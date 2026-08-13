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    Besonders beachtet!

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    Tapestry Aktie deutlich tiefer - Gründe für den starken Rückgang - 13.08.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Tapestry Aktie bisher Verluste von -8,96 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Tapestry Aktie.

    Besonders beachtet! - Tapestry Aktie deutlich tiefer - Gründe für den starken Rückgang - 13.08.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Tapestry, Inc. ist ein führendes Modeunternehmen, das sich auf Luxusaccessoires und Lifestyle-Marken konzentriert. Es bietet Handtaschen, Schuhe, Bekleidung und Accessoires unter den Marken Coach, Kate Spade und Stuart Weitzman an. Tapestry ist ein bedeutender Akteur im globalen Luxusgütermarkt, bekannt für Qualität und Innovation. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Michael Kors, Louis Vuitton und Gucci. Tapestry hebt sich durch seine starke Markenidentität, innovative Designs und das Engagement für Nachhaltigkeit ab.

    Tapestry Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.08.2026

    Mit einer Performance von -8,96 % musste die Tapestry Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Tapestry Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,81 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 121,93, mit einem Minus von -8,96 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Tapestry-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +19,36 % zu Buche.

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    Allein seit letzter Woche ist die Tapestry Aktie damit um -14,01 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,64 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Tapestry einen Anstieg von +20,95 %.

    Während Tapestry deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,19 %.

    Tapestry Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -14,01 %
    1 Monat +8,64 %
    3 Monate +19,36 %
    1 Jahr +41,02 %
    Stand: 13.08.2026, 13:00 Uhr

    Informationen zur Tapestry Aktie

    Es gibt 202 Mio. Tapestry Aktien. Damit ist das Unternehmen 26,17 Mrd.EUR € wert.

    Tapestry, Inc. Reports Fiscal 2026 Fourth Quarter and Full Year Results


    Tapestry, Inc. (NYSE: TPR), a house of iconic accessories and lifestyle brands, consisting of Coach and Kate Spade New York, today reported results for the fiscal fourth quarter and full year ended June 27, 2026. This press release features …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Hermes International, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton und Co.

    Hermes International, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,25 %. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton notiert im Plus, mit +0,50 %. Kering notiert im Plus, mit +0,42 %.

    Tapestry Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Tapestry Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tapestry Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Tapestry

    -5,48 %
    -10,22 %
    +5,11 %
    +14,65 %
    +37,28 %
    +302,33 %
    +245,10 %
    +269,83 %
    +2.484,62 %
    ISIN:US8760301072WKN:A2JSR1
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