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    AKTIE IM FOKUS

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    Energiekontor auf März-Tief - Zweifel an starkem 2. Halbjahr

    Für Sie zusammengefasst
    • Energiekontor-Aktie fällt nach Halbjahreszahlen stark
    • Kursverlust von 6,5 Prozent auf 32,25 Euro
    • Schwache Zahlen setzen Jahresziel unter Druck
    AKTIE IM FOKUS - Energiekontor auf März-Tief - Zweifel an starkem 2. Halbjahr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktie von Energiekontor ist am Donnerstag nach der Vorlage der Halbjahreszahlen auf den tiefsten Stand seit März gesackt. Zuletzt büßte das Papier des Projektentwicklers für erneuerbare Energien 6,5 Prozent auf 32,25 Euro ein und zählte damit, zusammen mit Evotec , zu den schwächsten Werten im SDax . Im laufenden Jahr steht ein Verlust von rund 10 Prozent zu Buche.

    Ein Analyst verwies angesichts der Kursverluste auf die schwachen Halbjahreszahlen samt dem zugleich beibehaltenen Jahresziel für den Vorsteuergewinn. "Das bedeutet eine hohe Verdichtung an erfolgreichen Projektgeschäften in der zweiten Jahreshälfte", sagte er. Zugleich gehöre es zur Natur des Projektgeschäfts, dass dieses hin und wieder von verschiedenen Unsicherheiten belastet werde. "Da kann auch mal etwas schiefgehen." Daher dürfte der Markt gewisse Zweifel hegen, dass nun alles glattlaufen werde./ck/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evotec Aktie

    Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,97 % und einem Kurs von 32,35 auf Tradegate (13. August 2026, 12:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evotec Aktie um +10,77 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -21,47 %.

    Die Marktkapitalisierung von Evotec bezifferte sich zuletzt auf 642,79 Mio..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,4444EUR. Von den letzten 9 Analysten der Evotec Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 4,0000EUR was eine Bandbreite von +176,70 %/+10,68 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Energiekontor - 531350 - DE0005313506

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung Energiekontors im Spannungsfeld politischer und regulatorischer Risiken. Diskutiert werden mögliche steigende Strompreise und punktuelle PPA-Verträge als positive Faktoren, zugleich aber ein fehlender politischer Rückenwind im Heimatmarkt. Energiekontor wird als vergleichsweise gut aufgestellt gegenüber PNE und ABO gesehen; außerdem werden externe Belastungen, Managementrisiken und ein Einstandskurs von 34,88 Euro thematisiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Energiekontor eingestellt.

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    dpa-AFX
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