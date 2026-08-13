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    Matador: Trotz Ernüchterung sehr positiver Effekt

    Matador Secondary Private Equity hält ein breit gestreutes Portfolio von PE-Equity-Fonds, so dass durch die Streuung einzelne Verkäufe der Fonds in der Regel keine allzu großen Effekte auf das Gesamtergebnis eines Jahres haben.

    Doch in 2026 ist das anders, und das liegt an der gewaltigen Dimension von SpaceX. Das IPO ist zu einer Bewertung von mehr als 1,7 Bio. US-Dollar erfolgt und markiert damit eine enorme Wertsteigerung für Investoren, die frühzeitig eingestiegen sind.

    Und dazu zählen auch Fonds aus dem Portfolio von Matador. Den Ertrag zu den Emissionskonditionen hat das Unternehmen auf etwa 2 Mio. Schweizer Franken für das laufende Jahr beziffert. Zwischenzeitlich war der Buchgewinn aufgrund der rasanten Kursentwicklung von SpaceX nach dem Börsenstart noch deutlich höher, doch dieser Zusatzertrag hat sich im Anschluss wieder aufgelöst.

    Diese Ernüchterung hat auch der Aktie von Matador einen Rückschlag beschert. Inzwischen hat sich die Aktie von SpaceX aber gefangen – und der Ertrag für Matador dürfte zum aktuellen Kurs in der erwarteten Höhe liegen. Das wird den Gewinn des Unternehmens im laufenden Jahr kräftig anschieben, zumal das Management auch darauf hingewiesen hat, dass die Entwicklung im Portfolio allgemein erfreulich ist. Für die Aktie sind das gute Nachrichten.

    (aktien-global.de, erstellt 13.08.26, 13:40 Uhr, veröffentlicht 13.08.26, 13:51 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum)

    Die Matador Secondary Private Equity Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,29 % und einem Kurs von 3,92EUR auf Lang & Schwarz (13. August 2026, 13:53 Uhr) gehandelt.






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