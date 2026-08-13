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    American Pacific Mining informiert über die aktuellen Fortschritte des Phase-I-Bohrprogramms auf dem Kupfer-Gold-Projekt Madison in Montana

    American Pacific Mining informiert über die aktuellen Fortschritte des Phase-I-Bohrprogramms auf dem Kupfer-Gold-Projekt Madison in Montana
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Vancouver, British Columbia / 13. August 2026 / IRW-Press / American Pacific Mining Corp. (CSE: USGD | OTCQX: USGDF | FWB: 1QC | WKN: A422L8) („American Pacific“ oder das „Unternehmen“) freut sich, ein Update zum 15.000 Meter umfassenden Bohrprogramm des Unternehmens auf seinem Kupfer-Gold-Projekt Madison („Madison“ oder das „Projekt“) unweit von Silver Star (Montana) bereitzustellen.

     

    Bislang wurden insgesamt 2.048 Meter niedergebracht, wovon 1.620 Meter auf Kernbohrlöcher entfallen, die auf den Porphyr abzielen. Bisher wurden 428 Meter an Bohrungen mit Umkehrspülung (Reverse Circulation, „RC“) niedergebracht, die sich auf die Skarnausprägungen und hochgradigen Erzgangzonen in Oberflächennähe konzentrieren. Die ersten Analyseergebnisse werden voraussichtlich in den kommenden Wochen veröffentlicht, woraufhin die Ergebnisse weiterer 5.000 Meter an Bohrungen im Rahmen des Phase-I-Bohrprogramms gemeldet werden sollen.

     

    „Wir freuen uns über die Fortschritte des Phase-I-Bohrprogramms bei Madison und das bislang durchteufte Gestein stimmt uns zuversichtlich“, so Eric Saderholm, Managing Director of Exploration. „Im Rahmen des Phase-I-Programms erproben wir den Großteil unserer regionalen Ziele, die distal zu den bekannten Minen in unerprobten Gebieten liegen. In Phase II werden sich die Bohrungen auf Gebiete konzentrieren, die im Zuge dieses ersten Bohrprogramms 2026 günstige Ergebnisse geliefert haben.“

     

    Das Phase-II-Bohrprogramm bei Madison wird nach der Bewertung der Ergebnisse der Phase-I-Bohrungen aufgenommen und wird voraussichtlich bis zu 7.500 Meter an zusätzlichen Bohrungen umfassen, die im Herbst 2026 beginnen sollen.

     

    Erklärung der qualifizierten Person

     

    Die technischen Aspekte dieser Pressemitteilung wurden von Eric Saderholm, P.Geo., Managing Director of Exploration des Unternehmens und der designierten qualifizierten Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

     

    Über American Pacific Mining Corp.

     

    American Pacific Mining ist ein auf Edel- und Basismetalle ausgerichtetes Explorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Chancen im Westen der Vereinigten Staaten gerichtet ist. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das ehemals produzierende Kupfer-Gold-Projekt Madison in Montana, das sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindet. American Pacific wurde im Zusammenhang mit der Transaktion zum Erwerb von Madison 2021 und 2022 als Finalist für die Auszeichnung „Deal of the Year“ bei den S&P Global Platts Metals Awards nominiert, einem jährlichen Programm, das beispielhafte Leistungen in 16 Kategorien anerkennt. Durch eine Transaktion mit Vizsla Copper im Jahr 2025 hat sich American Pacific eine bedeutende Aktienbeteiligung mit zusätzlichem meilensteinabhängigen Wertsteigerungspotenzial an dem im fortgeschrittenen Explorationsstadium befindlichen Kupfer-Zink-VMS-Projekt Palmer in Alaska gesichert. American Pacific hält infolge der Ausgliederung des Projekts Tuscarora District in Nevada auch eine bedeutende Aktienbeteiligung an ICG Silver & Gold. Das Projektportfolio umfasst mehrere weitere hochgradige Edelmetallprojekte, die in wichtigen Bergbaurevieren in Nevada angesiedelt sind. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, seinen Aktionären durch Partnerschaften, Ausgliederungen und die aktive Exploration eine Beteiligung an Entdeckungs- und Explorationspotenzial in seinem gesamten Portfolio zu bieten.

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