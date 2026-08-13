🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPNE AktievorwärtsNachrichten zu PNE

    ROUNDUP

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Windparkbetreiber PNE mit Zuwächsen - Prognose bestätigt

    Für Sie zusammengefasst
    • PNE steigert Umsatz und Ergebnis im Halbjahr deutlich
    • Acht Projekte mit 163,2 Megawatt verkauft
    • Prognose bleibt trotz schwieriger Lage bestehen
    ROUNDUP - Windparkbetreiber PNE mit Zuwächsen - Prognose bestätigt
    Foto: PNE AG

    CUXHAVEN (dpa-AFX) - Der Wind- und Solarparkbetreiber PNE hat trotz schwieriger Rahmenbedingungen Umsatz und Ergebnis im ersten Halbjahr kräftig verbessert. So verkaufte das Unternehmen acht Windenergie- und Photovoltaikprojekte mit einer Gesamtleistung von 163,2 Megawatt und nahm zugleich einen weiteren Windpark für das eigene Erzeugungsportfolio in Betrieb. Die Prognose bestätigte das Unternehmen, auch wenn Konzernchef Heiko Wuttke am Donnerstag ein "schwieriges Fahrwasser" konstatierte, in dem PNE unterwegs sei. Um die Erwartungen zu erfüllen, muss das Unternehmen im zweiten Halbjahr noch deutlich zulegen.

    Die im SDax gelistete Aktie notierte im frühen Handel leicht im Plus, drehte jedoch am späten Vormittag ins Minus. Zuletzt verlor sie zwei Prozent. Damit war der zaghafte Stabilisierungsversuch zunichte. Das Papier hatte die Tage kräftig Federn lassen müssen, nachdem die Investorensuche des Managements weiterhin ein schwieriges Unterfangen ist.

    PNE wäre dabei zu einem Komplettverkauf bereit, doch die Preisvorstellungen etwaiger Erwerber lägen unterhalb des derzeitigen Börsenkursniveaus der Aktie, hatte das Unternehmen am Montag einräumen müssen. Binnen drei Tagen hatte der Kurs daraufhin um bis zu 28 Prozent verloren.

    Überhaupt läuft es nicht gut für das Papier: So steht in diesem Jahr bislang ein Minus von einem Viertel zu Buche, auf Jahressicht sogar ein Verlust um knapp die Hälfte.

    Besser lief zuletzt das operative Geschäft: Der Umsatz stieg in den ersten sechs Monaten von zuvor 73,9 Millionen auf 96,8 Millionen Euro, wie das Unternehmen in Cuxhaven mitteilte. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte deutlich von 4,7 auf 27,4 Millionen Euro. Zudem konnte das Unternehmen den Verlust je Aktie reduzieren. Neben dem Verkauf von Parks profitierte PNE von einem höheren Stromertrag selbst betriebener Windparks. Zudem legte das Servicegeschäft zu, mit dessen Ausbau das Unternehmen den Anteil der stetigen Erträge erhöhen will.

    "Wir haben in einem herausfordernden Marktumfeld wichtige operative Erfolge erzielt und gezeigt, dass hochwertige Wind- und Photovoltaikprojekte weiterhin nachgefragt werden", kommentierte Konzernchef Wuttke. Zudem komme PNE mit seinem Transformations- und Kostenreduzierungsprogramm gut voran. "Wir sehen aber auch, dass wir und die gesamte Branche derzeit einen harten Weg zu beschreiten haben, der von vielen Unsicherheiten geprägt ist." An seiner Ergebnisprognose (bereinigtes Ebitda) von 110 bis 140 Millionen Euro für 2026 hält das Unternehmen dennoch fest./nas/tav/stk

    PNE

    -3,32 %
    -26,27 %
    -28,10 %
    -22,56 %
    -46,30 %
    -39,68 %
    +7,70 %
    +271,09 %
    +163,21 %
    ISIN:DE000A0JBPG2WKN:A0JBPG
    PNE direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PNE Aktie

    Die PNE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,55 % und einem Kurs von 7,63 auf Tradegate (13. August 2026, 12:15 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PNE Aktie um -26,27 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -28,10 %.

    Die Marktkapitalisierung von PNE bezifferte sich zuletzt auf 581,85 Mio..

    PNE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4100 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 14,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 15,000EUR was eine Bandbreite von +58,52 %/+98,15 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu PNE - A0JBPG - DE000A0JBPG2

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über PNE. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den laufenden Verkaufsprozess der PNE AG: Potenzielle Käufer sollen unter dem aktuellen Börsenkurs bieten, wodurch ein Abschluss unsicher ist und der Kurs zuletzt unter 10 Euro fiel. Diskutiert werden mögliche Leerverdeckungen, ein Pflichtangebot nahe dem Drei-Monats-VWAP von 10,61 Euro sowie charttechnische Marken um 6,90 und 7 Euro. Zudem stehen Projektverkäufe, Margen und die Unternehmensverschlankung im bevorstehenden Halbjahresbericht im Fokus.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber PNE eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Windparkbetreiber PNE mit Zuwächsen - Prognose bestätigt Der Wind- und Solarparkbetreiber PNE hat trotz schwieriger Rahmenbedingungen Umsatz und Ergebnis im ersten Halbjahr kräftig verbessert. So verkaufte das Unternehmen acht Windenergie- und Photovoltaikprojekte mit einer Gesamtleistung von 163,2 …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     