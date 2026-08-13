INTERHYP AG / Interhyp Zins-Update August: Bauzinsen stabilisieren sich ...

Die Bauzinsen für 10-jährige Darlehen zeigen sich Anfang August stabil und verharren auf einem Plateau bei vier Prozent. Während sich die Seitwärtsbewegung kurzfristig fortsetzen dürfte, rechnet rund die Hälfte der befragten Marktexperten bis Jahresende mit leicht steigenden Zinsen.

- Die Zinsen für zehnjährige Darlehen bewegen sich seitwärts um die 4-Prozent-Marke - Mehrheit des Zinspanels erwartet für die kommenden Wochen keine Veränderung - Für den weiteren Jahresverlauf rechnet die Hälfte der Panel-Teilnehmer mit einem moderaten Anstieg

"Wir haben uns bei den Bauzinsen auf einem Niveau um vier Prozent eingependelt. Das ist das Niveau, auf das sich Immobilienkäufer- und Käuferinnen auch in den kommenden Wochen einstellen sollten", erklärt Jörg Utecht, Vorstandsvorsitzender der Interhyp AG. "Auch wenn die Zinsen deutlich höher liegen als in der Niedrigzinsphase, befinden wir uns historisch betrachtet immer noch auf einem moderaten Niveau".



Experten-Panel: Seitwärtsbewegung ist das wahrscheinlichste Szenario

Das monatliche Interhyp-Bankenpanel stützt diese Einschätzung. Kurzfristig (nächste ein bis zwei Monate) erwarten rund 67 Prozent der Befragten gleichbleibende Zinsen. Knapp 33 Prozent halten leicht fallende Notierungen für möglich.



Mit Blick auf das Jahresende wird das Panel jedoch vorsichtiger: 50 Prozent der Experten rechnen mit steigenden Zinsen, während rund 33 Prozent eine Fortsetzung der Seitwärtsbewegung erwarten. Lediglich knapp 17 Prozent gehen aktuell von einem Sinken der Zinsen bis zum Jahreswechsel aus.



Zinsprognose: Inflation und Notenbanken im Fokus



Die Marktteilnehmer beobachten derzeit genau, wie die Europäische Zentralbank (EZB) auf die anhaltenden Inflationsrisiken reagiert. Aus dem Panel heißt es dazu: "Die deutlich erhöhte Inflation und die trotz erhöhter Energiepreise bislang robuste Konjunkturentwicklung halten die Markterwartungen an weitere Leitzinserhöhungen der EZB aufrecht. Die Kreditzinsen dürften damit weiter seitwärts tendieren."



Ein weiterer Experte aus dem Panel ergänzt: "Die EZB dürfte die Zinsen wegen der Inflationsrisiken ein weiteres Mal anheben. Eine weitere Leitzinserhöhung im September wird an den Finanzmärkten als so gut wie sicher eingepreist. Es erscheint somit plausibel, dass sich die zehnjährigen Hypothekenzinsen weiterhin in der Nähe der Marke bei 4Prozent bewegen."



Während kurz- und mittelfristig eher mit Stabilität oder leichten Anstiegen zu rechnen ist, richten einige Experten den Blick bereits weit in die Zukunft. "Wenn die Inflation 2027 wieder fällt, wird die EZB den Leitzins wohl wieder auf 2 Prozent senken, das Niveau vor dem Iran-Krieg. Die Renditen zehnjähriger Bundesanleihen und damit die Baufinanzierungszinsen sollten nach einem Ende des Konflikts am Persischen Golf wieder fallen", so eine Einschätzung aus dem Panel. Allerdings wird darauf hingewiesen, dass der hohe Kapitalbedarf vieler Staaten aufgrund großer Haushaltsdefizite einen schnellen Rückgang der Renditen bremsen könnte.



Fazit für Immobilieninteressenten



Angesichts des aktuellen Marktumfelds rät Jörg Utecht Immobilieninteressenten zu einem aktiven Vorgehen: "Gerade bei einem stabilen, aber im Vergleich zu den Vorjahren anspruchsvolleren Zinsniveau sind ein umfassender Konditionsvergleich und eine individuelle Beratung wichtiger denn je. Nur wer die verschiedenen Angebote und Förderungen genau prüft, findet die optimale Finanzierungslösung, die langfristig zur persönlichen Lebensplanung passt."

Über Interhyp:



Die Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für private Baufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sich direkt an die Endkundinnen und -kunden richtet, und Prohyp, die sich an Einzelvermittlerinnen und -Vermittler und institutionelle Partner wendet, hat das Unternehmen 2025 ein Finanzierungsvolumen von 26,4 Milliarden Euro erfolgreich bei seinen über 500 Finanzierungspartnern platziert. Dabei verbindet die Interhyp Gruppe die vielfach ausgezeichnete Kompetenz ihrer Finanzierungsspezialistinnen und -spezialisten mit der Leistungsfähigkeit der eigenentwickelten Baufinanzierungsplattform HOME sowie kundenorientierten Digitalangeboten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt rund 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist an über 140 Standorten persönlich vor Ort für ihre Kundinnen und Kunden und Partner präsent.



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