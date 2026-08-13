HEART AEROSPACE HAT DEN ERSTEN FLUG DES GRÖSSTEN ELEKTROFLUGZEUGS DER WELT ABSOLVIERT

Die „Heart X1" ist mit einer Spannweite von 106 Fuß und einem Startgewicht von über 25.000 Pfund das größte batteriebetriebene Flugzeug, das jemals geflogen ist.





Der erste bemannte Flug verbrauchte Strom im Wert von etwa 5 Dollar, was das Potenzial der Elektrofliegerei für strukturell niedrigere Betriebskosten von Verkehrsflugzeugen unterstreicht.





Der Flug demonstriert die elektrische Luftfahrt im Maßstab eines Verkehrsflugzeugs und stellt einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur Einführung elektrischer Flugzeuge im regulären Flugbetrieb dar.





Milestone treibt die Entwicklung des ES-30 von Heart voran, eines hybridelektrischen Regionalflugzeugs mit 30 Sitzplätzen, dessen Inbetriebnahme für 2031 geplant ist und für das United Airlines, Air Canada und JSX Kaufzusagen abgegeben haben.

PLATTSBURGH, N.Y. und LOS ANGELES, 13. August 2026 /PRNewswire/ -- Heart Aerospace gab heute den erfolgreichen Erstflug des X1-Demonstrationsflugzeugs des Unternehmens bekannt. Mit einer Spannweite von 106 Fuß, einer Gesamtlänge von 76 Fuß und einem Startgewicht von mehr als 25.000 Pfund ist die X1 das größte batteriebetriebene Flugzeug, das jemals geflogen ist.

Der Flug fand am Mittwoch, dem 12. August, 2026, auf dem X1-Testgelände von Heart am Plattsburgh International Airport statt, einem regionalen Verkehrsflughafen, der eine Gemeinde mit 20.000 Einwohnern im Norden des Bundesstaates New York bedient. Der bemannte Flug dauerte 27 Minuten; dabei erreichte die X1 eine Höhe von 1.100 Fuß über Grund (AGL) und ihr vollelektrisches Antriebssystem lieferte mehr als ein Megawatt Leistung.

Der Flug wurde im Rahmen eines Sonder-Lufttüchtigkeitszeugnisses der FAA in der Kategorie „Experimental" (SAC-EC) durchgeführt; das Testprogramm umfasste das Rollen, den Start, den Steigflug, Manöver sowie die Landung. Die Mission wurde konzipiert, um den vollelektrischen Flug in einem für den kommerziellen Flugbetrieb relevanten Maßstab zu demonstrieren.

Der vollständig batteriebetriebene X1 verbrauchte bei seinem ersten Flug Strom im Wert von etwa 5 Dollar. Der Flug fand vor dem Hintergrund eines anhaltenden Anstiegs der weltweiten Kerosinpreise statt, die in der Woche bis zum 7. August durchschnittlich bei 3,50 US-Dollar pro Gallone lagen – ein Anstieg von 63 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Dies unterstreicht das Potenzial des Elektroantriebs, strukturell niedrigere Betriebskosten für Flugzeuge zu erzielen und Fluggesellschaften gleichzeitig von den Schwankungen der globalen Ölmärkte unabhängig zu machen.