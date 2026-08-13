Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 25-2026

- Anzeige/Werbung – Diese Ausgabe erscheint im Namen von Amex Gold Mining, Axo Metals, Banyan Gold, Canada Nickel, Discovery Mining, Equinox Gold, Fortuna Mining, Fury Gold Mines, Hannan Metals, Gold Royalty, Mayfair Gold, Osisko Gold Group, Premier American Uranium, Sierra Madre Gold and Silver und Uranium Royalty, Unternehmen, mit denen die SRC swiss resource capital AG (SRC AG) bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller/Verbreiter: SRC AG, Marc Ollinger, Analyst und Manager Communication. Erstveröffentlichung: 29.07.2026, 13:00, Zürich/Europa

Geschätzte Leserschaft,

der mexikanische Minensektor erlebt derzeit eine spürbare Renaissance. Nach Jahren regulatorischer Unsicherheit unter der Regierung von Andrés Manuel López Obrador sorgt die neue Administration von Präsidentin Claudia Sheinbaum für eine deutlich konstruktivere Genehmigungspolitik. Immer mehr hochwertige Bergbauprojekte erhalten grünes Licht – ein wichtiges Signal für Investoren und die gesamte Branche.

Besonders bemerkenswert ist dabei der Erfolg des Managementteams aus Halifax, das bereits hinter GoGold Resources und Silver Tiger stand und nun auch Axo Metals führt. Innerhalb weniger Monate konnten diese Unternehmen bereits die dritte bedeutende Minengenehmigung in Mexiko erzielen. Dieser Erfolg basiert nicht nur auf einem exzellenten operativen Track Record, sondern auch auf langjährigem Vertrauen und engen Beziehungen zu Behörden, lokalen Gemeinden und politischen Entscheidungsträgern.

Vor diesem Hintergrund haben wir Axo Metals als unsere Aktie der Woche ausgewählt. Mit einem erstklassigen Projektportfolio, einem erfahrenen Management und einem sich deutlich verbessernden regulatorischen Umfeld sehen wir hervorragende Voraussetzungen für eine attraktive Wertentwicklung.

Bleiben Sie gut informiert!

Ihr Marc Ollinger und das SRC-Team

Spezialreports

Die brandneuen Swiss Resource Capital Spezialreports zu den Themen Edelmetalle, Batteriemetalle und Uran sind verfügbar! Es erwarten Sie viele Informationen zu den entsprechenden Metallen, spannende Interviews und Investmentideen. Die kostenlosen Spezialreports können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.rohstoff-reports.com/

Aktie im Fokus

Axo Metals erhält finale Genehmigung für San Antonio

Das mexikanische Bundesumweltministerium SEMARNAT hat eine positive Entscheidung erlassen, mit der die Umweltverträglichkeitserklärung (MIA) für das Goldprojekt San Antonio im Bundesstaat Sonora genehmigt wurde. Mit der MIA in der Hand ist Axo Metals für eine kurzfristige Produktion gerüstet.

News: Axo Metals erhält wichtige Umweltgenehmigung; Weg für die Produktion im Goldprojekt San Antonio freigemacht

Videos der Woche

Im Folgenden können wir Ihnen wieder einige interessante Interviews und News zu ausgewählten Werten präsentieren:

Weiter Videos finden Sie unter folgenden Links:

Unternehmensnews

Canada Nickel vermeldet Ressourcenschätzungen

Das Unternehmen hat im Timmins Distrikt nun M&I-Ressourcen von über 10 Millionen Tonnen Nickel sowie abgeleitete Ressourcen von rund 13,2 Mio. Tonnen enthaltenes Nickel.

News: Canada Nickel gibt erste Mineralressource bei Nesbitt bekannt und verzeichnet einen Anstieg der angezeigten Ressource bei Deloro um 46 %

Discovery Mining bestätigt große Goldmineralisierung auf Pamour

Die jüngsten Ergebnisse, die 47 Bohrlöcher umfassten, bestätigten und erweiterten erneut die Mineralressourcen des aktuellen Tagebauplans und lieferten zudem hochgradige Durchschneidungen an mehreren neuen Zielen.

News: Discovery bestätigt das Vorhandensein einer großflächigen Lagerstätte bei Pamour

Hannan Metals stößt in allen Proben auf Edelmetall

Durch die jüngste Kampagne konnte die bekannte Mächtigkeit der mineralisierten Brekzieneinheit von 185 m auf 305 m erhöht werden. Alle 175 Schlitzproben dieser Kampagne wiesen eine Gold- oder Silbermineralisierung auf.

News: Hannan erweitert die mineralisierte Brekzienzone bei Previsto auf 305 Meter; Alle 175 Schlitzproben mineralisiert

Osisko Gold Group meldet Analyseergebnisse aus Infill-Programm

Im Vergleich zum bestehenden kurzfristigen Modell wies Zone 1 um ca. 30 % höhere Tonnage und 6 % mehr Unzen Gold auf, während Zone 2 eine um ca. 8 % niedrigere Tonnage und 8 % mehr Unzen Gold aufwies.

News: Osisko Gold gibt die endgültigen Ergebnisse seines Infill-Programms in der Lowhee-Zone auf dem Cariboo-Goldprojekt bekannt

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Marc Ollinger & Team

Swiss Resource Capital AG

Profitieren Sie von unserem über Jahrzehnte aufgebauten einzigartigen Netzwerk zu Bergbauunternehmen, Brokern, Analysten und Branchenkennern und abonnieren Sie jetzt kostenlos und absolut unverbindlich unseren Newsletter!

Investieren in den Megatrend Rohstoffe – Grundpfeiler der Elektromobilität und vieler Zukunftstechnologien

Sie müssen kein Börsenprofi sein, um kluge Investmententscheidungen zu treffen. Investieren Sie gemeinsam mit Swiss Resource Capital AG und Asset Management Switzerland AG in den Megatrend Rohstoffe. Seit 05.03.2020 ist das Spezialwissen der Experten als Wikifolio Zertifikat erhältlich.

Link zu Wikifolio: https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf0srcplus

Börsenplätze: Stuttgart EUWAX | L&S Lang und Schwarz | SIX Swiss Exchange Schweiz

ISIN: DE000LS9PQA9

WKN: LS9PQA

Mehr Infos unter: https://www.resource-capital.ch/de/ueber-uns/src-mining-special-situat ...

Quellen:

Die jeweiligen News entnehmen Sie bitte den offiziellen Webseiten der Unternehmen, sowie www.rohstoff-tv.com.

Interessen/Vergütung (SRC):

Vergütung durch die oben genannten Mandats-Emittenten; eigene Positionen < 0,5 %: ja, über „SRC Mining Special Situations Zertifikat“; Netto-Positionen ≥ 0,5 %: keine; Market-Making/(Co-)Lead/IB (12 Mon.): keine. Anteil im SRC Mining Special Situations Zertifikat < 0,5 %.

Hinweise gem. Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG:

Methodik/Annahmen:

Unternehmensmeldungen/Präsentationen, historische Daten/Reports; qualitative Einordnung; keine Bewertungsmodelle.

Update-Policy & Abweichungen:

Kein Update geplant.

Hinweis § 86 WpHG:

Sofern Inhalte als (Anlage-)Empfehlungen an die Öffentlichkeit in Deutschland verbreitet werden und keine gesetzliche Ausnahme greift, werden die Pflichten aus § 86 WpHG (u. a. Anzeige/Änderung/Einstellung) erfüllt.

Wesentliche Risiken:

Preis/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Genehmigung/Standort/ESG, Wesentliche Chancen: Marktrückenwind, Erfolgsaussichten aufgrund vielversprechendem Projekt.

Hinweis:

Die nachfolgenden Markteinschätzungen sind Meinungsäußerungen. Aussagen zu Dritten beruhen – soweit angegeben – auf öffentlich zugänglichen Quellen; ohne Quellenangabe handelt es sich um subjektive Einschätzungen, nicht um überprüfte Tatsachenbehauptungen.

Risikohinweise und Haftungsausschluss:

Externe Links: Für Inhalte externer Seiten ist der jeweilige Anbieter verantwortlich; bei konkreten Hinweisen auf Rechtsverstöße entfernen wir derartige Links unverzüglich.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. der Herausgeberin kommt durch den Bezug der SRC-Publikationen kein Beratungsvertrag zustande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstige Finanzprodukte ist mit – teils erheblichen – Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der SRC-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater; vor Anlageentscheidungen sollte stets eine qualifizierte Beratung (z. B. durch Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens) eingeholt werden. Alle durch SRC veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für in den Analysen und Markteinschätzungen enthaltene Wertungen und Aussagen; diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt, können sich jedoch jederzeit ohne Ankündigung ändern. Es wird keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass prognostizierte Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Haftung:

Trotz größtmöglicher Sorgfalt keine Gewähr für Richtigkeit/Vollständigkeit und Aktualität. Unberührt bleiben Ansprüche wegen Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit sowie wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit. Im Übrigen ist die Haftung – soweit gesetzlich zulässig – auf vorhersehbare, vertragstypische Schäden bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Pflichten beschränkt.

Weitere Hinweise:

Die auf den SRC-Webseiten, in Newslettern oder Veröffentlichungen bereitgestellten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen vergütet. SRC oder deren Mitarbeitende können direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen vom besprochenen Unternehmen mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir Inhalte nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, sollten für Anlageentscheidungen weitere externe Quellen herangezogen werden. Eine Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für eigene Anlageentscheidungen resultieren können, ist – soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen. Depotanteile einzelner Aktien sollten insbesondere bei Rohstoff-/Explorationswerten und gering kapitalisierten Gesellschaften so bemessen sein, dass auch bei Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal betroffen ist. Small Caps und Explorationswerte sowie generell börsennotierte Wertpapiere unterliegen teils erheblichen Schwankungen; die Liquidität kann gering sein. Im Rohstoffsektor sind zusätzliche Risiken zu beachten (z. B. Länder-/Standortrisiken, Währungsschwankungen, Naturereignisse, rechtliche Veränderungen wie Ex-/Importverbote, Zölle, Förder-/Explorationsverbote, Verstaatlichungen, Umweltauflagen; Schwankungen der Rohstoffpreise; erhebliche Explorationsrisiken).

Disclaimer:

Alle im Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Artikel gibt die persönliche Meinung des/der Autors/Autorin wieder und ist nicht mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Vor Investments ist eine professionelle Beratung angezeigt. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die SRC als vertrauenswürdig erachtet; für Richtigkeit/Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Für die Richtigkeit dargestellter Charts/Daten zu Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version; die deutsche Fassung kann gekürzt/zusammengefasst sein. Für Inhalt, Richtigkeit, Angemessenheit oder Genauigkeit von Übersetzungen wird keine Haftung übernommen. Diese Mitteilung ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.

Kein Vertrieb außerhalb CH/DE/AT:

Diese Publikation ist ausschließlich für Empfänger in der Schweiz, der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich bestimmt. Eine Verteilung in Rechtsordnungen, in denen dies gesetzlich untersagt ist (u. a. USA, Kanada, Australien, Japan) sowie an „US-Persons“ i. S. v. Regulation S ist nicht gestattet. Für das Vereinigte Königreich gilt – sofern einschlägig – FSMA 2000 i. V. m. der Financial Promotion Order 2005.

Urheberrecht:

© SRC swiss resource capital AG. Gewerbliche Nutzung/Weiterverbreitung sowie Aufnahme in kommerzielle Datenbanken nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung. Weiterführende Hinweise: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/