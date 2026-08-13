Börse, Baby!
Wettrennen im Orbit: Angriff auf SpaceX!
Das Rennen um die Vorherrschaft im Weltraum ist gestartet: Aber nicht nur SpaceX hegt einen Anspruch auf einen Platz an der Sonne.
- Argus hebt SpaceX auf Buy und sieht 36 Prozent Potenzial
- Starlink bleibt SpaceXs wichtigstes Geschäftsmodell
- AST SpaceMobile fordert Starlink heraus
- Report: Achtung, Korrektur!
Die Analysten von Argus warnten in einer aktuellen Studie, dass man nicht gegen Elon musk wetten sollte und verwiesen dabei auf den sagenhaften Erfolg der Tesla-Aktie.
Aber nicht nur die Personalie Elon Musk führen die Studiengeber als Argument für die SpaceX-Aktie an.
Argus stuft die Aktien SpaceX von Hold auf Buy hoch und bestätigte das Kursziel auf Sicht von zwölf Monaten bei 160 US-Dollar. Daraus ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von rund 36 Prozent.
Und das hat seine Gründe und der heißt Starlink. Denn das ist eines der bereits funktionierenden Geschäftsmodelle, während andere Geschäftsfelder reine Zukunftsmusik sind, wie der Bau von Rechenzentren im All. Aber genau in dieser Branche droht SpaceX jetzt harter Wettbewerb.
In dieser Folge von Börse, Baby! sprechen Krischan Orth und Ferdinand Hammer über den Kampf um das globale Internet aus dem All. Wie stark ist Starlink inzwischen wirklich? Warum ist das Geschäft für SpaceX so wichtig? Und kann AST SpaceMobile mit seiner Vision, normale Smartphones direkt mit Satelliten zu verbinden, zum ernsthaften Herausforderer werden?
Neue Folgen von Börse, Baby! erscheinen immer am Dienstag, Donnerstag und Samstag.
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