JD.com schockt mit Umsatz-Knick – doch eine Zahl überrascht

JD.com hat eine historische Negativmarke erreicht: Erstmals seit dem Börsengang im Jahr 2014 ist der Quartalsumsatz gesunken. Im zweiten Quartal fielen die Erlöse um 2,9 Prozent auf 346,4 Milliarden Yuan (umgerechnet 51,4 Milliarden US-Dollar). Zwar lag der Wert knapp über der durchschnittlichen Analystenschätzung, an der Börse überwog jedoch die Enttäuschung. Die Aktie verlor im vorbörslichen US-Handel mehr als 3 Prozent.

Dabei stecken in den Zahlen auch positive Überraschungen: So sprang der Nettogewinn um 15 Prozent auf 7,1 Milliarden Yuan (ungefähr 1,05 Milliarden US-Dollar) und übertraf damit die Erwartungen. JD.com hatte den kostspieligen Preiskampf mit Alibaba und Meituan im Bereich der Essenslieferungen zurückgefahren. Laut Konzernchefin Sandy Xu verringerten sich dadurch die Verluste, während das Kerngeschäft JD Retail solide profitabel blieb.