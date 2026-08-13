Entwarnung nach Sprengstoffverdacht in Treuchtlingen
Für Sie zusammengefasst
- Polizei gibt nach Sprengstoffverdacht Entwarnung
- In der Attrappe wurde kein Sprengstoff entdeckt
- Polizei vermutet eine bewusst platzierte Attrappe
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
TREUCHTLINGEN (dpa-AFX) - Nach einem Sprengstoffverdacht im fränkischen Treuchtlingen hat die Polizei Entwarnung gegeben. An dem Gegenstand wurde kein Sprengstoff entdeckt, wie es von der Polizei vor Ort hieß. Man gehe aber davon aus, dass der Gegenstand bewusst als Attrappe platziert worden war./mkk/DP/stk
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