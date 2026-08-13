U.S. Polo Assn. belegt Platz 1 unter allen Sportmarken und klettert im „Top Global Licensor“-Ranking 2026 von License Global auf Platz 22 der Gesamtwertung

WEST PALM BEACH, FL / ACCESS Newswire / 13. August 2026 / U.S. Polo Assn. , die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), wurde zum zweiten Mal in Folge zur bestplatzierten Sportmarke auf der jährlichen „ Top Global Licensor “-Liste von License Global gekürt und übertraf damit die NFL Players Association, die PGA Tour und die Formel 1. Als weiteren Meilenstein klettert die U.S. Polo Assn. auf Platz 22 der globalen Lizenzgeberliste, die die Branchen Unterhaltung, Mode, Lifestyle und Sport umfasst. Diese Leistung spiegelt die anhaltende globale Expansion der milliardenschweren Marke wider, die 2025 mit einem Einzelhandelsumsatz von 2,7 Mrd. $ in allen Bereichen ein Rekordjahr verzeichnete.

U.S. Polo Assn., die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), belegte auf der jährlichen „Top Global Licensor“-Liste von License Global den ersten Platz unter den Sport-Lizenzgebern. Diese Leistung spiegelt die anhaltende globale Expansion der milliardenschweren Sportmarke wider, die im Jahr 2025 mit einem Einzelhandelsumsatz von 2,7 Mrd. $ in allen Bereichen ein Rekordjahr verzeichnete.

U.S. Polo Assn., die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), wurde auf der jährlichen „Top Global Licensor“-Liste von License Global als Nummer 1 unter den Sport-Lizenzgebern eingestuft und übertraf damit die NFL, die PGA Tour und die Formel 1. Die globale Sportmarke, die in 190 Ländern vertreten ist, belegt zudem Platz 22 unter anderen führenden globalen Marken aus den Bereichen Mode, Sport, Unterhaltung und Lifestyle.

Die jüngste Auszeichnung durch License Global erfolgt in einem weiteren Jahr bedeutenden Wachstums für U.S. Polo Assn., das durch die authentische Verbindung zum Polosport und eine langfristige globale Expansionsstrategie vorangetrieben wird. Das „Top Global Licensor“-Ranking 2026 unterstreicht den anhaltenden Erfolg der Marke, die ihre Präsenz auf den globalen Märkten durch wichtige Partnerschaften, Wachstum im Einzelhandel, digitalen Handel und Initiativen zur Kundenbindung stetig ausgebaut hat.

Als eine der wichtigsten Initiativen zur Unterstützung dieser Dynamik startete U.S. Polo Assn. kürzlich seine globale Kampagne „The Polo Shirt: An Icon Born from the Game“, die die authentische Rolle des Polosports bei der Inspiration eines der bekanntesten Modestile würdigt. Die Kampagne unterstreicht die einzigartige Position der Marke, die direkt mit dem Sport verbunden ist, aus dem das Poloshirt hervorgegangen ist, und schafft damit ein starkes Alleinstellungsmerkmal auf dem heutigen wettbewerbsintensiven Markt.

„Die Position als Nummer 1 unter den Sport-Lizenzgebern zu behalten und im Ranking von License Global unter den weltweit führenden Lizenzriesen auf Platz 22 vorzurücken, ist ein wichtiger Meilenstein für U.S. Polo Assn. und spiegelt die unglaubliche Arbeit wider, die in unserem globalen Geschäft geleistet wird“, sagte J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global, dem Unternehmen, das die Marke U.S. Polo Assn. verwaltet und vermarktet. „Als offizielle Sportmarke der United States Polo Association bleibt unsere authentische Verbindung zum Polosport ein starkes Alleinstellungsmerkmal für die U.S. Polo Assn., das bei Verbrauchern und Sportfans weltweit weiterhin großen Anklang findet.“

Das jährliche Ranking von License Global gilt weithin als einer der einflussreichsten Maßstäbe der Lizenzbranche und misst den weltweiten Einzelhandelsumsatz von lizenzierten Konsumgütern und Erlebnissen in einer breiten Palette von Kategorien. Dem Bericht für das Jahr 2026 zufolge erzielten die weltweit führenden Lizenzgeber einen Einzelhandelsumsatz von mehr als 338 Milliarden $, was die anhaltende Stärke und Weiterentwicklung des globalen Lizenzsektors unterstreicht. Die weltweit größte Marke bleibt The Walt Disney Company mit einem Einzelhandelsumsatz von 63 Milliarden $. Zu den weiteren namhaften Marken auf der Liste zählen unter anderem NBCUniversal, Warner Bros. Discovery, The Hershey Company, die BMW Group, Sony Pictures Consumer Products und John Deere, um nur einige zu nennen.

Für die U.S. Polo Assn. unterstreicht diese Anerkennung die jahrelangen strategischen Investitionen in den Markenaufbau und die Erschließung internationaler Märkte. Heute erreicht die Marke Verbraucher in 190 Ländern über ein umfangreiches Netzwerk aus E-Commerce-Plattformen, strategischen globalen Partnern und mehr als 1.200 U.S. Polo Assn.-Einzelhandelsgeschäften – alle mit dem gemeinsamen Ziel, authentische, erschwingliche und vom Polosport inspirierte Produkte anzubieten, die die Tradition und Faszination des Polosports widerspiegeln.

Um für die Aufnahme in das jährliche Ranking berücksichtigt zu werden, reichen die teilnehmenden Marken und Unternehmen Einzelhandelsumsatzzahlen ein, die auf den weltweiten Verkäufen von lizenzierten Merchandising-Artikeln basieren. Diese Zahlen werden durch unabhängige Recherchen und Überprüfungen ergänzt, die das Redaktionsteam von License Global anhand von Branchenquellen, Finanzberichten, Jahresberichten und Marktanalysen durchführt.

Diese Anerkennung für U.S. Polo Assn. folgt auf einen weiteren Meilenstein im Jahr 2026, als die Marke auf der Liste der „Most Trusted Brands 2026“ von USA TODAY neben anderen namhaften Marken wie Nike, Rolex, Disney, YETI und American Eagle Outfitters, um nur einige zu nennen, aufgeführt wurde. Dieses renommierte, verbraucherorientierte Ranking hebt die besten Marken der USA hervor, basierend auf Vertrauen, Zuverlässigkeit und dem allgemeinen Kundenerlebnis. Die Aufnahme von U.S. Polo Assn. sowohl in die Liste von USA TODAY als auch in die von License Global unterstreicht die Fähigkeit der Marke, kontinuierlich hochwertige Produkte und bedeutungsvolle Erlebnisse zu bieten und gleichzeitig durch die Authentizität des Sports eine starke emotionale Bindung zu Verbrauchern und Sportfans weltweit aufrechtzuerhalten.

„Das anhaltende Wachstum im Lizenzgeschäft beruht auf der Kombination einer starken, konsistenten globalen Marke mit lokaler Marktexpertise“, sagte Molly Robbins, SVP of Global Licensing & Business Development bei USPA Global. „Unsere Partner auf der ganzen Welt spielen eine entscheidende Rolle dabei, die Marke U.S. Polo Assn. auf eine Weise zum Leben zu erwecken, die bei den Verbrauchern Anklang findet, und wir sind stolz auf das, was wir gemeinsam aufgebaut haben.“

„Diese Anerkennung durch License Global spricht für die Stärke dieser Beziehungen und die unglaubliche Arbeit, die in unserem globalen Netzwerk geleistet wird“, fährt Robbins fort.

Während U.S. Polo Assn. seinen Aufwärtstrend fortsetzt, konzentriert sich die Marke weiterhin darauf, ihre Präsenz in etablierten und aufstrebenden Märkten auszubauen und gleichzeitig das Erbe, den Stil und die Faszination des Polosports mit Verbrauchern und Sportfans auf der ganzen Welt zu teilen.

Über U.S. Polo Assn. und USPA Global

U.S. Polo Assn. ist die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), dem größten Verband von Polo-Clubs und Polo-Spielern in den Vereinigten Staaten, der 1890 gegründet wurde. Mit einer mehrere Milliarden Dollar schweren weltweiten Präsenz und einem weltweiten Vertrieb über mehr als 1.200 Retail-Geschäfte von U.S. Polo Assn. sowie Tausenden weiteren Vertriebsstellen bietet U.S. Polo Assn. Bekleidung, Zubehör und Schuhe für Herren, Damen und Kinder in mehr als 190 Ländern weltweit. Die globale Polohemd-Kampagne von U.S. Polo Assn. mit dem Titel „An Icon Born from the Game“ ist eine eindrucksvolle Hommage an die authentischen sportlichen Ursprünge des legendären Polohemds und dessen Entwicklung zu einem der beständigsten Stilklassiker der Welt.

Die globale Sportmarke sponsert bedeutende Polo-Veranstaltungen auf der ganzen Welt, darunter die U.S. Open Polo Championship, die jährlich im NPC in The Palm Beaches stattfindet und als das führende Polo-Turnier in den Vereinigten Staaten gilt. Dank historischer Vereinbarungen mit ESPN in den Vereinigten Staaten, TNT und Eurosport in Europa, Star Sports in Indien sowie BeIn Sports im Nahen Osten werden nun mehrere der weltweit führenden Polo-Meisterschaften, die von U.S. Polo Assn. gesponsert werden, übertragen, wodurch dieser spannende Sport erstmals Millionen von Sportfans weltweit zugänglich gemacht wird.

U.S. Polo Assn. wurde kürzlich von „USA Today“ zu einer der vertrauenswürdigsten Marken gekürt und belegte laut License Global im Jahr 2026 den ersten Platz unter den Sportlizenzgebern weltweit, noch vor der NFL, der PGA Tour und der Formel 1. Die vom Sport inspirierte Marke wurde international mit Auszeichnungen für ihr globales Wachstum und ihre Sportinhalte gewürdigt. Aufgrund ihres enormen Erfolgs als globale Marke wurde die U.S. Polo Assn. in Fortune, Forbes, Modern Retail und GQ sowie auf Yahoo Finance und Bloomberg und in vielen anderen namhaften Medien weltweit vorgestellt. Weitere Informationen finden Sie unter uspoloassnglobal.com und folgen Sie @uspoloassn.

USPA Global ist eine Tochtergesellschaft der United States Polo Association (USPA) und verwaltet die milliardenschwere Sportmarke U.S. Polo Assn. USPA Global verwaltet auch die Tochtergesellschaft Global Polo, die weltweit führend im Bereich Polo-Sportinhalte ist. Weitere Informationen finden Sie unter globalpolo.com oder Global Polo auf YouTube.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Stacey Kovalsky – VP, Global PR & Communications

Telefon +001.561.790.8036 – E-Mail: skovalsky@uspagl.com

Kaela Drake – Senior PR & Communications Specialist

Telefon +001.561.790.8036 – E-Mail: kdrake@uspagl.com

QUELLE: USPA Global

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