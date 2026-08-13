AKTIE IM FOKUS
Energiekontor auf März-Tief - Zweifel an starkem 2. Halbjahr
- Energiekontor-Aktie fällt nach Halbjahreszahlen stark
- Kursverlust von 6,5 Prozent auf 32,25 Euro
- Schwache Zahlen setzen Jahresziel unter Druck
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktie von Energiekontor ist am Donnerstag nach der Vorlage der Halbjahreszahlen auf den tiefsten Stand seit März gesackt. Zuletzt büßte das Papier des Projektentwicklers für erneuerbare Energien 6,5 Prozent auf 32,25 Euro ein und zählte damit, zusammen mit Evotec , zu den schwächsten Werten im SDax . Im laufenden Jahr steht ein Verlust von rund 10 Prozent zu Buche.
Ein Analyst verwies angesichts der Kursverluste auf die schwachen Halbjahreszahlen samt dem zugleich beibehaltenen Jahresziel für den Vorsteuergewinn. "Das bedeutet eine hohe Verdichtung an erfolgreichen Projektgeschäften in der zweiten Jahreshälfte", sagte er. Zugleich gehöre es zur Natur des Projektgeschäfts, dass dieses hin und wieder von verschiedenen Unsicherheiten belastet werde. "Da kann auch mal etwas schiefgehen." Daher dürfte der Markt gewisse Zweifel hegen, dass nun alles glattlaufen werde./ck/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evotec Aktie
Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,97 % und einem Kurs von 32,35 auf Tradegate (13. August 2026, 12:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evotec Aktie um +10,77 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -21,47 %.
Die Marktkapitalisierung von Evotec bezifferte sich zuletzt auf 642,79 Mio..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,4444EUR. Von den letzten 9 Analysten der Evotec Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 4,0000EUR was eine Bandbreite von +176,70 %/+10,68 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Energiekontor - 531350 - DE0005313506
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Energiekontor. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Energiekontor eingestellt.
Im historischen Rückblick werden wir jedenfalls daran gemessen, ob wir noch die Vollbremsung geschafft haben oder nicht. Ich möchte meinen Kindern wenigstens sagen können, dass ich auf der richtigen Seite stand.
Ach - zu den Hitzetoten: Das Ding heißt Statistik. Und die würfelt das RKI nicht. Die Leichenhäuser waren voll, die Bestatter ausgebucht. Der Zusammenhang zwischen Hitze und Übersterblichkeit ist auch aus der Vergangenheit eindeutig. Halte gern gegen, dass hauptsächlich sehr alte Menschen sterben* (das RKI sagt nichts anderes) und die verlorene Restlebenszeit niedriger sein wird, als „11.900 Hitzetote“ ggf. stand-alone suggeriert. Fair enough. Aber leugne nicht den grundsätzlichen Zusammenhang, denn das ist schlich falsch und killt jeden Diskurs.
Vielleicht sollten wir alle versuchen, unsere Energie in das Schaffen einer lebenswerten Zukunft zu stecken (und nicht noch Leute davon abhalten, die eben das versuchen…). Vor allem für die, die wie unsere Kinder noch mehr Lebenszeit haben als wir. Für einen Diskurs muss man seriöse Zahlen und Fakten aber anerkennen. Über die Interpretation und die Wege kann man dann noch immer streiten. Man darf übrigens auch seine Haltung ändern: Ich war früher Zivi und bin heute aufgrund der geopolitischen Entwicklungen (vor allem Putin) für Aufrüstung. Breche ich mir 'nen Zacken aus der Krone: Nein. Und das tut auch niemand, der jetzt erst rafft, was Klimakrise bedeutet. Allerdings wäre es nun wirklich an der Zeit, denn die Folgen sind ja bereits fühlbar.
Wir haben da eine für die Menschheit historische Aufgabe. Für unsere Kinder und alle, die folgen. Ich könnte jedenfalls nicht mehr in den Spiegel sehen, stände ich da nicht auf der richtigen Seite.
P.S. Ich habe in der 40Grad-Woche einen meiner besten Freunde im Krankenhaus an Herz-Kreislaufversagen verloren. Ja, er - unter 50 - war diesbezüglich vorerkrankt. Wäre er auch ohne Hitzewelle nicht mehr unter uns: Möglich. Dennoch die Bitte, vielleicht etwas empathievoller mit Todeszahlen umzugehen. Es wäre zumindest menschlich und ich wüsste das gerade besonders zu schätzen.
* https://www.rki.de/DE/Themen/Gesundheit-und-Gesellschaft/Gesundheitliche-Einflussfaktoren-A-Z/H/Hitze/Bericht_Hitzemortalitaet.html
Können wir das AfD-Geschwätz aus dem Forum bitte rauslassen? Klima Angstkeule??
Die Marktwerte für den Juli sind jetzt veröffentlicht worden.
https://www.netztransparenz.de/de-de/Erneuerbare-Energien-und-Umlagen/EEG/Transparenzanforderungen/Marktprämie/Marktwertübersicht
Es ist so gekommen, wie es sich schon angedeutet hat. Für Wind an Land aber auch für Solar gab es gute Werte. Die Anzahl der negativen Stunden waren für das enorme Stromaufkommen eher gering (79 Stunden). Juli 2026 zu 2025 (24,7 Mrd. kWh/17,8 Mrd. kWh) Quelle: energy-charts.info
Wind an Land kam auf beachtliche 8,601 Cent/kWh. Solar lag bei 5,226 Cent/kWh
Hierzu mal einen Hinweis bezüglich vorhandener Korrekturfaktoren (Wind).
Wenn jetzt ein Windpark ein Auktionsergebnis im Bereich von 6 Cent/kWh besitzt und einen Korrekturfaktor von 1,15 hat, dann kann so ein Park natürlich erst ab 6,90 Cent/kWh einen Mehrwert erzielen. Bei einem Park mit einem Auktionsergebnis von 7,3 Cent/kWh, liegt der Break Even hier erst ab 8,4 Cent/kWh.
Nicht berücksichtigt ist ein aktives Eingreifen im Markt bei negativen Stunden, um die Ergebnisse zu optimieren.
Das erste Beispiel dürfte die Windparks Jacobsdorf, bzw. Hanstedt Wriedel betreffen und das zweite Beispiel dürfte den Windpark Holtumer Moor betreffen.
Komplett Außen vor, was Mehrertrag bedeutet, sind natürlich jegliche Parks (Wind und Solar), die über PPA´s vermarktet sind. Das betrifft bei Energiekontor durchweg die ausgeförderten Windparks und fast alle Solarparks.
Nichtsdestotrotz haben diese Parks natürlich auch etwas von den hohen Marktwerten, wenn auch nicht direkt, so dann indirekt, dass demnächst eventuell höhere PPAs abgeschlossen werden können. Dies hängt sicherlich weiterhin vom Nahost Konflikt ab und der erhöhten Stromnachfrage, z.B. durch stärkere Nachfrage bei E – Fahrzeugen und Wärmepumpen.
LG fundamental_a