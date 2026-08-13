Börsen Update Europa - 13.08. - ATX stark +0,40 %

Der MDAX steht bei 32.331,99 PKT und verliert bisher -0,09 %. Top-Werte: TKMS +5,83 %, ThyssenKrupp +5,62 %, SILTRONIC AG +3,00 % Flop-Werte: Lanxess -7,78 %, AIXTRON -4,35 %, K+S -3,68 %

Der DAX steht bei 26.443,63 PKT und gewinnt bisher +0,29 %. Top-Werte: Commerzbank +1,50 %, RWE +1,30 %, Continental +1,17 % Flop-Werte: Symrise -1,67 %, Infineon Technologies -1,28 %, BASF -1,26 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX steht bei 4.085,86 PKT und gewinnt bisher +0,35 %.

Top-Werte: SILTRONIC AG +3,00 %, CANCOM SE +2,31 %, HENSOLDT +1,94 %

Flop-Werte: Evotec -5,83 %, AIXTRON -4,35 %, Eckert & Ziegler -3,94 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:43) bei 6.562,11 PKT und steigt um +0,20 %.

Top-Werte: Adyen Parts Sociales +17,89 %, L'Oreal +1,35 %, BBVA +1,09 %

Flop-Werte: Prosus Registered (N) -2,39 %, Iberdrola -1,57 %, Vinci -1,31 %

Der ATX bewegt sich bei 6.734,38 PKT und steigt um +0,40 %.

Top-Werte: DO & CO +2,30 %, Andritz +1,42 %, Oesterreichische Post +1,05 %

Flop-Werte: Lenzing -1,58 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -1,54 %, Wienerberger -1,42 %

Der SMI steht bei 14.499,23 PKT und gewinnt bisher +0,05 %.

Top-Werte: Kuehne + Nagel International +2,71 %, Logitech International +1,42 %, Nestle +1,20 %

Flop-Werte: Givaudan -1,69 %, Partners Group Holding -1,11 %, Roche Holding Bearer Participation Cert -0,77 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 8.684,97 PKT und steigt um 0,00 %.

Top-Werte: Stellantis +2,11 %, L'Oreal +1,35 %, Accor +1,01 %

Flop-Werte: Dassault Systemes -1,35 %, Vinci -1,31 %, TotalEnergies -1,09 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:34:26) bei 3.291,64 PKT und fällt um -0,03 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +2,16 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +1,25 %, Nordea Bank Abp +0,70 %

Flop-Werte: Volvo Registered (B) -0,93 %, Sandvik -0,92 %, AstraZeneca -0,64 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 6.560,00 PKT und verliert bisher -0,15 %.

Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +3,81 %, Coca-Cola HBC +0,74 %, Piraeus Port Authority +0,06 %

Flop-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction -0,65 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -0,59 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -0,44 %