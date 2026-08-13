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    AKTIE IM FOKUS

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    Endgültige Halbjahresbilanz von Evotec vergrault erneut Anleger

    Für Sie zusammengefasst
    • Evotec-Aktie fällt nach schwacher Halbjahresbilanz
    • Gewinnwarnung und Verluste belasten den Konzern
    • Evotec plant bis 2027 deutliche Kostensenkungen
    AKTIE IM FOKUS - Endgültige Halbjahresbilanz von Evotec vergrault erneut Anleger
    Foto: pressfoto - freepik

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Börse hat die Evotec -Papiere am Donnerstag nach einer schwachen Halbjahresbilanz noch einmal abgestraft. Die vorgelegten endgültigen Zahlen entsprachen zwar den bereits seit Mitte Juli bekannten Eckdaten, dennoch rutschten die Anteilsscheine des Hamburger Wirkstoffentwicklers und Pharmaforschers um bis zu sieben Prozent ab.

    Zuletzt betrug das Minus noch rund 5,5 Prozent bei 3,64 Euro. Die leichte Aufwärtsbewegung der vergangenen Handelstage ist damit zu einem großen Teil wieder zunichte.

    Evotec hatte im vergangenen Monat die Börse bereits mit einer Gewinnwarnung verärgert. Der Aktienkurs war binnen eines Handelstages in der Spitze um mehr als ein Drittel eingebrochen und auf den tiefsten Stand seit zehn Jahren gesackt. Von diesem Verfall hatte sich das Papier bisher kaum erholt. Im laufenden Jahr steht ebenfalls ein Verlust von rund einem Drittel zu Buche. Binnen fünf Jahren hat die Aktie sogar fast die Hälfte an Wert eingebüßt.

    RBC-Analyst Charles Weston zeigte sich unterdessen von Evotecs Halbjahresbilanz wenig überrascht. Die endgültigen Zahlen hätten den vorläufigen Kennziffern entsprochen, auch die bereits gesenkte Prognose sei bestätigt worden. Er hob zudem die stark schwankende Entwicklung der Evotec-Tochter Just-Evotec Biologics im zweiten Quartal hervor.

    Nicht nur Just-Evotec, auch das Geschäft mit der Forschung und der vorklinischen Wirkstoffentwicklung sei für die Hanseaten deutlicher schlechter gelaufen, als ursprünglich vor der Gewinnwarnung noch am Markt erwartet worden sei, so der Experte. Der Konzern selbst begründete die Abweichung im Forschungsbereich mit einer verhaltenen Kundennachfrage sowie mit einer "schwächeren Umwandlung von Verkäufen in Umsätze".

    Wegen der Umsatzeinbußen und höherer Kosten unter anderem für den Konzernumbau war Evotec sowohl im zweiten Quartal als auch im ersten Halbjahr noch weitaus tiefer in die roten Zahlen gerutscht.

    Nach einer profitablen Corona-Zeit schreibt das einstige Biotech-Vorzeigeunternehmen aber schon seit mehreren Jahren Verluste. Der 2024 angetretene Evotec-Chef Christian Wojczewski hat deshalb eine Restrukturierung in der Forschung eingeläutet, samt massivem Stellenabbau und einer Verkleinerung des Standortnetzwerks.

    Der Manager sieht den Konzern indes auf einem guten Weg und sprach laut Mitteilung vom Donnerstag von ersten positiven Effekten des aktuellen Umbauprogramms. Dabei zeigte er sich erneut zuversichtlich, die Einsparziele für das laufende Jahr zu erreichen. Bis Ende 2027 will der Konzern seine Kostenbasis um rund 75 Millionen Euro senken - 2026 sollen davon 20 bis 30 Prozent erreicht sein./tav/nas/mis

    Evotec

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    ISIN:DE0005664809WKN:566480
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evotec Aktie

    Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,28 % und einem Kurs von 3,624 auf Tradegate (13. August 2026, 12:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evotec Aktie um +10,77 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -21,47 %.

    Die Marktkapitalisierung von Evotec bezifferte sich zuletzt auf 642,79 Mio..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,4444EUR. Von den letzten 9 Analysten der Evotec Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 4,0000EUR was eine Bandbreite von +176,70 %/+10,68 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die volatile Kurserholung: Nach zwischenzeitlich rund 5 % Plus werden Rücksetzer befürchtet, zugleich gelten 4,30–4,50 € als mögliches Nahziel. Fundamental belasten Prognosesenkung, erwarteter EBITDA-Verlust und Restrukturierungsrisiken. Dem stehen hohe Liquidität, Einsparpotenziale und Übernahmespekulationen gegenüber; ein fairer Übernahmepreis wird bei etwa 5–7 € gesehen. Die H1-Zahlen sollen neue Impulse liefern.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.

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    dpa-AFX
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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