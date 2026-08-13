AKTIE IM FOKUS
Thyssenkrupp auf Hoch seit 2018 - TKMS stark, Konzernumbau
- Thyssenkrupp-Aktien erreichen höchsten Stand
- Kostenmaßnahmen zeigen Wirkung im schwierigen Umfeld
- Thyssenkrupp will Steel Europe teilweise abgeben
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Thyssenkrupp haben am Donnerstag nach dem Bericht über das dritte Geschäftsquartal einen neuerlichen Höchststand seit dem Jahr 2018 erreicht. Dabei gewannen die Papiere des Industriekonzerns 4,6 Prozent auf 12,975 Euro. Das Quartal habe unterstrichen, dass die Kostenmaßnahmen im widrigen Umfeld Früchte trügen, erklärte Analyst Tommaso Castello von der Investmentbank Jefferies.
Die Essener befinden sich im Umbau in eine reine Finanzholding. Ein Teil davon ist die Marinewert TKMS, deren Aktien am Donnerstag nach einer Empfehlung der Investmentbank Bernstein zeitweise zweistellig stiegen auf das höchste Niveau seit ihrem ersten Handelstag im Oktober 2025.
Ein weiterer Teil ist Steel Europe, von dem Thyssenkrupp letztlich nur noch einen Minderheitsanteil behalten möchte. Ende September soll es jedoch einen Kapitalmarkttag von Steel Europe geben. Das operative Ergebnisziel für das Geschäftsjahr des Stahlgeschäfts wurde auf 350 bis 400 Millionen Euro angesetzt, obwohl nach neun Monaten bereits 373 Millionen Euro verbucht wurden. Laut Dominic O'Kane von JPMorgan stellt sich also die Frage, ob das Ziel lediglich vorsichtig ist oder Ungemach zum Jahresende andeutet./ag/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,27 % und einem Kurs von 13,08 auf Tradegate (13. August 2026, 13:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +4,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,69 %.
Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 8,14 Mrd..
ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2100 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,333EUR. Von den letzten 9 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 16,000EUR was eine Bandbreite von -16,19 %/+21,90 % bedeutet.
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der damalige ceo - frau merz (sie hatte ihr arbeit gut gemacht und ist trotz verlängerung freiwillig gegangen, weil sie keinen rückhalt bei den gewerkschaften hatte) die die aufzugssparte für 17,20 mrd. € verkauft hat. war so clever und hat ca. 16% noch an tk elevator halkten können, so dass der verkauf zusätzlich nochmal ca. 3,4 mrd. € in die kassen spült. was in etws 45% des heutigen mk entspricht.
Die Anleger scheinen wieder in Schockstarre zu verfallen. Naja, warten wir mal ein paar Tage ab ....... dann kommen sie wieder aus ihren Löchern und reißen sich um die TK Aktien Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif
„Die Börsennotierung ist die Zulassung, am Aktienmarkt gehandelt zu werden. Einen Börsengang plant das Unternehmen aktuell nicht.“ heißt es auf Handelsblatt