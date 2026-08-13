Kupferrallye abverkauft: Steht der Kupferpreis jetzt vor dem großen Beben?

Dem Kupferpreis gelang es, mit 6,85 US-Dollar ein neues Verlaufshoch auszubilden. Allerdings liegt dieses nicht allzu deutlich über dem Doppeltop von 6,7 US-Dollar. Die Aussagekraft ist entsprechend begrenzt. Dass im Bereich von 6,85 US-Dollar Gewinnmitnahmen einsetzten, sollte man dennoch nicht überbewerten. Der Kupferpreis ist auf sein Ausbruchsniveau zurückgefallen – nicht mehr und nicht weniger. Aus charttechnischer Sicht ist noch alles im grünen Bereich. Solange Kupfer oberhalb von 6 US-Dollar notiert, ist das bullische Szenario intakt. Ein Rücksetzer unter die 5,7 US-Dollar würde hingegen eine mögliche Trendwende forcieren.

Zum Zeitpunkt der letzten Kupfer-Kommentierung an dieser Stelle setzte das Industriemetall den zentralen Widerstandsbereich 6,5 US-Dollar / 6,7 US-Dollar unter Druck. Sowohl das Momentum als auch die fundamentalen Rahmenbedingungen sprachen für einen Ausbruch über die 6,7 US-Dollar. Und so kam es dann auch. Der Kupferpreis (COMEX) durchbrach die Widerstandszone und stieß so die Tür in Richtung 7 US-Dollar auf. Flankiert wurde die Aufwärtsbewegung bei Kupfer von anziehenden Gold- und Silberpreisen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Anleiherenditen und US-Dollar nehmen Kupfer den Schwung

Das hohe Niveau der Ölpreise stützt das Renditeniveau der US-Staatsanleihen. So notieren die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen noch immer nahe der Marke von 4,7 Prozent. Immerhin sind nach den gestrigen US-Verbraucherpreisdaten die Renditen der 2-jährigen US-Staatsanleihen wieder unter die 4,2 Prozent gerutscht. Der wichtige US-Dollar-Index notiert bei 100 Punkten und damit auf einem eminent wichtigen Wert. Sollte der US-Dollar-Index signifikant unter die 100er Marke abtauchen, wäre das nicht das schlechteste Szenario für Gold, Silber und Kupfer. Allerdings gilt auch: Dreht der Index kräftig nach oben ab, könnte die Luft für Edelmetalle und Rohstoffe dünn werden. An den Aktienmärkten dürfte man die weiteren Entwicklungen ebenso beobachten. DAX, Dow Jones Industrial, Nasdaq 100 & Co. haben etwas Tempo herausgenommen.

Chiles Kupferproduktion im Jahr 2026 wohl unter Vorjahresniveau

Die fragile Angebotsseite war bereits ein ums andere Mal Thema an dieser Stelle. Aktuelle Berichte unterstreichen das Bild. Die staatliche Kupferkommission rechnet damit, dass die chilenische Kupferproduktion im Jahr 2026 mit 5,27 Mio. Tonnen um 2,6 Prozent unterhalb des Vorjahresniveaus liegen könnte. Da passt es ins Bild, dass der chilenische Kupferproduzent Antofagasta im Rahmen seines heute präsentierten Halbjahresberichts seine Produktionsprognose 2026 auf 625.000 bis 655.000 Tonnen Kupfer zurücknahm. Zuvor ging man von einer Produktionsmenge von 650.000 bis 700.000 Tonnen Kupfer aus.





Fazit / Kupferpreis-Prognose

Das bullische Szenario mit Bewegungsziel 7,5 US-Dollar ist unverändert intakt. Erst ein Rücksetzer unter die Marke von 5,7 US-Dollar würde bei Kupfer eine Neubewertung notwendig machen. Zahlreiche Faktoren stützen den Kupferpreis. Das sollte Rücksetzer limitieren. Nicht zuletzt stehen die LME-Kupferlagerbestände weiter massiv unter Druck bzw. sinken kräftig.

Kupfer gilt als das Zukunftsmetall. Von Energiewende bis KI-Boom – Kupfer findet breite Anwendung. Die immensen Summen, die die großen Tech-Konzerne wie Meta, Amazon, Nvidia in Rechenzentren pumpen wollen, lassen eine ansteigende Kupfernachfrage erwarten. Kurzfristig mag der Markt noch gut versorgt sein, mittel- und langfristig droht unverändert ein massives Defizit.

Und so gilt nach wie vor: Die Aktien von Kupferproduzenten, wie Southern Copper, Hudbay Minerals oder Freeport-McMoRan oder aber die Aktien von Goldproduzenten mit einem starken Kupfersegment, wie Barrick Mining oder Newmont Corp., sind weiterhin exzellente Alternativen zu den hochbewerten Tech-Werten.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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