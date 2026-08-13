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    Aktien Europa

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    Überwiegend Gewinne - Adyen mit Kurssprung

    Für Sie zusammengefasst
    • Europas Aktienmärkte holen Vortagesverluste auf
    • US-Inflationsdaten beruhigen trotz Iran-Krise den Markt
    • Adyen und Moller-Maersk legen kräftig zu
    Aktien Europa - Überwiegend Gewinne - Adyen mit Kurssprung
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag überwiegend leichte Gewinne verzeichnet. Sie holten damit die Verluste vom Vortag auf und bewegten sich weiter auf Rekordniveau. "Die wichtigen US-Inflationszahlen kamen genau wie erwartet - und das beruhigt den Markt erst einmal", stellte Kapitalmarktexperte Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets fest. "Auch Asien kam freundlicher rein und liefert Rückenwind für Europa."

    Der EuroStoxx 50 legte am Mittag um 0,53 Prozent auf 6.568,64 Punkte zu. Außerhalb des Euroraums gewann der Schweizer Leitindex SMI 0,35 Prozent auf 14.499,48 Punkte, während der britische FTSE 100 um 0,33 Prozent auf 10.797,31 Zähler nachgab. Verluste von Rohstoff- und Ölwerten waren der Grund.

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    Die US-Inflationsdaten überdeckten die ungelöste Iran-Krise zumindest für den Moment. "Die Investoren setzen darauf, dass sich die gestiegenen Energiepreise nicht in Inflationsszenarien zeigen, sondern von den Unternehmen weggedrückt werden und sich die Konjunktur mit wieder konsumfreudigeren Verbrauchern weiter erholen wird", merkte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets dazu an.

    Wie schon am Vortag setzten die Unternehmen, die Zahlen vorlegten, Akzente. Unter den europäischen Standardwerten ragten mit großem Abstand Adyen heraus. Der niederländische Zahlungsdienstleister hatte nach kräftigen Zuwächsen im ersten Halbjahr und wegen Übernahmeeffekten die Umsatzprognose leicht erhöht. Nach Einschätzung des JPMorgan-Analysten Sandeep Deshpande waren die Zahlen für das zweite Quartal im Rahmen der Erwartungen bis etwas besser ausgefallen. Zudem habe Adyen angedeutet, OpenAI als Kunden gewonnen zu haben. Die Aktie gewann 15 Prozent.

    Ebenfalls gefragt waren Aktien von Moller-Maersk . Die Reederei hatte sich nochmals höhere Ziele für das Gesamtjahr gesetzt. Nachdem die Prognose bereits im Mai und Juni angehoben worden war, legten die Dänen die Latte nun noch höher. Außerdem habe Moller-Maersk im zweiten Quartal sowohl bei Umsatz als auch beim operativem Gewinn (Ebitda) die Erwartungen übertroffen, stellten die Analysten von Bernstein fest. Mit einem Anstieg von 5,9 Prozent erreichte der Wert ein neues Jahreshoch. Auch Kühne + Nagel waren mit einem Plus von 2,6 Prozent gefragt.

    Am Ende des Feldes lagen dagegen die Rohstoffwerte. Hier wurden die Inflationssorgen ausgepreist, die sich vor den US-Verbraucherpreisen aufgestaut hatten, aber nicht bestätigt worden waren. Rohstoffe gelten als Möglichkeit, sich gegen Inflationssrisiken abzusichern./mf/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Adyen Parts Sociales Aktie

    Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,03 % und einem Kurs von 2.481 auf Tradegate (13. August 2026, 12:10 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Adyen Parts Sociales Aktie um +13,75 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +27,50 %.

    Die Marktkapitalisierung von Adyen Parts Sociales bezifferte sich zuletzt auf 33,94 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.255,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.166,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.350,00EUR was eine Bandbreite von +8,26 %/+25,35 % bedeutet.





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