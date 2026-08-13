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    Apple plant Millionen-Deals

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    Milliardenmarkt KI: Apple kauft sich für Siri hochwertige Nachrichten ein

    Apple verhandelt mit Verlagen über neue Deals für Siri. Hochwertige Inhalte sollen die KI zuverlässiger machen und Fehler bei Nachrichten vermeiden.

    Für Sie zusammengefasst
    • Apple verhandelt mit Verlagen über Siri-Inhalte
    • Hochwertige Inhalte sollen Siri-Antworten verbessern
    • Neue Siri startet wegen EU-Regeln vorerst nicht
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Apple plant Millionen-Deals - Milliardenmarkt KI: Apple kauft sich für Siri hochwertige Nachrichten ein
    Foto: Michael Kappeler/dpa

    Apple verhandelt mit Verlagen über neue Verträge, um deren Inhalte für aktuelle Nachrichten und Informationen in seiner KI-gestützten Siri zu nutzen, wie das Wall Street Journal berichtet. Laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen hat sich der iPhone-Hersteller in den vergangenen Monaten an mehrere Medienhäuser gewandt. Die geplanten mehrjährigen Vereinbarungen sollen Apple Zugang zu hochwertigen Inhalten verschaffen, die den für später in diesem Jahr erwarteten neuen Siri-Assistenten unterstützen.

    Apple schlägt dabei offenbar ein ungewöhnliches Vergütungsmodell vor. Partnerverlage sollen abhängig davon bezahlt werden, wie häufig ihre Inhalte tatsächlich genutzt werden. Für die Zahlungen wurde demnach ein mögliches Budget im dreistelligen Millionenbereich diskutiert. Übliche Lizenzverträge zwischen KI-Unternehmen und Medienhäusern sehen dagegen häufig garantierte Gebühren für einen breiteren Zugriff auf Inhalte vor. Apple lehnte eine Stellungnahme ab.

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    Die Verhandlungen sind Teil der Bemühungen des Konzerns, Siri deutlich leistungsfähiger zu machen. Der Sprachassistent wurde in den vergangenen Jahren immer wieder dafür kritisiert, gegenüber neueren KI-Angeboten wie ChatGPT oder Gemini zurückzufallen. Die neue Siri soll aktuelle Informationen aus dem Internet abrufen, komplexere Fragen beantworten und KI stärker in den Alltag der Nutzer integrieren. Lizenzierte Nachrichteninhalte könnten Apple dabei helfen, verlässlichere Antworten zu aktuellen Ereignissen zu liefern.

    Gleichzeitig könnte Apple damit ein Problem seiner bisherigen KI-Offensive entschärfen. Ende 2024 hatte das Unternehmen KI-generierte Nachrichtenübersichten getestet, die teilweise fehlerhafte oder irreführende Schlagzeilen produzierten. Nach Kritik von Verlagen zog Apple die Funktion wieder zurück. Direkte Vereinbarungen mit etablierten Medienhäusern könnten künftig sowohl die Qualität der Antworten erhöhen als auch Urheberrechtsrisiken reduzieren.

    Apple arbeitet bereits seit Jahren mit Verlagen zusammen. Für frühere Vereinbarungen zahlte der Konzern laut Insidern auch für Zugriffsrechte, die teilweise das Training von KI-Modellen umfassten. Mit Apple News+ schloss das Unternehmen bereits 2019 kostenpflichtige Partnerschaften mit Medienhäusern. Das Wall Street Journal gehörte zu den ersten Teilnehmern, während dessen Mutterkonzern News Corp weiterhin eine kommerzielle Vereinbarung zur Bereitstellung von Nachrichten über Apple-Dienste unterhält.

    Für Apple steht dabei mehr auf dem Spiel als nur die Verbesserung eines Sprachassistenten. Hochwertige und aktuelle Nachrichten könnten zu einem wichtigen Baustein werden, um Siri gegenüber konkurrierenden KI-Assistenten aufzuwerten. Für Nutzer in der Europäischen Union gibt es allerdings zunächst einen Haken: Die neue Siri AI soll auf iPhone und iPad wegen regulatorischer Streitigkeiten rund um den Digital Markets Act vorerst nicht in der EU starten.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 264,4EUR auf Tradegate (13. August 2026, 16:26 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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