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    EUR/GBP

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    Ruhiger Handel - EUR/GBP notiert bei 0,85535 GBP

    Kaum Bewegung: EUR/GBP pendelt um 0,85535 GBP.

    EUR/GBP - Ruhiger Handel - EUR/GBP notiert bei 0,85535 GBP
    Foto: adobe.stock.com
    Ohne größere Ausschläge pendelt EUR/GBP um 0,85535GBP. Die Veränderung von +0,16 % bleibt vernachlässigbar.

    EUR/GBP Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,24 %
    1 Monat +0,16 %
    3 Monate -1,40 %
    1 Jahr -0,95 %

    Angenommen, Sie hätten vor 3 Jahren 10.000GBP in EUR/GBP gesteckt. Damals lag der Kurs bei 0,861938GBP. Heute steht er bei 0,85535GBP. Das Investment wäre auf 9.923,56GBP gewachsen – eine Steigerung von -0,76 %.

    Informationen zum Pfund

    Das Britische Pfund (GBP) zählt zu den ältesten Währungen der Welt und ist bis heute eine der meistgehandelten Devisen. Der Kurs GBP-USD, auch „Cable“ genannt, gilt als wichtiges Barometer für die Stärke der britischen Wirtschaft. Schwankungen wirken sich direkt auf Handel, Kapitalströme und Investitionsentscheidungen im internationalen Finanzsystem aus.

    Ob ein Investment in EUR/GBP sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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    -0,76 %
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    ISIN:EU0009653088WKN:965308






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