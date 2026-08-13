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    First Phosphate wird anlässlich der Notierung am Nasdaq Global Market die Opening Bell an der Nasdaq läuten

    First Phosphate wird anlässlich der Notierung am Nasdaq Global Market die Opening Bell an der Nasdaq läuten
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Saguenay, Quebec / 13. August 2026 / IRW-Press / First Phosphate Corp. („First Phosphate“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: PHOS) (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (FWB: KD0) gibt mit Freude bekannt, dass sich die Mitglieder des Boards und Führungsteams des Unternehmens am Donnerstag, den 13. August 2026 an der Nasdaq MarketSite (Times Square, New York) einfinden werden, um anlässlich der vor kurzem erfolgten Notierung des Unternehmens am Nasdaq Global Market zum Handelsbeginn der Nasdaq die Opening Bell, die Eröffnungsglocke, zu läuten.

     

    Die Zeremonie würdigt den Weg des Unternehmens von seiner Gründung bis hin zu seiner heutigen Rolle als anerkannter Marktführer beim Aufbau und Onshoring einer vertikal integrierten Lieferkette für Lithium-Eisenphosphat-Batterien („LFP-Akkus“) für Nordamerika.

     

    „Wir freuen uns, nunmehr in der Lage zu sein, Anlegern in aller Welt, die ein Engagement in die seltenen magmatischen Phosphate Nordamerikas anstreben, einen Zugang zu den Aktien von First Phosphate zu ermöglichen“, so John Passalacqua, CEO von First Phosphate. „Es war von Anfang an unser Ziel, die Region Saguenay-Lac-St-Jean in Quebec zum nordamerikanischen Zentrum (Battery Valley) einer integrierten Mine-to-Market LFP-Batterie-Wertschöpfungskette zu entwickeln.“

     

    Die sogenannte „Opening Bell Ceremony“, der offizielle Handelsbeginn, wird am Donnerstag, den 13. August 2026 um 9:15 Uhr ET auf der Website der Nasdaq (https://www.nasdaq.com/marketsite/bell-ringing-ceremony) live übertragen.

     

     

    Über First Phosphate Corp.

     

    First Phosphate (NASDAQ: PHOS) (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (FWB: KD0) ist ein Mineralexplorations-, Entwicklungs- und Cleantech-Unternehmen, das sich dem Aufbau und der Rückverlagerung einer vertikal integrierten Lieferkette für die Produktion von LFP-Batterien in Nordamerika widmet, die alle Bereiche von Mine-to-Market umfasst. Zu den Zielmärkten zählen Energiespeicher, Datenzentren, Robotik, Mobilität sowie nationale Sicherheit. Das Vorzeigeprojekt von First Phosphate, das Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche in Saguenay-Lac-Saint-Jean in Québec (Kanada), stellt eine seltene magmatische Phosphatressource in Nordamerika dar, die hochreines Phosphat liefert, das sich durch einen sehr geringen Gehalt an Verunreinigungen auszeichnet.

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