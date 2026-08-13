ANALYSE-FLASH
JPMorgan nimmt Salesforce mit 'Overweight' wieder auf
- JPMorgan nimmt Salesforce mit Overweight wieder auf
- Kursziel von 250 Dollar für Salesforce festgelegt
- KI-Sorgen und Wettbewerbsdruck laut JPMorgan übertrieben
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Beobachtung von Salesforce mit "Overweight" und einem Kursziel von 250 US-Dollar wieder aufgenommen. Für das im Januar endende Geschäftshalbjahr des US-Softwarekonzerns rechne er mit einer baldigen Beschleunigung im Kerngeschäft, schrieb Samik Chatterjee in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Zudem seien die Sorgen wegen einer Disruption im Unternehmenssoftwaregeschäft durch Künstliche Intelligenz und die Wettbewerbsdynamik übertrieben. Der günstige Aktienkurs preise indes schon eine weitere Verschlechterung ein./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 21:08 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 05:00 / EDT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salesforce Aktie
Die Salesforce Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,04 % und einem Kurs von 169,5 auf Tradegate (13. August 2026, 12:56 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salesforce Aktie um +4,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,22 %.
Die Marktkapitalisierung von Salesforce bezifferte sich zuletzt auf 139,07 Mrd..
Salesforce zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,7600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 223,38USD. Von den letzten 8 Analysten der Salesforce Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 185,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 250,00USD was eine Bandbreite von +8,73 %/+46,94 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
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Anderer Meinung: Zahlreiche klassische Softwareunternehmen (wie SAP) stehen im Jahr 2026 vor einem potenziellen Turnaround, da der Markt nach anfänglichen KI-Ängsten die Transformation der Branche erkennt. Während Investoren zunächst befürchteten, dass künstliche Intelligenz traditionelle Softwareanwendungen verdrängen könnte, hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass KI durch neue, hochprofitable Umsatzströme zu einem mächtigen Wachstumstreiber für etablierte Anbieter wird.
Q1/2027
- Umsatz: ca. 11,1 Mrd. USD (+13 % YoY) https://investor.salesforce.com/financials/quarterly-results/, https://www.marketbeat.com/stocks/NYSE/CRM/earnings/
- EPS (Non‑GAAP): 3,88 USD vs. ~3,13 USD erwartet https://www.marketbeat.com/stocks/NYSE/CRM/earnings/
➡️ Anleger sehen:
- operative Stärke
- gute Kostenkontrolle (hohe Margen)
- solides Cloud‑Geschäft mit wiederkehrenden Umsätzen
2. Margen & Cashflow überzeugen
- Operative Marge ~35 % (Non‑GAAP) https://investor.salesforce.com/financials/quarterly-results/
- sehr starker Cashflow (über 6 Mrd. USD im Quartal) https://investor.salesforce.com/financials/quarterly-results/
➡️ Interpretation:
- Salesforce wird zunehmend als profitabler „Cash‑Generator“ wahrgenommen, nicht nur als Wachstumsstory.
3. KI als wichtiger Treiber
- starke Dynamik bei Agentforce / AI‑Produkten
- hohe Wachstumsraten im AI‑ und Data‑Segment https://investor.salesforce.com/financials/quarterly-results/
➡️ Anleger sehen hier:
- langfristiges Upside durch KI
- strategisch gute Positionierung im Enterprise‑Software‑Markt
👎 Kritikpunkte / Sorgen
1. Ausblick enttäuscht teilweise
- Mehrere Berichte heben hervor:
- 👉 „operativ stark, aber Ausblick enttäuscht Anleger“ https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-05/68611165-ki-als-wachstumstreiber-salesforce-ueberzeugt-operativ-ausblick-enttaeuscht-anleger-046.htm
➡️ Das ist aktuell der wichtigste Punkt:
- Wachstumserwartungen bleiben moderat (~10–11 %) https://www.cnbc.com/2026/02/25/salesforce-crm-q4-earnings-report-2026.html
- keine klare Beschleunigung kurzfristig
👉 Für viele Investoren ist das zu wenig für einen „Top‑Tech‑Titel“.
2. Wachstum verlangsamt sich strukturell
- weiterhin zweistellige Zuwächse, aber:
- weniger dynamisch als früher
- einzelne Bereiche (z. B. Marketing, Commerce) stehen unter Druck https://www.marketbeat.com/earnings/reports/2026-5-27-salesforcecom-inc-stock/
➡️ Deutung:
- Salesforce ist im Reife‑Stadium angekommen
- weniger „High Growth“, mehr „Quality / Value Tech“
3. Aktie reagiert oft verhalten trotz guter Zahlen
- typisches Muster:
- Zahlen gut
- Aktie reagiert trotzdem schwach oder nur moderat
➡️ Gründe:
- hohe Erwartungen bereits eingepreist
- Fokus auf Zukunft statt Vergangenheit
4. Bewertungs‑ und Sentiment-Fragen
- Aktie lag zuletzt deutlich unter früheren Hochs (~30–35 %) https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/salesforce-inc-aktie-us78409v1044-quartalszahlen-ki-offensive-und/69422528, https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/salesforce-inc-stock-us79466l3024-q4-earnings-beat-guidance-and/69427576
➡️ Markt ist gespalten:
- Bullen: attraktive Bewertung + KI‑Potenzial
- Bären: strukturell langsameres Wachstum
🧠 Gesamtfazit der Anlegerstimmung
Kurz gesagt:
👉 Fundamental starkes Quartal ✅
👉 Aber emotional keine Euphorie ❌
Typischer Konsens:
- 👍 „Solide, profitabel, gut geführt“
- 🤔 „Aber Wachstum reicht nicht für echte Begeisterung“
Hier eine interessanter Aspekt:
Salesforce besitzt tausende Patente, aber das Unternehmen ist weniger wegen eines einzelnen „Killer-Patents“ unverzichtbar, sondern vielmehr durch die Architektur, die diese Patente schützen, und den daraus resultierenden Netzwerkeffekt.
Hier sind die entscheidenden Patent-Bereiche und technologischen Pfeiler, die Salesforce eine marktbeherrschende Stellung sichern:
1. Multi-Tenant-Architektur (Das Fundament)
Salesforce war Pionier darin, dass sich viele Kunden eine einzige Infrastruktur und Code-Basis teilen, während ihre Daten strikt voneinander isoliert bleiben.
- Warum es wichtig ist: Patente in diesem Bereich (z. B. zur dynamischen Datenbank-Generierung oder zum Metadaten-Framework) verhindern, dass Wettbewerber die enorme Skalierbarkeit und Kosteneffizienz von Salesforce einfach kopieren können.
- Der Effekt: Updates werden für alle Millionen Nutzer gleichzeitig ausgespielt, ohne dass individuelle Anpassungen der Kunden (Customizations) kaputtgehen.
2. Metadaten-gesteuerte Plattform
Ein Kernaspekt von Salesforce ist, dass fast alles über Metadaten definiert wird (Klick statt Code).
- Schutz: Patente sichern ab, wie diese Metadaten zur Laufzeit in eine Benutzeroberfläche oder Logik übersetzt werden.
- Unverzichtbarkeit: Dies ermöglicht das riesige Ökosystem der AppExchange. Drittanbieter können Apps bauen, die nahtlos in Salesforce funktionieren, weil sie auf derselben patentierten Metadaten-Struktur basieren.
3. Einstein AI & Agentforce (KI-Integration)
In den letzten Jahren hat Salesforce massiv in Patente rund um KI im CRM-Kontext investiert.
- Fokus: Patente zur automatisierten Lead-Bewertung, prädiktiven Analysen und – ganz aktuell – zur Steuerung von autonomen KI-Agenten (Agentforce).
- Status 2026: Durch Patente zur „Explainable AI“ (erklärbare KI) und zum Datenschutz in Multi-Tenant-KI-Umgebungen sichert sich Salesforce den Vorsprung bei Unternehmenskunden, die hohe Sicherheitsanforderungen haben.
4. Integration und Daten-Konnektivität (MuleSoft)
Durch die Übernahme von MuleSoft hält Salesforce wichtige Patente zur API-Orchestrierung.
- Relevanz: Salesforce ist dadurch oft die „Single Source of Truth“ in einem Unternehmen. Wenn alle anderen Systeme (SAP, Oracle, HR-Tools) über Salesforce-Technologie verknüpft sind, wird ein Wechsel technisch extrem riskant und teuer.
Top-Patente (Beispiele für die Relevanz)
Laut Analysen gehören Patente wie US8095531B2 (Methoden zur Bereitstellung von On-Demand-Diensten) zu den am häufigsten zitierten in der Branche. Das zeigt, dass sogar Konkurrenten oft auf technologischen Grundlagen aufbauen müssen, die Salesforce zuerst definiert hat.
Fazit: Ist Salesforce durch Patente "unersetzbar"?
Rein rechtlich könnte man CRM-Software auch ohne Salesforce-Patente bauen. Die Unverzichtbarkeit entsteht jedoch aus der Kombination:
- IP-Schutz: Patente verhindern effiziente Nachbauten der Architektur.
- Lock-in-Effekt: Je mehr Daten und Prozesse (über MuleSoft, Slack, Tableau) verknüpft sind, desto höher die Wechselhürden.
- Plattform-Standard: Salesforce ist das „Betriebssystem“ für den Vertrieb geworden.