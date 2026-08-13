Trump wegen 100.000-Dollar-Vorsprung bei Markt-Posts verklagt

Die Klage wurde von The Intercept und der Freedom of the Press Foundation vor einem Bundesgericht in Manhattan eingereicht. Die Kläger wollen verhindern, dass offizielle Regierungsinformationen ausschließlich über Truth Social veröffentlicht werden, solange zahlende Abonnenten einen zeitlichen Vorsprung erhalten. In der Klageschrift heißt es: "Dieses Vorgehen ist außergewöhnlich, korrupt und verfassungswidrig, und die Kläger reichen diese Klage ein, um es zu unterbinden."

Donald Trump wird wegen eines neuen Bezahldienstes auf Truth Social verklagt, der zahlenden Kunden einen schnelleren Zugang zu potenziell marktbewegenden Beiträgen verschafft. Die sogenannte Truth API kostet bis zu 100.000 US-Dollar pro Monat und umfasst zehn prominente Konten – darunter Trumps eigenes, das Weiße Haus und Vizepräsident JD Vance.

Der Vorwurf ist brisant, weil Trump seine Plattform regelmäßig für Ankündigungen zu Zöllen, militärischen Maßnahmen und anderen Themen nutzt, die Aktien-, Öl- und andere Märkte bewegen können. Nach Angaben der Kläger folgten auf viele seiner 9.000 bis 11.000 Beiträge und Reposts während der zweiten Amtszeit keine entsprechenden Mitteilungen des Weißen Hauses.

Trump Media hatte die Truth API im Juli angekündigt und am 1. August gestartet. Der Dienst liefert veröffentlichte Beiträge maschinenlesbar und nach Angaben des Unternehmens einen Bruchteil schneller aus. Interimschef Kevin McGurn sagte zuletzt, Trump Media habe bereits mehr als zehn Kundenverträge abgeschlossen, "in der Regel im Bereich von 60.000 bis 100.000 US-Dollar pro Monat". Künftig soll der Feed auch stärker in Nachrichtenangebote, Finanzterminals und andere Drittplattformen integriert werden.

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Für zusätzlichen Konfliktstoff sorgt Trumps wirtschaftliches Interesse an dem Unternehmen. Er ist über den Donald J. Trump Revocable Trust größter Anteilseigner von Trump Media und hält 41,3 Prozent. Reuters beziffert den Wert dieses Pakets auf rund 950 Millionen US-Dollar.

Die Kläger werfen Trump deshalb vor, persönlich von einem bevorzugten Zugang zu staatlich relevanten Informationen zu profitieren. Trump Media weist die Kritik zurück. Ein Sprecher erklärte, zahlreiche Plattformen und Medien verbreiteten Trump-Inhalte bereits über kostenpflichtige Feeds, und warf den Klägern vor, die Gerichte nutzen zu wollen, um Trump zu zensieren.

Bereits vor dem Start der Truth API hatten die demokratischen Senatoren Elizabeth Warren und Adam Schiff die US-Börsenaufsicht SEC aufgefordert zu prüfen, ob der Dienst die Integrität der Finanzmärkte untergraben könnte. Jetzt landet der Streit vor Gericht – und damit auch die Frage, ob ein finanzieller Vorsprung bei Trumps marktbewegenden Posts rechtlich zulässig ist.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Trump Media Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 7,192EUR auf Tradegate (13. August 2026, 14:37 Uhr) gehandelt.





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