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    Aktie im Höhenflug

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    Dell-Aktie nicht zu stoppen: Lenovo-Zahlen beflügeln KI-Hoffnung

    Die starken Zahlen von Lenovo beflügeln auch die Aktie von Dell. Schon zuvor hatte eine starke Prognose von Super Micro Computer für Rückenwind gesorgt. Die Aktie legt den 2. Tag in Folge kräftig zu.

    Für Sie zusammengefasst
    • Dell-Aktie steigt vorbörslich auf neues Jahreshoch
    • KI-Servergeschäft wächst um 757 Prozent auf 16,13 Mrd
    • Dell hebt Prognose für KI-Server auf 60 Milliarden
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Aktie im Höhenflug - Dell-Aktie nicht zu stoppen: Lenovo-Zahlen beflügeln KI-Hoffnung
    Foto: Mojahid Mottakin - imageBROKER.com

    Die Aktie von US-Hardware-Riese Dell zieht am Donnerstag vorbörslich um rund 4 Prozent an und klettert über die Marke von 500 US-Dollar - ein neues Jahreshoch. Auslöser ist der Kurssprung des Hardware-Konkurrenten Lenovo, der mit Zahlen aufwartete, die die Erwartungen der Analysten deutlich übertrafen.

    Für Dell setzt sich damit die bärenstarke Kursentwicklung im laufenden Jahr fort. Seit Anfang des Jahres konnten sich die Papiere fast vervierfachen.

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    Am Vortag war das Papier um knapp 10 Prozent gestiegen, nachdem der Serverhersteller Super Micro Computer einen überraschend starken Ausblick vorgelegt und damit die Zuversicht der Anleger in die anhaltende Nachfrage nach KI-Servern gestärkt hatte. 

    Im Zentrum des Anlegerinteresses steht das rasant wachsende KI-Servergeschäft von Dell. Der Umsatz in diesem Segment kletterte im Jahresvergleich um 757 Prozent auf 16,13 Milliarden US-Dollar.

    Das Management erhöhte zudem die Umsatzprognose für KI-Server im Geschäftsjahr 2027 auf 60 Milliarden US-Dollar, gestützt von einem Auftragsbestand von 51,3 Milliarden US-Dollar. Zum Start des laufenden Geschäftsjahres hatte dieser Backlog noch bei 43 Milliarden US-Dollar gelegen, was das Tempo der Auftragseingänge unterstreicht.

    An der Börse wird die Aktie derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 35 auf Basis der erwarteten Gewinne gehandelt, ein Aufschlag gegenüber vergleichbaren Werten der Branche. 

    Getrübt wurde das Bild zuletzt durch Insidertransaktionen: Regulierungsunterlagen zeigen, dass Führungskräfte und Insider innerhalb von drei Monaten Aktien im Wert von rund 1,56 Milliarden US-Dollar verkauft hatten. Dieser Umstand hatte zuvor auf der Stimmung gelastet, als das Papier zeitweise auf 440 US-Dollar zurückfiel.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Dell Technologies Registered (C) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,99 % und einem Kurs von 437,4EUR auf Tradegate (13. August 2026, 12:35 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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