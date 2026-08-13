🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSpaceX AktievorwärtsNachrichten zu SpaceX

    Börse, Baby!

    405 Aufrufe 405 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wettrennen im Orbit: Angriff auf SpaceX!

    Das Rennen um die Vorherrschaft im Weltraum ist gestartet: Aber nicht nur SpaceX hegt einen Anspruch auf einen Platz an der Sonne.

    Für Sie zusammengefasst
    • Argus hebt SpaceX auf Buy und sieht 36 Prozent Potenzial
    • Starlink bleibt SpaceXs wichtigstes Geschäftsmodell
    • AST SpaceMobile fordert Starlink heraus
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Börse, Baby! - Wettrennen im Orbit: Angriff auf SpaceX!
    Foto: Reginald Mathalone - NurPhoto

    Die Analysten von Argus warnten in einer aktuellen Studie, dass man nicht gegen Elon musk wetten sollte und verwiesen dabei auf den sagenhaften Erfolg der Tesla-Aktie.

    Aber nicht nur die Personalie Elon Musk führen die Studiengeber als Argument für die SpaceX-Aktie an. 

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Space Exploration Technologies Corp!
    Short
    160,19€
    Basispreis
    1,35
    Ask
    × 10,31
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    132,73€
    Basispreis
    1,28
    Ask
    × 9,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Argus stuft die Aktien SpaceX von Hold auf Buy hoch und bestätigte das Kursziel auf Sicht von zwölf Monaten bei 160 US-Dollar. Daraus ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von rund 36 Prozent.

    Und das hat seine Gründe und der heißt Starlink. Denn das ist eines der bereits funktionierenden Geschäftsmodelle, während andere Geschäftsfelder reine Zukunftsmusik sind, wie der Bau von Rechenzentren im All. Aber genau in dieser Branche droht SpaceX jetzt harter Wettbewerb.

    In dieser Folge von Börse, Baby! sprechen Krischan Orth und Ferdinand Hammer über den Kampf um das globale Internet aus dem All. Wie stark ist Starlink inzwischen wirklich? Warum ist das Geschäft für SpaceX so wichtig? Und kann AST SpaceMobile mit seiner Vision, normale Smartphones direkt mit Satelliten zu verbinden, zum ernsthaften Herausforderer werden?

    Neue Folgen von Börse, Baby! erscheinen immer am Dienstag, Donnerstag und Samstag.

    "Börse, Baby!" gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf:

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 133,14$, was einem Rückgang von -8,62% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Achtung, Korrektur!
    5 Werte vor dem Abgrund
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Börse, Baby! Wettrennen im Orbit: Angriff auf SpaceX! Das Rennen um die Vorherrschaft im Weltraum ist gestartet: Aber nicht nur SpaceX hegt einen Anspruch auf einen Platz an der Sonne.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     