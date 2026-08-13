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    Nicht nach Thüringen

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    Wagenknecht weist Höckes Idee zurück

    Für Sie zusammengefasst
    • Wagenknecht weist Höckes Angebot als unseriös zurück
    • BSW will Voigt wegen Vertrauensverlust nicht stützen
    • Höcke setzt laut Wagenknecht auf Effekthascherei
    Nicht nach Thüringen - Wagenknecht weist Höckes Idee zurück
    Foto: Siarhei - 356130783

    ERFURT/BERLIN (dpa-AFX) - BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht weist die Idee des Thüringer AfD-Landeschefs Björn Höcke zurück, sie selbst solle im Freistaat Ministerpräsidentin werden. "Das Amt des Thüringer Ministerpräsidenten ist kein Wanderpokal, den Herr Höcke nach Belieben vergeben kann", erklärte Wagenknecht auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. "Richtig ist, dass Mario Voigt als Ministerpräsident das Vertrauen verloren hat und das BSW Thüringen ihm die Unterstützung entziehen muss. Aber Höckes Angebot ist weder ehrlich noch seriös."

    Höcke wisse, dass "die Mehrheit derer, die auf BSW-Ticket im Thüringer Landtag sitzen, in Opposition zum Bundesvorstand stehen und mich nicht wählen würden", führte Wagenknecht aus, die seit längerem im Clinch mit dem thüringischen BSW-Landesverband liegt. Eine echte Lösung für Thüringen könne nur ein Ministerpräsident sein, der in dem Bundesland verankert sei. Sie selbst habe nur ihre Kindheit dort verbracht. Sie warf Höcke vor, "Politik wie die Altparteien" zu machen. "Parteipolitisches Taktieren und Effekthascherei geht über Problemlösung", erklärte sie in ihrer Stellungnahme.

    Höcke hatte Wagenknecht aufgefordert, sich im Erfurter Landtag zur Ministerpräsidentin wählen zu lassen. "Werden Sie Ministerpräsidentin des Freistaats Thüringen", sagte Höcke in einem Video auf X. Derzeit regiert das BSW in Thüringen mit der CDU und der SPD in einer sogenannten Brombeer-Koalition. CDU-Ministerpräsident Mario Voigt ist unter Druck, weil ihm die TU Chemnitz den Doktortitel aberkannt hat.

    Theoretisch hätten AfD und BSW zusammen eine Mehrheit im Landtag. Laut Landesverfassung könnte auch eine Person Ministerpräsident oder Ministerpräsidentin werden, die wie Wagenknecht dem Parlament nicht angehört./vsr/DP/zb






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