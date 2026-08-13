JPMORGAN stuft ORACLE CORP auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Oracle von 210 auf 200 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Das neue Kursziel reflektiere seine Prognose für den operativen Gewinn des Software- und Datenbankkonzerns im Geschäftsjahr 2027/28, schrieb Samik Chatterjee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht aber weiterhin erhebliches Aufwärtspotenzial für die Aktie./rob/edh/laVeröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 22:13 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 05:00 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 132,1EUR auf Tradegate (13. August 2026, 12:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Samik Chatterjee

Analysiertes Unternehmen: ORACLE CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 200

Kursziel alt: 210

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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