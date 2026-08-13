🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrosoft AktievorwärtsNachrichten zu Microsoft

    China verliert an Bedeutung

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Stiller China-Rückzug von Microsoft: Diese Standorte sollen jetzt profitieren

    Microsoft zieht sich in China schrittweise zurück und verlagert Teile seiner Forschungsaktivitäten und Talente zunehmend ins Ausland.

    Für Sie zusammengefasst
    • Microsoft schließt mindestens 15 Standorte in China
    • Forschung und Talente werden ins Ausland verlagert
    • China steht nur für rund 1,5 Prozent des Umsatzes
    • Report: Achtung, Korrektur!
    China verliert an Bedeutung - Stiller China-Rückzug von Microsoft: Diese Standorte sollen jetzt profitieren
    Foto: Oliver Berg/dpa

    Microsoft reduziert seine Präsenz in China, wie Reuters am Donnerstag berichtete. Laut dem Bericht, der sich auf Unternehmensdokumente und ungenannte Quellen innerhalb des Unternehmens stützt, hat das Unternehmen mindestens 15 Microsoft-Niederlassungen und Joint Ventures in China geschlossen und von einer Strategie des "Rückzugs" gesprochen. Laut dem Bericht haben das wachsende Misstrauen zwischen China und den USA sowie sinkende Gewinne und geopolitische Risiken den stetigen, aber stillen Rückzug des Unternehmens vom Markt veranlasst. 

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Microsoft!
    Short
    548,04€
    Basispreis
    4,77
    Ask
    × 8,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    436,74€
    Basispreis
    5,17
    Ask
    × 8,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Exklusiv für wallstreetONLINE-UserEröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!

     

    Der Rückzug läuft bereits seit mehreren Jahren. Microsoft erwog laut Reuters intern zeitweise sogar einen vollständigen Ausstieg aus China, entschied sich letztlich aber dagegen. Der Markt hat für den Konzern wirtschaftlich stark an Bedeutung verloren: China stand 2024 nach Unternehmensangaben nur noch für rund 1,5 Prozent des weltweiten Umsatzes. Belastend wirkt vor allem Pekings Bestreben, ausländische Software in Behörden und staatsnahen Unternehmen durch heimische Lösungen zu ersetzen. Gleichzeitig verlagert Microsoft Forschung, Entwicklung und Personal zunehmend in andere Länder. So bot der Konzern rund 1.000 hochqualifizierten Ingenieuren in China einen Wechsel ins Ausland an.

    Ganz aufgeben will Microsoft das Land dennoch nicht. Wachstum sieht der Konzern vor allem bei chinesischen Unternehmen, die international expandieren. Diese nutzen Microsoft Azure außerhalb Chinas unter anderem für Cloud-Dienste und den Zugang zu westlichen KI-Modellen. Der KI-Boom hält Microsoft damit trotz des schrittweisen Rückzugs weiter im chinesischen Markt. Stattdessen wird Microsoft einen Teil seiner Forschungs- und Entwicklungsressourcen in andere internationale Tech-Standorte verlagern.

    Microsoft Research Asia hat in den vergangenen Jahren zusätzliche Labore in Vancouver, Singapur und Tokio aufgebaut, während Spitzeningenieuren in China Wechselmöglichkeiten in die USA und andere westliche Länder angeboten wurden. Hintergrund sind unter anderem US-Exportkontrollen, die den Zugang chinesischer Teams zu moderner KI- und Chiptechnologie einschränken. Reuters zufolge hatte Microsoft 2024 rund 1.000 hochqualifizierten Ingenieuren einen Wechsel angeboten, allerdings nahm nur etwa ein Drittel das Angebot an. Microsoft konzentriert seine sensibleren Forschungsaktivitäten damit zunehmend außerhalb Chinas, hält aber weiterhin Standorte in Peking und Shanghai sowie eine Präsenz in Hongkong.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 429,9EUR auf Tradegate (13. August 2026, 15:20 Uhr) gehandelt.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Achtung, Korrektur!
    5 Werte vor dem Abgrund
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    China verliert an Bedeutung Stiller China-Rückzug von Microsoft: Diese Standorte sollen jetzt profitieren Microsoft zieht sich in China schrittweise zurück und verlagert Teile seiner Forschungsaktivitäten und Talente zunehmend ins Ausland.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     