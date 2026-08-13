ROUNDUP
Staatliche IT-Aufrüstung treibt Geschäft von Secunet an - Aktie legt zu
- Staatliche IT-Aufrüstung stärkt Secunets Geschäft
- Auftragseingang steigt um fast 80 Prozent
- Secunet erwartet 2026 rund 500 Millionen Euro
ESSEN (dpa-AFX) - Die staatliche Aufrüstung rund um IT-Sicherheit treibt das Geschäft von Secunet Security Networks kräftig an. Vorstandschef Marc-Julian Siewert schaut nach starken ersten sechs Monaten nun optimistischer auf sein Umsatzziel für das laufende Jahr. Das Geschäft mit staatlichen Stellen habe besonders deutlich zugelegt, teilte das Unternehmen in Essen mit. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an.
Die Secunet-Aktie legte bis zur Mittagszeit um gut sechs Prozent auf 197,20 Euro zu und gehörte damit zu den größten Gewinnern im Kleinwerte-Index SDax . Allerdings war das Papier vor fünf Jahren noch etwa doppelt so teuer gehandelt worden.
"Das erste Halbjahr 2026 zeigt deutlich, dass wir mit starkem Wachstum große Schritte nach vorne mache", sagte Siewert. Dabei habe sich die Profitabilität besonders im zweiten Quartal enorm verbessert. Zudem wuchs der Auftragseingang im ersten Halbjahr um fast 80 Prozent auf gut 287 Millionen Euro und überstieg den Umsatz des Zeitraums damit um 40 Prozent.
Als Grund nannte Secunet vor allem eine starke Nachfrage von Behörden und Ministerien für die Unternehmenssparte Public Authorities. Diese machte die Hälfte des gesamten Auftragseingangs aus. Aber auch die Bereiche Defence & Space und Heimatsicherheit bauten ihr Geschäftsvolumen deutlich aus.
Der Auftragsbestand des Unternehmens kletterte binnen eines halben Jahres um fast 30 Prozent auf knapp 361 Millionen Euro. "Diese Dynamik stimmt uns für die zweite Jahreshälfte sehr zuversichtlich", sagte Siewert.
Für das laufende Jahr rechnet der Manager jetzt mit einem Umsatz von etwa 500 Millionen Euro. Dies entspricht dem oberen Ende der weiter geltenden Zielspanne. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll weiterhin 53 bis 58 Millionen Euro erreichen. Hier schlügen sich laufende Investitionen in Produkte und Geschäftsausbau nieder, hieß es zur Erklärung, weshalb der Vorstand nicht auch beim Gewinnziel optimistischer wird.
Im ersten Halbjahr erzielte Secunet dank eines starken zweiten Quartals einen Umsatz von 205 Millionen Euro und damit fast ein Fünftel mehr als ein Jahr zuvor. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern wuchs noch etwas stärker auf 8,7 Millionen Euro. Der Überschuss legte im Vergleich zum Vorjahr um 17 Prozent auf 5,9 Millionen Euro zu./stw/tav/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Secunet Security Networks Aktie
Die Secunet Security Networks Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,91 % und einem Kurs von 197,2 auf Tradegate (13. August 2026, 12:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Secunet Security Networks Aktie um +7,41 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,82 %.
Die Marktkapitalisierung von Secunet Security Networks bezifferte sich zuletzt auf 1,27 Mrd..
Secunet Security Networks zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 256,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 254,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 260,00EUR was eine Bandbreite von +29,20 %/+32,25 % bedeutet.
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Auftragseingang steigt um 78,7% auf 287,4 Mio. Euro (H1 2025: 160,8 Mio. Euro)
Konzernumsatz erhöht sich auf 204,7 Mio. Euro (H1 2025: 171,7 Mio. Euro)
EBITDA mit 19,2 Mio. Euro 15,5% über Vorjahr (H1 2025: 16,7 Mio. Euro)
EBIT bei 8,7 Mio. Euro (H1 2025: 7,2 Mio. Euro)
Starkes zweites Quartal als Ergebnistreiber
Ausblick für 2026 bestätigt - Umsatz am oberen Ende der Spanne erwartet
Essen, 13. August 2026: Die secunet Security Networks AG (SDAX: YSN), Deutschlands führendes Cybersecurity-Unternehmen und IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik Deutschland, hat das erste Halbjahr 2026 mit einem deutlichen Umsatz- und Ergebnissprung abgeschlossen. Dank einer anhaltend starken Dynamik im Kerngeschäft konnte das Unternehmen den Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2026 um 19,2% auf 204,7 Mio. Euro (H1 2025: 171,7 Mio. Euro) steigern. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erhöhte sich im gleichen Zeitraum um 20,4% auf 8,7 Mio. Euro (H1 2025: 7,2 Mio. Euro).
Kann auch ein Versuch gewesen sein, den Kurs zu drücken um noch bisschen was abzufischen, bevor die Zahlen veröffentlicht werden. Bei Secunet ist wegen der geringen Handelbarkeit dahingehend ja Tür und Tor geöffnet. Die Aktie dürfte mit die am Leichtesten "steuerbare" Aktie im S-Dax sein.
1. Meyers Kernthese ist richtig – aber unvollständig
Ja: KI vervielfacht Angriffsflächen, erzeugt neue Identitäten, neue Vektoren, neue Automatisierungsgrade. Ja: Cybersecurity-Ausgaben steigen strukturell, nicht zyklisch. Ja: hybride Kriegsführung macht Security zu einem Verteidigungsbudget-Thema.
Aber: Meyer argumentiert wie ein Tech-Analyst, nicht wie jemand, der KRITIS‑Mechanik versteht. Secunet hängt nicht an KI‑Angriffsflächen. Secunet hängt an staatlichen Vergaben, EU‑Regulatorik, NATO‑Souveränitätspfaden.
Das ist ein völlig anderer Motor.
2. Der Text verwechselt Marktlogik mit Staatslogik
US‑Cybersecurity = SaaS‑Skalierung + KI‑Hype + ETF‑Flows Secunet = gesetzlich erzwungene Infrastrukturmodernisierung
Meyer schreibt: „Wiederentdeckung der Aktie“. Das ist ein Börsenbegriff, aber Secunet ist kein Börsenwert im klassischen Sinn. Secunet ist ein politischer Infrastrukturwert, dessen Bewertung sich nicht an Tech‑Multiples orientiert, sondern an:
- Haushaltsfreigaben
- NIS2‑Umsetzung
- GEAS‑Rollout
- Bundeswehr‑Digitalisierung
- EU‑Souveränitätsprojekten
- PQC‑Roadmaps
- KRITIS‑Zwangsinvestitionen
Das ist Zwangslagen‑Beta, nicht „Wiederentdeckung“.
3. Der Text unterschätzt die strukturelle Relevanz von SINA
Meyer erwähnt SINA – aber nur als Produktfamilie.
Was fehlt:
- SINA ist VS‑zertifiziert (politisch einzigartig)
- SINA ist Monopol-Infrastruktur für vertrauliche Kommunikation
- SINA ist nicht ersetzbar durch US‑SaaS
- SINA ist Pflicht, sobald EU‑Souveränität greift
- SINA ist die technische Voraussetzung für jede souveräne KI‑Architektur
Das ist nicht „ein Produkt“. Das ist die deutsche Kryptoinfrastruktur.
4. Der Text ignoriert die Backlog-Mechanik
Er schreibt: „Auftragsbestand +21 %“.
Das ist nett – aber die eigentliche Mechanik ist:
- Backlog = Vorläufer der Umsatzrealisation
- Backlog = politische Nachfrage, nicht Marktlaune
- Backlog = Planbarkeit über mehrere Quartale
- Backlog = Indikator für strukturelle Überlastung der Behörden
Wenn Backlog steigt, ist das kein Trend, sondern ein Kapazitätsproblem: Die Nachfrage übersteigt die Lieferfähigkeit.
Das ist ein Luxusproblem, das der Markt nicht versteht.
5. Meyers Bewertungsteil ist zu simpel
„KUV 2,2, KGV 25, günstiger als US‑Peergroup.“
Das ist irrelevant, weil:
- Secunet hat keine SaaS-Logik
- Secunet hat keine US‑Wachstumsvolatilität
- Secunet hat staatliche Preislogik
- Secunet hat politische Margenstabilität
- Secunet hat keine Konkurrenz im Hochsicherheitsbereich
Ein KGV ist bei einem KRITIS‑Lieferanten kein Bewertungsinstrument, sondern ein Momentfoto.
6. Was Meyer komplett übersieht
Die eigentlichen strukturellen Treiber 2026–2030:
- GEAS → biometrische Grenzsysteme → Secunet
- NIS2 → KRITIS‑Härtung → Secunet
- PQC‑Pflicht → Kryptomodernisierung → Secunet
- EU‑KI‑Souveränität → sichere KI‑Infrastrukturen → Secunet
- Bundeswehr-Digitalisierung → Führungsfähigkeit → Secunet
- NATO‑Druck → interoperable Hochsicherheit → Secunet
- US‑KI‑Abschaltungen → europäische Eigenlösungen → Secunet
Der Markt preist das strukturelle Umfeld nicht ansatzweise ein – aber die Politik wird es erzwingen.