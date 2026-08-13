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    KI-Allianz mit Wucht

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    IBM holt OpenAI ins Kerngeschäft – jetzt geht es um Milliardenmärkte

    IBM integriert OpenAI-Modelle und Codex in seine KI-Beratung und will damit Unternehmen bei Automatisierung, Modernisierung und Cybersicherheit unterstützen.

    Für Sie zusammengefasst
    • IBM integriert OpenAI-Modelle in seine Beratung
    • Tausende Berater werden für KI-Einsätze zertifiziert
    • KI automatisiert Abläufe und stärkt die Sicherheit
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    KI-Allianz mit Wucht - IBM holt OpenAI ins Kerngeschäft – jetzt geht es um Milliardenmärkte
    Foto: Erstellt mithilfe von Canva

    IBM arbeitet mit OpenAI zusammen, um Unternehmen bei der Implementierung von KI in ihren gesamten Geschäftsbereichen zu unterstützen und gleichzeitig die Cybersicherheit zu stärken. IBM gab am Donnerstag bekannt, dass die neue Partnerschaft zukunftsweisende Modelle wie GPT-5.6 und Produkte wie Codex und ChatGPTWork in die KI-Beratungsplattform von IBM integriert. Die Beratungsplattform kombiniert KI-Agenten, Branchenressourcen und Cybersicherheitsfunktionen, um Unternehmen bei der sicheren und skalierbaren Implementierung von KI zu unterstützen.

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    IBM wird von OpenAI geschulte Ingenieure und Berater einsetzen, um Kunden bei der Implementierung der Technologie zu unterstützen. Zusätzlich wird IBM ein spezielles Programm zur Ausbildung und Zertifizierung von Beratern und Ingenieuren im Rahmen des OpenAI-Programms starten. Die Unternehmensberatung ist darauf ausgerichtet, Unternehmen in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Regierung, Telekommunikation und Einzelhandel zu unterstützen. IBM gab an, dass eine der größten Herausforderungen für seine Kunden darin besteht, die Milliarden neuer KI-Anwendungen und -Agenten zu organisieren und zu sichern, da Unternehmen zunehmend KI einsetzen. Kunden suchen nach Expertise, die ihnen hilft, den Überblick über ihre Betriebssysteme zu behalten, so die Meinung von IBM-Manager.

    Die Zusammenarbeit geht dabei über die reine Integration von OpenAI-Modellen hinaus. IBM baut eine eigene OpenAI Practice auf und will Tausende Berater und Ingenieure speziell für den Einsatz der Technologie bei Unternehmenskunden schulen und zertifizieren. Ziel ist es, bestehende Geschäftsprozesse etwa in Finanzabteilungen, Einkauf, Kundenservice und Personalwesen mit KI-Agenten zu automatisieren und zugleich ältere Unternehmenssoftware zu modernisieren.

    Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Cybersicherheit. IBM und OpenAI wollen ihre bestehende Zusammenarbeit ausweiten und KI unter anderem einsetzen, um Schwachstellen in Quellcode schneller zu erkennen und Sicherheitsreaktionen stärker zu automatisieren. IBM positioniert sich damit zunehmend als wichtiger Vertriebspartner für OpenAI im Enterprise-Markt und verschafft dem KI-Unternehmen Zugang zu großen Konzernen und Behörden. Finanzielle Details der Partnerschaft wurden bislang nicht genannt.

    Die Aktie von IBM ist am Donnerstag (13:00 Uhr, MESZ) auf Tradegate 1,17 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet 207,20 Euro. 

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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