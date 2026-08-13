HP Aktie klettert deutlich - 13.08.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die HP Aktie. Mit einer Performance von +7,35 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,36 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der HP Aktie. Nach einem Plus von +0,36 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 27,25€, mit einem Plus von +7,35 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

HP Inc. ist ein führendes Technologieunternehmen, das Computer und Drucker herstellt. Es ist weltweit stark im B2B- und B2C-Markt vertreten. Hauptkonkurrenten sind Dell und Lenovo. HPs Alleinstellungsmerkmale sind innovative Drucklösungen und nachhaltige Produkte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die HP Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +51,67 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HP Aktie damit um +9,39 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +28,51 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in HP eine positive Entwicklung von +41,36 % erlebt.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,18 % geändert.

HP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +9,39 % 1 Monat +28,51 % 3 Monate +51,67 % 1 Jahr +19,66 %

Informationen zur HP Aktie

Stand: 13.08.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 915 Mio. HP Aktien. Damit ist das Unternehmen 24,92 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Apple, Canon und Co.

Apple, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,19 %. Canon notiert im Minus, mit -0,28 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +0,58 %.

HP Aktie jetzt kaufen?

Ob die HP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.