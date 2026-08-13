🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHamburger Hafen und Logistik AktievorwärtsNachrichten zu Hamburger Hafen und Logistik
    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hafenkonzern HHLA rutscht in die roten Zahlen

    Für Sie zusammengefasst
    • HHLA schlägt 6,7 Prozent weniger Container um
    • HHLA meldet 4,2 Millionen Euro Verlust im Halbjahr
    • HHLA senkt Gewinnprognose für 2026 deutlich
    Hafenkonzern HHLA rutscht in die roten Zahlen
    Foto: Jonas Walzberg - dpa

    HAMBURG (dpa-AFX) - Der Hamburger Hafenlogistiker HHLA hat im ersten Halbjahr weniger Container als im Vorjahreszeitraum umgeschlagen und ist unter dem Strich in die roten Zahlen gerutscht. Das geht aus dem Halbjahresfinanzbericht hervor. Der Containerumschlag an den Terminals der Hamburger Hafen und Logistik AG ist um 6,7 Prozent auf rund 2,9 Millionen Standardcontainer gesunken. Nach Steuern und der Beteiligung anderer Gesellschafter machte die HHLA 4,2 Millionen Euro Verlust.

    Belastet wurde das Ergebnis durch den starken Wintereinbruch zu Jahresbeginn, einen laufenden Umbau zur Automatisierung der Hamburger Containerterminals sowie umfangreiche Infrastrukturarbeiten im Schienennetz. Hinzu kamen geopolitische Spannungen und Veränderungen internationaler Warenströme.

    Höhere Personal- und Energiekosten

    Der Gewinn vor Zinsen und Steuern sank um rund ein Drittel auf 51,3 Millionen Euro, was das Unternehmen unter anderem mit höheren Personal- und Energiekosten begründete. Der Konzernumsatz stieg hingegen um drei Prozent auf 910,9 Millionen Euro, auch dank höherer Lagergelderlöse, die die HHLA für die Lagerung von Waren erhält.

    Trotz der Gewinneinbußen will die HHLA weiter investieren. "Die Modernisierung unserer Hamburger Containerterminals ist eine entscheidende Investition in die Zukunftsfähigkeit der HHLA", sagte der HHLA-Vorstandsvorsitzende, Jeroen Eijsink. "Gerade in einem herausfordernden Marktumfeld ist es von zentraler Bedeutung, unsere Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu stärken."

    Angesichts der Belastungen hat die HHLA ihre Gewinnprognose für das Gesamtjahr 2026 nach unten angepasst. Statt 175 bis 195 Millionen Euro vor Zinsen und Steuern erwartet die HHLA nun 150 bis 170 Millionen Euro./lux/DP/mis

    Hamburger Hafen und Logistik

    -0,46 %
    0,00 %
    -0,46 %
    0,00 %
    +4,85 %
    +87,50 %
    +10,83 %
    +51,52 %
    -60,90 %
    ISIN:DE000A0S8488WKN:A0S848
    Hamburger Hafen und Logistik direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hamburger Hafen und Logistik Aktie

    Die Hamburger Hafen und Logistik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 21,70 auf Tradegate (13. August 2026, 12:22 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hamburger Hafen und Logistik Aktie um 0,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,46 %.

    Die Marktkapitalisierung von Hamburger Hafen und Logistik bezifferte sich zuletzt auf 1,57 Mrd..

    Hamburger Hafen und Logistik zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5300 %.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Hamburger Hafen und Logistik - A0S848 - DE000A0S8488

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Hamburger Hafen und Logistik. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Hafenkonzern HHLA rutscht in die roten Zahlen Der Hamburger Hafenlogistiker HHLA hat im ersten Halbjahr weniger Container als im Vorjahreszeitraum umgeschlagen und ist unter dem Strich in die roten Zahlen gerutscht. Das geht aus dem Halbjahresfinanzbericht hervor. Der Containerumschlag an den …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     