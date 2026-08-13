Iran will an jedem Öl-Barrel mitverdienen – 20 Milliarden für freie Fahrt

Für die USA und die Golfstaaten gilt diese Forderung jedoch als kaum akzeptabel. Bob McNally, früherer Energieberater im Weißen Haus, bezeichnete die Idee gegenüber Fortune als "reine Erpressung". Entscheidend sei dabei nicht nur die Gebühr selbst, sondern die Macht, die der Iran mit der Kontrolle über den Zugang zur Meerenge gewinnen würde.

Der Iran verlangt für die Wiederöffnung der Straße von Hormus weitreichende Zugeständnisse – und bringt dabei ein Gebührensystem ins Spiel, das ihm nach Berechnungen von Experten jährlich fast 20 Milliarden US-Dollar einbringen könnte. Vorgesehen wären Abgaben von 5 bis 7 Prozent pro Barrel Öl. Allein bei 5 Prozent lägen die möglichen Einnahmen je nach Ölpreis und Volumen bei 18 bis 25 Milliarden US-Dollar pro Jahr.

Die Lage ist bereits jetzt angespannt. Die Straße von Hormus bleibt nach iranischer Darstellung blockiert und soll erst wieder geöffnet werden, wenn Teherans Bedingungen erfüllt sind. Gleichzeitig behauptet US-Präsident Donald Trump, Washington habe die "vollständige Kontrolle" über die Wasserstraße. Der Schiffsverkehr spricht bislang eine andere Sprache: Im Fünf-Tage-Durchschnitt passierten zuletzt nur rund 13 Schiffe täglich die Meerenge – etwa 90 Prozent weniger als vor Beginn des Krieges.

Die wirtschaftlichen Folgen sind erheblich. Vor dem Konflikt liefen täglich fast 20 Millionen Barrel Öl durch die Straße von Hormus. Inzwischen helfen Umleitungen über das Rote Meer und geringere chinesische Importe dabei, einen noch stärkeren Preisschub zu verhindern. Brent notierte zuletzt unter 90 US-Dollar je Barrel und damit deutlich unter dem Hoch von 124 US-Dollar Ende April.

Ein dauerhafter iranischer Mautmechanismus gilt zudem als rechtlich problematisch. Nach Einschätzung von Experten wäre ein solches System mit internationalem Seerecht nicht vereinbar; Versicherungsverbände warnen außerdem davor, dass Deckungen für Schiffe erlöschen könnten, die unter einem solchen Modell fahren.

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Trotzdem rechnen Fachleute damit, dass der Iran am Ende nicht leer ausgehen wird. Gregory Brew von der Eurasia Group hält verdeckte oder "freiwillige" Zahlungen der Golfstaaten für denkbar, während der Iran im Gegenzug eine dauerhaft anerkannte Rolle bei der Verwaltung der Meerenge erhält.

Für Washington steigt der Zeitdruck zusätzlich: Die US-Zwischenwahlen rücken näher, während die strategische Erdölreserve erstmals seit Januar 1983 unter 300 Millionen Barrel gefallen ist. Gleichzeitig verhärten beide Seiten ihre Positionen. Nach Einschätzung von Experten dürfte die Pattsituation deshalb noch länger anhalten – und die Straße von Hormus wird selbst nach einer Einigung kaum wieder zu ihrem früheren Status quo zurückkehren.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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