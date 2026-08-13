Thyssenkrupp auf Hoch seit 2018 - TKMS stark, Konzernumbau

Ein weiterer Teil ist Steel Europe, von dem Thyssenkrupp letztlich nur noch einen Minderheitsanteil behalten möchte. Ende September soll es jedoch einen Kapitalmarkttag von Steel Europe geben. Das operative Ergebnisziel für das Geschäftsjahr des Stahlgeschäfts wurde auf 350 bis 400 Millionen Euro angesetzt, obwohl nach neun Monaten bereits 373 Millionen Euro verbucht wurden. Laut Dominic O'Kane von JPMorgan stellt sich also die Frage, ob das Ziel lediglich vorsichtig ist oder Ungemach zum Jahresende andeutet./ag/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,27 % und einem Kurs von 13,08 auf Tradegate (13. August 2026, 13:44 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +4,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,69 %.

Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 8,14 Mrd..

ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2100 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,333EUR. Von den letzten 9 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 16,000EUR was eine Bandbreite von -16,19 %/+21,90 % bedeutet.