 26.360,44
Tageshoch 26.441,91
Tagestief 26.314,98
Xetra-Schluss 26.323,88 (+0,02 %)
Handelsspanne 126,93 Punkte
Schluss in der Spanne 7,0 %
Quelle:
https://www.finanzen.at/nachrichten/aktien/dax-handel-aktuell-dax-steigt-am-montagnachmittag-1036435918
Das Rekordhoch vom 07.08.2026 bei 26.445,18 Punkten wurde am Montag um
3,27 Punkte verfehlt.
Marktbericht:
https://www.onvista.de/news/2026/08-10-dax-schliesst-unveraendert-und-verpasst-knapp-neuen-rekord-41121301-19-26541530
https://www.ariva.de/dax-index/news/aktien-frankfurt-dax-bleibt-dicht-an-rekord-dran-12098455
Hinweis zur Datenlage: Einzelne Portale weisen abweichende Tageswerte
aus, da sie den Handel von 08:00 bis 22:00 Uhr erfassen. Die oben
genannten Werte beziehen sich auf die regulaere Xetra-Sitzung von 09:00
bis 17:30 Uhr.
════════════════════════════════════════════════════
TAGES-PIVOTS — FORMELN UND ERGEBNISSE
Eigene Berechnung nach der Floor-Trader-Formel aus Hoch, Tief und
Schluss der regulaeren Xetra-Sitzung vom 10.08.2026.
Ausgangswerte:
Hoch H = 26.441,91
Tief T = 26.314,98
Schluss C = 26.323,88
Formeln und Ergebnisse:
P = (H + T + C) ÷ 3 = 26.360
R1 = 2 × P − T = 26.406
R2 = P + (H − T) = 26.487
R3 = H + 2 × (P − T) = 26.532
S1 = 2 × P − H = 26.279
S2 = P − (H − T) = 26.233
S3 = T − 2 × (H − P) = 26.152
════════════════════════════════════════════════════
NEU: JAHRES-PIVOTS — DIE UEBERGEORDNETE EBENE
Zusaetzlich zu den Tagesmarken nehme ich ab heute die Jahres-Pivots auf.
Sie werden einmal jaehrlich aus Hoch, Tief und Schluss des Vorjahres
berechnet und bleiben zwoelf Monate unveraendert.
Ausgangswerte aus dem Handelsjahr 2025:
Hoch H = 24.888,0
Tief T = 18.996,5
Schluss C = 24.719,8
Formeln und Ergebnisse (gleiche Floor-Trader-Formel):
P = (H + T + C) ÷ 3 = 22.868,1
R1 = 2 × P − T = 26.739,7
R2 = P + (H − T) = 28.759,6
R3 = H + 2 × (P − T) = 32.631,2
S1 = 2 × P − H = 20.848,2
S2 = P − (H − T) = 16.976,6
S3 = T − 2 × (H − P) = 14.956,7
Der Jahres-R1 bei 26.739,7 liegt damit 415,8 Punkte ueber dem
Montagsschluss. Die Werte lassen sich mit den oben genannten
Ausgangsdaten nachrechnen.
Dass ich diese Marke fuer die naechste groessere Zielzone halte, ist
meine persoenliche Einschaetzung.
════════════════════════════════════════════════════
ZUR TAGESKERZE VOM MONTAG
Aus den Ausgangswerten ergibt sich rechnerisch:
Koerper (Eroeffnung minus Schluss) 36,56 Pkt = 29 % der Spanne
Oberer Docht (Hoch minus Eroeffnung) 81,47 Pkt = 64 % der Spanne
Unterer Docht (Schluss minus Tief) 8,90 Pkt = 7 % der Spanne
Die oberen Dochte der vergangenen vier Handelstage:
Donnerstag 06.08. 60 %
Freitag 07.08. 57 %
Montag 10.08. 64 %
Dazu am 07.08. ein oberer Docht von 64 % im 4-Stunden-Chart.
Dass ich diese Haeufung fuer ein Warnsignal halte, ist meine
persoenliche Einschaetzung.
════════════════════════════════════════════════════
TERMINE AM DIENSTAG, 11.08.2026 (Auswahl, alle Zeiten MESZ)
Konjunktur
06:30 Australien Zinsentscheid RBA (Prognose 4,35 %, zuvor 4,35 %)
14:15 USA ADP-Beschaeftigung
16:00 USA Wiederverkaeufe bestehender Haeuser 7/26
Prognose −1,0 % gg Vm, zuvor −2,4 %
Unternehmen
06:55 TAG Immobilien Q2 · 07:00 Atoss Software HJ
07:30 Salzgitter Q2 · Uniper Q2 · Jungheinrich Q2
08:00 Cancom Q2 · RTL Group HJ
Hinweis: In Japan bleibt die Boerse feiertagsbedingt geschlossen.
Quellen:
https://www.ariva.de/news/tagesvorschau-termine-am-11-august-2026-12098730
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-08/69270918-tagesvorschau-dienstag-11-august-2026-015.htm
AUSBLICK
Mittwoch USA Verbraucherpreise 7/26 — Konsens 3,4 % nach 3,5 %
Donnerstag USA Erzeugerpreise 7/26
════════════════════════════════════════════════════
WAS MEINE EINSCHAETZUNG IST
- die Tendenzangabe 45 % freundlich / 55 % schwaecher
- die erwartete Spanne 26.230 bis 26.450
- saemtliche Handelsideen mit Bereichen, Absicherungen und Zielen
- die Bewertung der vier oberen Dochte als Warnsignal
- die Einordnung des Jahres-R1 als naechste Zielzone
- die Einordnung am Ende der Grafik
════════════════════════════════════════════════════
Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.
© 2026 MelRoNiKay