ABU DHABI, VAE, 13. August 2026 /PRNewswire/ -- Unter der Schirmherrschaft Seiner Hoheit Scheich Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan , Kronprinz von Abu Dhabi und Vorsitzender des Exekutivrats, gab die vom ADGM veranstaltete Abu Dhabi Finance Week (ADFW) heute die erste Gruppe führender Referenten für ihre fünfte Ausgabe bekannt, die vom 7. bis 10. Dezember 2026 unter dem Motto „The Capital Community, Powered by Partnerships" stattfindet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Knapp fünf Monate vor Beginn der Veranstaltung hat die ADFW bereits mehr als 200 bestätigte internationale Spitzenredner aus den Bereichen Regierung, Finanzdienstleistungen, Investitionen, Technologie und Innovation angezogen, während Abu Dhabi seine Position als führender globaler Knotenpunkt für Kapital und Investitionen weiter festigt.

S.E. Ahmed Jasim Al Zaabi, Vorsitzender des ADGM, erklärte: „Das außergewöhnlich frühe Engagement globaler Finanzführer für die ADFW 2026 spiegelt das wachsende Vertrauen in Abu Dhabi als zuverlässigen Standort für Kapital, Investitionen und langfristige Partnerschaften wider.

Die Stärke der ADFW liegt nicht nur in den Gesprächen, die hier stattfinden, sondern auch darin, wohin sie führen. Indem Abu Dhabi die weltweit führenden Investoren, politischen Entscheidungsträger und Innovatoren zusammenbringt, schafft es ein Umfeld, in dem Dialog zu Investitionen führt und Beziehungen zu langfristigen Partnerschaften werden. Das ist es, was Abu Dhabi als -Hauptstadt des Kapitals auszeichnet."

Zu den Vertretern der Regierung und Abu Dhabis gehören S.E. Ahmed Jasim Al Zaabi, Vorsitzender des ADGM und des Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung von Abu Dhabi; S.E. Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Minister für Außenhandel, VAE; S.E. Mohamed Ali Al Shorafa, Vorsitzender des Ministeriums für Kommunalverwaltung und Verkehr; S.E. Dr. Sultan bin Saif Al Neyadi, Staatsminister für Jugendangelegenheiten der VAE; S.E. Shamis Ali Khalfan Al Dhaheri, Vorsitzender des Ministeriums für Gemeindeentwicklung von Abu Dhabi sowie zweiter stellvertretender Vorsitzender und Geschäftsführer der Handels- und Industriekammer von Abu Dhabi ; S. E. Salem Al Nuami, Geschäftsführer des Abu-Dhabi-Pensionsfonds; S.E. Majid Al Suwaidi, CEO von ALTÉRRA; S.E. Dr. Tariq Bin Hendi, CEO von Botim, Mohamed Abdelbary, GCEO der Abu Dhabi Islamic Bank, Hamad Al Ameri, CEO von Alpha Dhabi und Antonoaldo Neves, CEO von Etihad.